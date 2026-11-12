তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন; একবিংশ শতিকাৰ কথনশৈলীৰ নতুন দিগন্তৰ সন্ধান
ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আখ্যানৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব । স্মৃতি, পৰিচয়, ঔপনিৱেশিক ইতিহাস আৰু কথনশৈলীৰ উদীয়মান মাধ্যমক লৈ পণ্ডিত-গৱেষকৰ আলোচনাত উপস্থাপন হ’ব ৩১ খন গৱেষণা-পত্ৰ...
Published : November 12, 2026 at 6:56 PM IST
তেজপুৰ : কাহিনীয়ে কেনেদৰে সমাজ গঠন কৰে, সাংস্কৃতিক স্মৃতি সংৰক্ষণ কৰে আৰু ইতিহাসৰ প্ৰতিষ্ঠিত ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনায়, সেই বিষয়সমূহৰ বিস্তৃত চৰ্চাৰে বৃহস্পতিবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন ‘Re-Storying India: Metamorphoses in 21st Century Storytelling’-ৰ শুভাৰম্ভ হয় ।
সমসাময়িক ভাৰতত কথনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ, সাংস্কৃতিক পৰিচয় আৰু ইতিহাসৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ এই সন্মিলনত দেশ-বিদেশৰ গৱেষক, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল একত্ৰিত হয় । ১২ আৰু ১৩ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰম্পৰাগত আখ্যানসমূহৰ নতুন ব্যাখ্যা আৰু সাহিত্য, চলচ্চিত্ৰ, দৃশ্য-সংৰক্ষণাগাৰ, ডিজিটেল মাধ্যম তথা উদীয়মান প্ৰযুক্তিয়ে কথনশৈলীৰ ক্ষেত্ৰখনত সৃষ্টি কৰা নতুন সম্ভাৱনাসমূহৰ অনুসন্ধান কৰা ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাউন্সিল হলত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক অধ্যাপক চন্দন গোস্বামীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মানৱীকি আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিদ্যালয়ৰ ডীন অধ্যাপক চন্দন কুমাৰ শৰ্মা, শৈক্ষিক পৰিক্ৰমাৰ ডীন অধ্যাপক অসীম জ্যোতি ঠাকুৰ আৰু পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক (ভাৰপ্ৰাপ্ত) অধ্যাপক মৃণাল কুমাৰ দাস ।
ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী ডঃ সঞ্জীৱ চাহুৱে আদৰণী ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে সন্মিলনৰ আহ্বায়ক ডঃ বাসৱী গগৈয়ে সন্মিলনখনৰ উদ্দেশ্য আৰু শৈক্ষিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
উদ্বোধনী ভাষণত অধ্যাপক চন্দন গোস্বামীয়ে বিশেষকৈ ভাৰতীয় মহাকাব্যৰ চৰিত্ৰ আৰু ঘটনাসমূহক বিকল্প দৃষ্টিভংগীৰে পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অধ্যাপক চন্দন কুমাৰ শৰ্মাই সাংস্কৃতিক চেতনা গঢ়ি তোলাত পৌৰাণিক আখ্যানৰ চিৰন্তন গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰে । আনহাতে, অধ্যাপক অসীম জ্যোতি ঠাকুৰে শিশুৰ কৌতূহল বৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ মাজত সৃজনশীলতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কথনশৈলীৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰে ।
অধ্যাপক মৃণাল কুমাৰ দাসে নিজৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকি প্ৰতিষ্ঠিত আখ্যানসমূহৰ নতুন ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ লগতে কথনশৈলীৰ অধিকাৰ আৰু কৰ্তৃত্ব সম্পৰ্কে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে এটা কাহিনী কোৱাৰ অধিকাৰ কাৰ আছে আৰু সেই কাহিনীত কাৰ কণ্ঠ প্ৰতিফলিত হয় বা কাৰ কণ্ঠ উপেক্ষিত হৈ ৰয়, সেয়া বিবেচনাৰ বিষয় ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু মেচিন লাৰ্নিঙৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সময়তো মানৱীয় কথনশৈলীৰ প্ৰাসংগিকতা যে অক্ষুণ্ণ আছে, সেয়া সন্মিলনৰ আলোচনাত বিশেষভাৱে প্ৰতিফলিত হয় । বক্তাসকলে মত প্ৰকাশ কৰে যে প্ৰযুক্তিয়ে কাহিনী সৃষ্টিৰ আৰু প্ৰচাৰৰ মাধ্যম সলনি কৰিলেও স্মৃতি, পৰিচয়, স্থানচ্যুতি আৰু সাংস্কৃতিক শিপাৰ সৈতে জড়িত মানৱীয় অভিজ্ঞতাই অৰ্থপূৰ্ণ আখ্যানৰ মূল আধাৰ হৈ থাকিব ।
ভূতত্ত্ব, ঔপনিৱেশিকতাবাদ আৰু ইতিহাসৰ আখ্যান নিৰ্মাণ
সন্মিলনৰ মূল ভাষণ প্ৰদান কৰে হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ UNESCO Chair in Vulnerability Studies তথা আইআইটি হায়দৰাবাদৰ Department of Liberal Arts-ৰ বিশিষ্ট অধ্যাপক প্ৰমোদ কে নায়াৰে ।
‘Write in Stone: Origin Stories and the Geological Imagination in British India’ শীৰ্ষক ভাষণত অধ্যাপক নায়াৰে ব্ৰিটিছ ভাৰতত ঔপনিৱেশিক জ্ঞান আৰু সাম্ৰাজ্যবাদী ধাৰণা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভূতত্ত্ব, জীৱাশ্মৰ তথ্য, পুৰাজীৱবিজ্ঞান আৰু বস্তুগত সংস্কৃতিৰ ভূমিকা বিশ্লেষণ কৰে ।
তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদী আখ্যানসমূহে ভাৰতীয় উপমহাদেশক ইয়াৰ ভূতাত্ত্বিক গঠন, জীৱাশ্মৰ তথ্য, ভূ-গাঠনিক ইতিহাস আৰু শিলৰ প্ৰত্নবস্তুৰ জৰিয়তে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । প্ৰকৃতি, সময়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু মানৱ ইতিহাসৰ ধাৰণাসমূহক এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীৰে উপস্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল ।
প্ৰথম প্লেনাৰী অধিৱেশনত মালয়েছিয়াৰ University of Nottingham Malaysia-ৰ Faculty of Arts-ৰ মুৰব্বী ডঃ সন্দীপ ৰায়ে ‘The Gift of the Unstable Archive: Re-Storying Empire and Memory’ শীৰ্ষক ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
ডঃ ৰায়ে কেনেদৰে লেখক, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু সমসাময়িক কথকসকলে ঔপনিৱেশিক নথি-পত্ৰ, আলোকচিত্ৰ, সংৰক্ষিত চলচ্চিত্ৰ আৰু পাহৰণিৰ গৰ্ভত হেৰাই যোৱা প্ৰদৰ্শনসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰি ইতিহাসৰ বিকল্প ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে সংৰক্ষণাগাৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ বা স্থায়ী নহয় । নতুন তথ্যৰ আৱিষ্কাৰ আৰু সময়ৰ সৈতে সলনি হোৱা ব্যাখ্যাই ইতিহাসৰ প্ৰতিষ্ঠিত ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে ।
তেওঁৰ আলোচনাত বিশেষকৈ দক্ষিণ-পূব এছিয়াত ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । হেৰাই যোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন, সংৰক্ষিত চলচ্চিত্ৰ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি সাঁচি ৰখা স্মৃতিয়ে কেনেদৰে ঔপনিৱেশিক ইতিহাস আৰু সামূহিক পৰিচয়ৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিব পাৰে, সেই বিষয়েও তেওঁ আলোকপাত কৰে ।
যিকোনো বস্তুৱেই কাহিনীৰ আধাৰ হ’ব পাৰে: অধ্যাপিকা শ্ৰৱণী বিশ্বাস
সন্মিলনৰ শৈক্ষিক আলোচনাত বিশেষভাৱে চৰ্চিত হোৱা এটা মন্তব্য আগবঢ়ায় অধ্যাপিকা শ্ৰৱণী বিশ্বাসে । তেওঁ কথনশৈলীৰ অসীম সম্ভাৱনা আৰু সাহিত্য চৰ্চাত আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভংগীৰ বৰ্ধিত গুৰুত্বৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
তেওঁ কয়, “যিকোনো বস্তুৱেই এটা কাহিনীৰ আধাৰ হ’ব পাৰে । আনকি এখন বাতৰিকাকতৰ কাটিং বা সংবাদৰ টুকুৰাও এখন উপন্যাসৰ আৰম্ভণি হ’ব পাৰে । দৃশ্য-সংৰক্ষণাগাৰ, পুৰণি চলচ্চিত্ৰ অথবা এগৰাকী শৰণাৰ্থীৰ স্মৃতিকো পুনৰীক্ষণ কৰি সম্পূৰ্ণ নতুন আখ্যানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি ।”
এগৰাকী দৃশ্যশিল্পী, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু ঔপন্যাসিক হিচাপে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত অধ্যাপিকা বিশ্বাসে ব্যাখ্যা কৰে যে সাধাৰণ যেন লগা বস্তু আৰু পাহৰণিৰ গৰ্ভত হেৰাই যোৱা অভিজ্ঞতাৰ পৰাও কেনেদৰে নতুন কাহিনীৰ জন্ম হ’ব পাৰে ।
তেওঁ প্ৰব্ৰজন, স্থানচ্যুতি আৰু নিজৰ শিপা এৰি যোৱাৰ মানসিক তথা আৱেগিক অভিজ্ঞতাই সমসাময়িক কথনশৈলীত কেনেদৰে নতুন মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত কৰে ।
তেওঁৰ মতে, বিশ্বজুৰি মানুহৰ চলাচল বৃদ্ধি আৰু তুলনামূলকভাৱে সহজলভ্য হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যাত্ৰাই বিভিন্ন সংস্কৃতি, পৰিচয় আৰু জীৱন অভিজ্ঞতাৰ সৈতে মানুহক পৰিচিত কৰাইছে । ইয়াৰ ফলত লেখক আৰু সৃষ্টিশীল কৰ্মীসকলৰ বাবে নতুন আখ্যান সৃষ্টিৰ সুযোগো বৃদ্ধি পাইছে ।
ইংৰাজী বিভাগসমূহৰ পৰিৱৰ্তিত ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অধ্যাপিকা বিশ্বাসে কয় যে সাহিত্য অধ্যয়ন এতিয়া কেৱল পৰম্পৰাগত লিখিত পাঠৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে । ইয়াৰ সৈতে দৃশ্যশিল্প, চলচ্চিত্ৰ, সংৰক্ষণাগাৰ অধ্যয়ন আৰু অনুবাদৰ দৰে বিষয়সমূহৰো সংযোগ ঘটাব লাগিব ।
তেওঁ কয়, “আজিৰ কথনশৈলী কেৱল লিখিত শব্দৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । ই বিভিন্ন কলা মাধ্যম, অভিজ্ঞতা আৰু বিষয়ৰ এক সংযোগস্থল । এই ক্ষেত্ৰসমূহৰ সমন্বয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক বহল দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰাৰ লগতে নতুন সৃষ্টিশীল সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে ।”
এনে বহুমুখী শিক্ষাই সাহিত্য অধ্যয়নক নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে অধিক প্ৰাসংগিক কৰি তুলিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰম্পৰাগত শৈক্ষিক সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ নতুন আখ্যানৰ সন্ধান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
ছটা কাৰিকৰী অধিৱেশনত ৩১ খন গৱেষণা-পত্ৰ উপস্থাপন
দুদিনীয়া এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত মুঠ ছটা কাৰিকৰী অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৩১ খন গৱেষণা-পত্ৰ উপস্থাপন কৰা হ’ব । প্ৰথম দিনটোত অনুষ্ঠিত চাৰিটা কাৰিকৰী অধিৱেশনত বিভিন্ন সমসাময়িক সাহিত্যিক আৰু আন্তঃবিষয়ক বিষয়ৰ ওপৰত ২২ খন গৱেষণা-পত্ৰ উপস্থাপন কৰা হয় ।
আলোচনাত Blue Humanities, Climate Fiction, নাৰীবাদী পুনৰ্পাঠ, জাতিভিত্তিক বৈষম্যবিৰোধী ব্যংগ, Transcorporeality, True Crime Narratives আৰু South Asian EcoGothic আদি বিষয়ে স্থান লাভ কৰে । এই বিষয়সমূহে কথনশৈলী আৰু সাহিত্য গৱেষণাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান পৰিসৰক প্ৰতিফলিত কৰে ।
সন্মিলনৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰি ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপিকা তথা সন্মিলনৰ আহ্বায়ক ডঃ বাসৱী গগৈয়ে কয় যে বৌদ্ধিক আদান-প্ৰদান, মত বিনিময়, নতুন ধাৰণাৰ সৃষ্টি আৰু দৃষ্টিভংগীৰ বিকাশৰ বাবে এনে মঞ্চ অতি প্ৰয়োজনীয় ।
তেওঁৰ মতে, এনে সন্মিলনে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু গৱেষকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষাবিদসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে গৱেষণাৰ উদীয়মান ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
ডঃ গগৈয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে প্ৰায় তিনি বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত বিভাগটোৱে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণ ২০২৩ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
ডিজিটেল গেম, শিশু সাহিত্য আৰু থলুৱা ভাষাৰ আখ্যান
১৩ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দ্বিতীয়দিনাৰ কাৰ্যসূচীত দুটা প্লেনাৰী ভাষণ আৰু দুটা কাৰিকৰী অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ জৰিয়তে কথনশৈলীৰ নতুন মাধ্যম আৰু সম্ভাৱনাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হ’ব ।
কলকাতাৰ Centre for Studies in Social Sciences-ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শৌভিক মুখাৰ্জীয়ে ‘Other Cemeteries and Absences: Storytelling in Digital Games in India’ শীৰ্ষক প্লেনাৰী ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।
আনহাতে, কোহিমা কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ থেইয়েচিনুও কেদিৎসুৱে ‘Vernacularizing Children's Literature: Language, Image, and the Making of New Narrative Centers’ শীৰ্ষক ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।
দ্বিতীয়দিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বিভাগৰ সংগ্ৰহালয়ো পৰিদৰ্শন কৰা হ’ব ।
প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কে বি আৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰে । একবিংশ শতিকাত কাহিনী কেনেদৰে সৃষ্টি, প্ৰচাৰ আৰু পুনৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান গঢ়ি তোলাই এই সন্মিলনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য । সাহিত্য, ইতিহাস, চলচ্চিত্ৰ, ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু থলুৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকাশভংগীক একেখন মঞ্চলৈ আনি প্ৰতিষ্ঠিত আখ্যানসমূহক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগতে ইমানদিনে অনুচ্চাৰিত হৈ থকা কণ্ঠসমূহৰ বাবে নতুন পৰিসৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই তথ্যৰ উৎপাদন আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন অনা সময়ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সন্মিলনৰ আলোচনাই এটা মৌলিক সত্য পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । সেয়া হৈছে কাহিনীৰ ৰূপ, মাধ্যম আৰু দৃষ্টিভংগী সলনি হ’ব পাৰে, কিন্তু মানৱীয় অভিজ্ঞতাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন, প্ৰতিষ্ঠিত বিশ্বাসক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আৰু সামূহিক স্মৃতি সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাহিনীৰ শক্তি সদায়েই চিৰন্তন হৈ থাকিব ।