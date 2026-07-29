ETV Bharat / state

১৮ মাহৰ পাছতো মুকলি নহ'ল তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ, এতিয়াও নাই কোনো স্পষ্ট তথ্য

সাময়িকভাবে বন্ধ হোৱা তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ কেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি হ'ব ?

Tezpur's Salonibari airport
১৮ মাহে মুকলি নহ'ল তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : বন্ধ হৈ থকা তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ কেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰীৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰিব ? ২০২৪ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰায় ১৮ মাহ হ'ল তাৰ পাছতো যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচলৰ বাবে পুনৰ মুকলি হোৱা নাই তেজপুৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ । উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে যৌথভাৱে ব্যৱহৃত ৰানৱেৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে বিমান বন্দৰটোত যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছিল ।

প্ৰথমে ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে এই বন্ধৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল যদিও, সেই সময়সীমা পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো বিমানবন্দৰ পৰা পুনৰ স্বাভাৱিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা নাই বিমান চলাচল ৷ এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰ বিমান বন্দৰ সঞ্চালক জি শিৱ কুমাৰে বুধবাৰে কয়,"বিমানবন্দৰ পুনৰ মুকলিৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য বা সময়সূচী লাভ কৰা নাই । সেয়েহে পুনৰ বিমান চলাচল কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, সেই বিষয়ে এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে কোৱা সম্ভৱ হোৱা নাই ।"

Tezpur's Salonibari airport
১৮ মাহে মুকলি নহ'ল তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত শালনীবাৰী বিমানবন্দৰ অসমৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰ । ১৯৪২ চনৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত এই বিমানবন্দৰ স্থাপন কৰা হৈছিল । পিছলৈ আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাই ইয়াক বোমাৰু বিমান ঘাটি হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

১৯৫৯ চনত বিমান বন্দৰটো ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল । বৰ্তমান এই ঘাটিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অত্যাধুনিক Su-30MKI যুঁজাৰু বিমান স্কোৱাড্ৰন আৰু হেলিকপ্টাৰ ইউনিট মোতায়ন হৈ আছে । বিমান বন্দৰটোৰ একেটা টাৰ্মিনেলত একেলগে প্ৰায় ৪০০ জন যাত্ৰীৰ আগমন-প্ৰস্থানৰ সুবিধা আছে । সামৰিক দিশৰ লগতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো এই বিমানবন্দৰৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

বন্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে তেজপুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা কলকাতালৈ নিয়মীয়া যাত্ৰীবাহী বিমান চলাচল কৰিছিল । এটিআৰ বিমানৰ লগতে স্পাইছজেটে তেজপুৰ-কলকাতা ৰুটত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উড়ান আঁচনিৰ অধীনত ২০২৩ চনৰ ২৫ জুনত স্পাইছজেটে তৃতীয়খন যাত্ৰীবাহী বিমান হিচাপে তেজপুৰৰ সৈতে বিমান সংযোগ আৰম্ভ কৰিছিল । প্ৰথমে ৭০ আসনৰ বিমানে সেৱা আগবঢ়ালেও যাত্ৰীৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিছলৈ ৯০ আসনৰ বিমান নিয়োগ কৰা হৈছিল ।

ইয়াৰ ওপৰি গুৱাহাটী-পাছিঘাট-তেজপুৰ-কলকাতা সংযোগী দৈনিক বিমান সেৱাই উত্তৰ অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত এক নতুন গতি আনিছিল । কিন্তু বিমান বন্দৰটো বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলকে ধৰি বিস্তৃত এলেকাৰ যাত্ৰীসকলে পুনৰ গুৱাহাটীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনত ভূমিস্খলন, কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল আৰু পুনঃসূচীকৰণ

TAGGED:

তেজপুৰৰ শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ
শালনীবাৰী বিমান বন্দৰ
ভাৰতীয় বায়ু সেনা
তেজপুৰ
TEZPUR SALONIBARI AIRPORT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.