‘হেল্ল’ মামা, আপুনি এতিয়াও জীৱন প্ৰেৰণাৰ ধন পঠিওৱা নাই’... মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাগিনে লাভ কৰিলে ধন
২০২৫ চনত আৰম্ভ হোৱা ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা’ই স্নাতক শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাগ্ৰহণৰ পিছত কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰাত সহায় কৰিব...
By ANI
Published : September 4, 2026 at 7:32 PM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এগৰাকী ভাগিনৰ এটা মেচেজ আৰু তৎক্ষণাত সমস্যা সমাধান ৷ এই কথাটোৱে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ মৰমৰ ভাগিনসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যেন সদায়ে তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা এখন আঁচনি হৈছে ‘মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা’ ৷ যাৰ অধীনত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আঁচনিৰ ধন লাভ কৰে ৷ দুদিন পূৰ্বলৈকে দীপান্বিতা পাটগিৰি নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ সামাজিক মাধ্যমতে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷
This is what my comment section looks like today ❤️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
Keep dreaming big, my dear children. pic.twitter.com/Vwtt5FC1rL
এই প্ৰশ্ন লাভৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে ছাত্ৰীগৰাকীলৈ এটা মানক স্বয়ংক্ৰিয় উত্তৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ লগে লগে ছাত্ৰীগৰাকীৰ একাউণ্টতো এই আঁচনিৰ ধন সোমাইছিল ৷ যাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনে লাভ নকৰা সমাধান মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে লাভ কৰিছিল ৷
এই স্ক্ৰীনশ্বট ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দীপান্বিতা পাটগিৰিৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ বিষয়ে এক পোষ্ট কৰে । ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি এনেদৰে লিখিছে, ‘‘হেল্ল’ মামা, আপুনি এতিয়াও জীৱন প্ৰেৰণাৰ ধন পঠিওৱা নাই ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে উত্তৰ দি ক’লে যে তেওঁ ইতিমধ্যে এই ধন পঠিয়াইছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাইছে নেকি ? কিছু সময়ৰ পাছতে দীপান্বিতাই টকাখিনি পোৱাটো নিশ্চিত কৰি ‘মামাৰূপী’ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক উৎসাহ যোগাই কয়, ‘‘ভালকৈ অধ্যয়ন কৰা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা । শুভেচ্ছা ।’’
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এই আঁচনিৰ ধন পৰিশোধ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ পাছতে অসম চৰকাৰে এই আঁচনিখন পুনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ৷ সেই অনুসৰি হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ১০ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহায্য জমা হ’ব ।
মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১ ছেপ্টেম্বৰত শৰ্মাই এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এক্সত কিছু ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই ধন লাভ কৰা হিতাধিকাৰীসকলক ধন লাভৰ বাৰ্তা তেওঁৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পোনপটীয়াকৈ মেছেজৰ জৰিয়তেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই বিষয়ে জনাব পাৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা ‘জীৱন প্ৰেৰণা’ আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ভিডিঅ’ আৰু ফটো আপলোড কৰি এক ধাৰা সৃষ্টি কৰিছে ।
এক্সত হোৱা এই বাৰ্তালাপৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখিছে, ‘‘আজি মোৰ মন্তব্যৰ অংশটো এনেকুৱা । ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখি থাকিবা, মোৰ প্ৰিয় ভাগিনসকল ।’’
২০২৫ চনত আৰম্ভ হোৱা ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা যোজনা’ই স্নাতক শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাগ্ৰহণৰ পিছত কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰাত সহায় কৰে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ যোগ্য স্নাতকসকলক ১২ মাহৰ বাবে প্ৰতিমাহে ২৫০০ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদৰ্শ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰাৰ বাবে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ সাহায্যৰ ধনৰাশি মুকলি কৰাত পলম হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে, ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে সাহায্যৰ ধনৰাশি মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
লগতে পঢ়ক: Breakfast: দ্বিতীয় খাদ্যৰ প্ৰভাৱ: পুৱাৰ আহাৰে দিনটোত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত কেনে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে?