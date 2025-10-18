পোহৰৰ উৎসৱত ৰজনীগন্ধা-গোলাপৰ সুগন্ধিৰে কমলাক্ষীয়ে আনিছে মমৰ চাকি

পোহৰৰ উৎসৱত ৰজনীগন্ধা-গোলাপৰ সুগন্ধিৰে কমলাক্ষীয়ে আনিছে মমৰ চাকি
উদ্যোগ বিভাগৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বহু মহিলাক তেওঁ এই বৃত্তিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এইগৰাকী মহিলাই ।
Published : October 18, 2025 at 5:15 PM IST
তেজপুৰ : বৰ্তমান সময়ত কাৰিকৰী বিদ্যাৰে অসমত মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভাৱনৰ লগতে উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । এই সময়তে তেজপুৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৫০ হাজাৰ মমৰ চাকি । বিভিন্ন ৰঙেৰে তৈয়াৰ কৰা এই মমৰ চাকি জ্বলাই সেউজীয়া দীপাৱলী উদযাপনৰ আহ্বান তেওঁৰ ।
অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু, জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ বাবে বহুজনে এইবাৰ সেউজীয়া দীপাৱলী উদযাপনৰ চর্চা চলি থকাৰ সময়তে এইগৰাকী মহিলাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এই চাকিসমূহ ।
ই টিভি ভাৰতক এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত স্বাৱলম্বী মহিলা কমলাক্ষী ৰাজখোৱা বৰাই কয় যে তেওঁ আত্মনির্ভৰ আৰু স্বাৱলম্বী হ'বলৈ এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেজপুৰত মম চাকি প্ৰস্তুত কাৰখানা ভৱিষ্যতে স্থাপন কৰিব । চৰকাৰীভাৱে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বিগত ৮ বছৰ ধৰি নিজৰ ঘৰতে এই কামত ব্ৰতী হৈ আছে ।
সেয়া আছিল ২০১৭ চন । তেজপুৰত উদ্যোগ বিভাগে প্ৰদান কৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত নিজকে এগৰাকী প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা কমলাক্ষী ৰাজখোৱা বৰাই বহুতো মহিলাক এই বৃত্তিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে । এই চাকি তৈয়াৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলাগৰাকীয়ে বাঁহৰ সঁজুলিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়ে । তেওঁ তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, বিদ্যালয়, মহিলা গোট আদিক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে ।
তেওঁ প্ৰতি ঘণ্টাত ১০০-১৫০ চাকি প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা এক বিশেষ উপাৰ্জন কৰি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । এই চাকিসমূহ প্রস্তুত কৰাৰ বাবে স্থানীয় দুই-এক মহিলাই তেওঁক সহায় কৰি দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেইবাবেই প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক মই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ এই প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ । সকলো আহক আৰু সকলোৱে কৰক ।"
এই চাকি প্ৰস্তুতৰ সামগ্ৰী বজাৰৰ পৰা আনি তেওঁ আজৰি সময়ত এই কাম কৰে । তেওঁ কয় যে এটা চাকি বজাৰত ১৫ টকা দামত বিক্ৰী কৰে ।
তেওঁৰ এই কামত স্বামীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰি আহিছে । বছৰৰ দুটা সময়ত এই মমৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰে কমলাক্ষীয়ে, বিশেষকৈ দীপাৱলীৰ সময়ত আৰু বৰদিনৰ সময়ত । বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং সন্নিৱিষ্ট কৰা এই মমৰ চাকিত সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰজনীগন্ধা, গোলাপ, ফ্ৰুইট বাস্কেট ব্যৱহাৰ কৰি এই চাকি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ । এটা চাকি জ্বলাই প্ৰায় আঠ ঘণ্টা সময় পাৰ কৰিব পাৰি । মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে সকলোৱে আহক এই কাম আৰম্ভ কৰক, যাতে সকলো মহিলাই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যদিও বছৰৰ দুটা সময়ত এই চাকি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এইবাৰৰ পৰা এই প্ৰস্তুতি একেৰাহে কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ কয় যে যিহেতু তেজপুৰত এই কাৰখানা নাই, গতিকে ভৱিষ্যতে তেজপুৰত এটা মমৰ কাৰখানা স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "জুবিনদাবিহীন প্ৰথমটো দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইবাৰ বজাৰত লাইটৰ সমাহাৰ কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সেইবাবে চাকি আৰু মমৰ প্ৰচলন যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি হ'ব ।"
আনহাতে, এই উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ তেপুৰৰ এজন সমাজকৰ্মী তথা ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তা ঋষিৰাজ কুণ্ডিন্য়ই উচিত মূল্য প্ৰদান কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।