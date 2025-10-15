ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি পাঠ্যক্ৰমত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ আহ্বান তেজপুৰ জুবিনিয়ানৰ

তেজপুৰক নাহৰৰ নগৰী কৰাৰ বাবে প্ৰতি ঘৰতে প্ৰদান কৰিব একোটাকৈ নাহৰৰ পুলি ।

Tezpur Zubeen fans call for including Zubeen Garg's creations in the curriculum
জুবিন গাৰ্গ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে তৃষাণু ভূঞা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 10:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ ২৫ দিন উকলি গ'ল । এই সময়তে তেজপুৰ জুবিনিয়ানে গ্ৰহণ কৰিছে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । তেজপুৰ জুবিনিয়ানৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কেইগৰাকীমান বুদ্ধিজীৱীলৈ । এই ২৫ দিনৰ পিছতো একাংশ আজিও নিমাত । এই সমগ্ৰ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তেজপুৰ জুবিনিয়ানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সদৌ অসম জুবিন ফেন ক্লাৱৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তৃষাণু ভূঞাই কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ।

ভূঞাই কয়,"বৰ্তমানলৈকে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত জুবিনিয়ানৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত প্রয়োজন সাপেক্ষে ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হ'ব ।" বিগত ২০১৪ বৰ্ষত দশম শ্ৰেণীত থকা সময়তে তৃষাণু ভূঞাই জুবিন গাৰ্গৰ সত্তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেজপুৰ জুবিনিয়ান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আর্তজনৰ কাষত থিয় দিছিল । বিগত ২০১৫ চনত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সময়ত এই তেজপুৰ জুবিনিয়ানে জুবিন গাৰ্গক লগত লৈ ৰাইজলৈ সহায় আগবঢ়াইছিল ।

জুবিন ফেন ক্লাৱৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তৃষাণু ভূঞাৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সদৌ অসম জুবিন ফেন ক্লাব সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাবে ভূঞাই কাম কৰিছিল । সেই সময়ৰ পৰাই প্ৰায় অসমত ৬২ টা এনে ফেন ক্লাব আছে আৰু বিভিন্ন লোক নিজৰ কৰ্মৰ বাবে বাহিৰত আছে যদিও সেই সকলো আজিও এই ফেন ক্লাৱৰ লগতে জড়িত, যাৰ বাবে সমগ্ৰ সংখ্যা দাঙি ধৰা কঠিন । এই সন্দৰ্ভত তৃষাণুৱে কয়,"সামাজিকভাৱে তেজপুৰ তথা শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত একেলগে মিলি বহুতো কাম কৰিছোঁ । এই সময়তে এক ঘৰুৱা সম্পৰ্ক হৈছিল আৰু বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ ।"

Tezpur Zubeen fans call for including Zubeen Garg's creations in the curriculum
জুবিন গাৰ্গৰ কোলাত তৃষাণু ভূঞা (ETV Bharat Assam)

ভূঞাই কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সম্পৰ্কে বহুতে মাত মাতি আহিছে । কিন্ত অসমৰ একাংশ বুদ্ধিজীৱী আজি নিমাত । এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত একেবাৰে নিমাত । তেখেতৰ ভাতৃ শ্যামকানু মহন্ত এই ঘটনাৰ লগত থকাৰ বাবে নেকি ? তেখেতৰ প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো বহু বছৰ অসম আৰক্ষীৰ এগৰাকী বিষয়া হিচাবে তেওঁ কাম কৰি আহিছে আৰু বহুতো কথা জানে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "সেই বাবে তেখেতলোকৰ মতামতৰ প্ৰয়োজন আছে । জুবিন গাৰ্গৰ লগত তেখেতৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছিল । গতিকে এটা দিহা-পৰামৰ্শ আৰু এই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো খৰতকীয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন বুলি আমি ভাবো ।"

Tezpur Zubeen fans call for including Zubeen Garg's creations in the curriculum
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তেজপুৰ জুবিনিয়ানে জিলা আয়ুক্তক আৱেদন জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি ভূঞাই কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন পার্কৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ । লগতে চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠানত, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ এখন ফটো ৰখাটো বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ আহ্বান জনাওঁ ।"

তেওঁ কয়,"আনহাতে তেজপুৰৰ প্ৰতি ঘৰত জুবিনিয়ানে এজোপাকৈ নাহৰৰ পুলি প্ৰদান কৰিব আৰু সেই পুলিটো প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্ব সেই ঘৰখনৰ হ'ব । এটা সময়ত তেজপুৰ সংস্কৃতিৰ নগৰীৰ লগতে নাহৰৰ নগৰী হিচাবে নামাকৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ।" আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতটো বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ পাঠৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ তাৰ বাবে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও তেওঁ কয় ।

Tezpur Zubeen fans call for including Zubeen Garg's creations in the curriculum
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত এইদৰে একাংশ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত ভূঞাই কয়, "কাঞ্চনজংঘা শ্বুটিঙৰ সময়ত তেজপুৰ গ্ৰীণউড হোটেলত জুবিন দাই মোক বুকুৰ মাজত সুমুৱাই লৈ কান্দি উঠিছিল, মই চকুপানী মচি দিছিলোঁ । মোক তেওঁ বয়স সুধিলে আৰু তেওঁ কয় তই মোৰ পুত্ৰ হয় ,তই যি বুলি মাতিব বিচাৰ সেই বুলি মাতিবি আৰু মোক দ্য বুলি মাতিব কৈছিল 'The ' । মোৰ বৃদ্ধ বয়সলৈকে তই থাকিবিনে লগত বুলি কৈ আৱেগিক হৈ পৰিছিল ।"

Tezpur Zubeen fans call for including Zubeen Garg's creations in the curriculum
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা মধুৰ সময় (ETV Bharat Assam)

তৃষাণু ভূঞাই কয়,"বৰ্তমান ছিংগাপুৰত জুবিন দাৰ লগত থকা সকলো দোষী, কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে কিছু কিছু ব্যক্তিক জেৰা কৰি আছে, আজিও কিছু আহিছে কিন্ত সকলো দোষী । এটা কথা চূড়ান্ত যে আমাক ন্যায় লাগিবই । যিসকল ব্যক্তি তালৈ গৈছিল, কিয় গৈছিল, কি খাইছিল, কিয় শোৱা নাছিল এই সকলো বস্তু তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়েই দোষী ।"

লগতে পঢ়ক: জুবিনৰ মৃত্যুৰ লেহেমীয়া তদন্তত অতিষ্ঠ হৈ চাকৰি এৰিলে চিকিৎসকে

যোশিতা দাসৰ আত্মহনন গোচৰত চি বি আইৰ জালত পৰিল লোকনিৰ্মাণৰ শীৰ্ষ বিষয়া

TAGGED:

ZUBEEN FANS
ZUBEEN GARGS CREATIONS
TEZPUR
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.