১৬৪ বছৰৰ ঐতিহ্যৰ সাক্ষী তেজপুৰৰ মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজা ভাগি
কান্ধত তুলি আদৰি অনা হয় মা দুৰ্গাক,কান্ধতে তুলিয়ে বিদায় দিয়া হয় মাক ৷ পাঁচটা প্ৰজন্মৰ হাতত আজিও অক্ষুণ্ণ পৰম্পৰাৰ এই ধাৰা ৷প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন...
Published : October 17, 2026 at 2:20 PM IST
তেজপুৰ : সময়ৰ ধামখুমীয়াত সকলো সলনি হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে লগে মানুহৰ জীৱনশৈলীৰ পৰা আদি কৰি দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজনৰ ৰূপো সলনি হৈছে । কিন্তু ইতিহাসৰ শিপা খামুচি ধৰি আজিও একেই নিষ্ঠা, বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰে তেজপুৰৰ এটা ঐতিহাসিক পৰিয়ালে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰি আহিছে ।
১৬৪ বছৰীয়া ঐতিহ্য বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা তেজপুৰৰ মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজা ভাগি সকলোৰে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এই পূজাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে - মা দুৰ্গাক কান্ধত তুলি আদৰি অনা হয় আৰু বিসৰ্জনৰ সময়তো একেদৰে কান্ধত তুলিয়েই বিদায় দিয়া হয় ।
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত তেজপুৰ চহৰ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুশৰো অধিক দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপ, বৰ্ণিল আলোকসজ্জা, ঢাকৰ গুমগুমনি আৰু ভক্তৰ সমাগমে এক অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এনে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতো বাহ্যিক আড়ম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই দুৰ্গা পূজা ভাগে পাৰিবাৰিক ঐতিহ্য, ধৰ্মীয় নিষ্ঠা আৰু প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বৈ অহা পৰম্পৰাৰ বাবে সুকীয়া মৰ্যাদা লাভ কৰি আহিছে । শনিবাৰে সপ্তমী পূজাৰ পবিত্ৰ ক্ষণতো পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা সম্পন্ন হৈছে ।
- ১৮৬৩ চনত আৰম্ভ, সময়ৰ বুকুত ১৬৪ বছৰৰ যাত্ৰা
তেজপুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈ অহা এই দুৰ্গা পূজা কেৱল এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়; ই অবিভক্ত দৰং জিলাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় । ১৮৬৩ চনত আৰম্ভ হোৱা এই পূজাই ১৬৪ বছৰৰ ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে । সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতো পূজাখনৰ মূল পৰম্পৰা আৰু ৰীতি-নীতিসমূহ আজিও অক্ষুণ্ণ হৈ থকাটো বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।
পৰিয়ালটোৰ পৰম্পৰাগত ইতিহাস অনুসৰি, মহেশ নাজিৰৰ ভাগিনীয়েক জানকীনাথ মুখাৰ্জীয়ে নিজ হাতেৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি এই পূজাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল । মহেশ নাজিৰে ব্ৰিটিছ শাসনকালত নাজিৰ উপাধি লাভ কৰিছিল বুলি পৰিয়ালটোৰ ইতিহাসত উল্লেখ আছে । সেই সময়ত অবিভক্ত দৰং জিলাৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা একমাত্ৰ দুৰ্গাপূজা হিচাপে এই পূজাই বিশেষ পৰিচিতি লাভ কৰিছিল বুলি পৰিয়ালটোৰ পৰম্পৰাত উল্লেখ কৰা হয় ।
নিজ হাতেৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আৰম্ভ কৰা সেই পূজাই কালক্ৰমত এক পাৰিবাৰিক পৰম্পৰাৰ ৰূপ লয় । পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস, একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাই এই ঐতিহ্যক প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিছে । সেই সময়ৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ পৰা আজিৰ আধুনিক যুগলৈকে পূজাখনে অতিক্ৰম কৰিছে এক দীঘলীয়া পথ ।
- প্ৰজন্মৰ হাতত বাগৰি অহা ঐতিহ্য
মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাসত জড়িত হৈ আছে কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ ত্যাগ, দায়িত্ববোধ আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ কাহিনী । ১৯২১ চনৰ পৰা জানকীনাথৰ পুত্ৰ প্ৰিয়নাথ মুখাৰ্জীয়ে পূজাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৬৫ চনৰ পৰা অনিল নাথ মুখাৰ্জী, সুনীল চন্দ্ৰ মুখাৰ্জী আৰু নিখিল চন্দ্ৰ মুখাৰ্জীয়ে পৰ্যায় ক্ৰমে ২০০০ চনলৈকে এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখে । তাৰ পিছত অনিল চন্দ্ৰ মুখাৰ্জীৰ পুত্ৰ সুব্ৰত মুখাৰ্জীয়ে বৰ্তমানলৈকে পূজাৰ দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে ।
এটা সময়ত যি পূজাৰ আৰম্ভণি হৈছিল এটা পৰিয়ালৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু ব্যক্তিগত উদ্যোগৰ জৰিয়তে, সেয়া আজি পৰিণত হৈছে তেজপুৰৰ ঐতিহ্যৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীকলৈ । প্ৰজন্ম সলনি হৈছে, দায়িত্বৰ হাত সলনি হৈছে, কিন্তু সলনি হোৱা নাই পূজাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ সংকল্প ।
- কান্ধত তুলি দেৱীক আদৰণি, কান্ধতে বিদায়
মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজাৰ আটাইতকৈ ব্যতিক্ৰমী আৰু আকৰ্ষণীয় পৰম্পৰা হৈছে মা দুৰ্গাক কান্ধত তুলি পূজাস্থলীলৈ আদৰি অনা আৰু বিসৰ্জনৰ সময়ত একেদৰে কান্ধত তুলি বিদায় দিয়া । এই বিশেষ ৰীতিয়ে পূজাখনক আন বহু পূজাৰ মাজত এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে ।
প্ৰচলিত পৰম্পৰা অনুসৰি, দেৱীৰ প্ৰতিমা কান্ধত তুলি আনি পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । তাৰ পিছত পূজাৰ দিনকেইটাত ভক্তি, শ্ৰদ্ধা আৰু নিষ্ঠাৰে দেৱীৰ আৰাধনা কৰা হয় । পূজাৰ সামৰণিত বিসৰ্জনৰ সময়তো একেই ভক্তিভাৱে দেৱীক কান্ধত তুলি লৈ যোৱা হয় । দেৱীক আদৰণি জনোৱাৰ পৰা বিদায় দিয়ালৈকে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আৱেগ প্ৰতিফলিত হয় ।
দেৱীৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ সেই বিশেষ মুহূৰ্তত ঢাক, শংখ আৰু ঘণ্টাৰ ধ্বনিৰ সৈতে আয়তীসকলৰ উৰুলি, জাউৰিৰ শব্দ আৰু দেৱী বন্দনাৰ নৃত্যই মুখৰিত কৰি তোলে পূজাথলী । পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে দেৱীক আদৰি অনাৰ এই দৃশ্য কেৱল ধৰ্মীয় আস্থাৰ প্ৰকাশেই নহয়, ই পৰিয়ালটোৰ কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ সৈতে জড়িত এক আৱেগিক পৰম্পৰাও ।
আধুনিকতাৰ পৰশত দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজনত বহু পৰিৱৰ্তন আহিছে । বৃহৎ মণ্ডপ, আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জা আৰু বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী আয়োজনৰ মাজত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই পূজাই আজিও নিজৰ স্বকীয়তা পৰম্পৰাৰ শক্তিৰে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ।
- পুৰোহিতৰ ক্ষেত্ৰতো পাঁচটা প্ৰজন্মৰ ধাৰাবাহিকতা
এই ঐতিহাসিক পূজাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে পুৰোহিতৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ চলি অহা ধাৰাবাহিকতা । মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পাঁচটা প্ৰজন্মই পূজাৰ পৰম্পৰা আগবঢ়াই নিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পূজা-অৰ্চনাৰ সৈতে জড়িত পুৰোহিতৰো পাঁচটা প্ৰজন্মই এই ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে । শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ পুৰোহিতসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পূজাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি সম্পন্ন কৰি আহিছে ।
এটা পৰিয়াল আৰু এটা পুৰোহিত পৰিয়ালৰ মাজত দশক দশক ধৰি গঢ় লৈ উঠা এই সম্পৰ্কই পূজাখনৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । ই কেৱল ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতাই নহয়, বৰং পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, আন্তৰিকতা আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰো এক সুন্দৰ নিদৰ্শন ।
- আড়ম্বৰ নহয়, পৰম্পৰাই পূজাখনৰ প্ৰকৃত পৰিচয়
আজিৰ সময়ত দুৰ্গা পূজা বহু ঠাইত বৃহৎ আয়োজন, ব্যয়বহুল মণ্ডপ আৰু বৰ্ণিল আলোকসজ্জাৰে এক ব্যাপক সামাজিক উৎসৱত পৰিণত হৈছে । কিন্তু মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ ১৬৪ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাই সোঁৱৰাই দিয়ে যে এটা উৎসৱৰ প্ৰকৃত মহিমা কেৱল বাহ্যিক আড়ম্বৰত সীমাবদ্ধ নহয় । পৰম্পৰা, পাৰিবাৰিক ঐক্য, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু অতীতৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাইহে এটা উৎসৱক যুগ যুগ ধৰি জীয়াই ৰাখিব পাৰে ।
এই পূজাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো ৰীতি, প্ৰতিটো পৰম্পৰা আৰু প্ৰতিটো স্মৃতিৰ মাজত নিহিত হৈ আছে এটা পৰিয়ালৰ ইতিহাস । নিজ হাতেৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আৰম্ভ কৰা পূজাৰ পৰা আজিৰ প্ৰজন্মলৈকে বৈ অহা এই ধাৰাই প্ৰমাণ কৰে যে ঐতিহ্য কেৱল অতীতৰ স্মৃতি নহয়; সঠিকভাৱে লালন-পালন কৰিলে ই বৰ্তমানৰো গৌৰৱ আৰু ভৱিষ্যতৰো সম্পদ হৈ থাকিব পাৰে ।
- তেজপুৰৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ জীৱন্ত দলিল
তেজপুৰৰ দুশৰো অধিক দুৰ্গা পূজাৰ মাজত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ এই পূজাখনে নিজৰ ১৬৪ বছৰীয়া ইতিহাস আৰু ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰাৰ বাবে বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে । শনিবাৰে সপ্তমী পূজাৰ পবিত্ৰ ক্ষণত দেৱী আৰাধনাৰ মাজেৰে পুনৰ উজ্জীৱিত হৈছে সেই ঐতিহাসিক যাত্ৰা । কান্ধত তুলি মা দুৰ্গাক আদৰি অনা আৰু একেদৰে কান্ধতে তুলি বিদায় দিয়াৰ পৰম্পৰাই আজিও কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে অতীতৰ স্মৃতি, পাৰিবাৰিক আৱেগ আৰু প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বৈ অহা বিশ্বাসৰ ধাৰা ।
১৮৬৩ চনত আৰম্ভ হোৱা এই পূজাৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা কেৱল মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ ইতিহাসতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ই তেজপুৰৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰো এক জীৱন্ত দলিল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
সময় সলনি হৈছে, প্ৰজন্ম সলনি হৈছে, কিন্তু সলনি হোৱা নাই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতি থকা ভক্তি আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা । ১৬৪ বছৰৰ ঐতিহ্য বুকুত বান্ধি মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ দুৰ্গা পূজাই আজিও নীৰৱে বহন কৰি আহিছে এক গভীৰ বাৰ্তা - শিপা যিমান গভীৰ, পৰম্পৰাৰ স্থায়িত্বও সিমানেই সুদৃঢ় ।