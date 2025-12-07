সমাগত পৰীক্ষা বৰ্জন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ

সমাগত পৰীক্ষা বৰ্জন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ
তীব্ৰ বিতৰ্কৰ মাজত থকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে ল'লে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ।
Published : December 7, 2025 at 8:35 PM IST
তেজপুৰ : যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ঐতিহাসিক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে অহা ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা বৰ্জন কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে । শিক্ষাৰ্থীৰ উমৈহতীয়া সিদ্ধান্তমৰ্মে এই কথা ঘোষণা কৰিলে ছাত্র সমাজে । এই বিষয়ে এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিনিধি সঞ্জীৱ পল ডেকাই অৱগত কৰে ।
তেওঁ কয়, "বিগত ৮০ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজ আৰু অনাশৈক্ষিক সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শম্ভু নাথ সিং, যি এতিয়া কাগজে কলমেৰে আছে তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছো । এই যি আন্দোলন কৰিছিলো তাৰ সঁহাৰি স্বৰূপে মাননীয় ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্যই আৰম্ভণিতে এখন ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটী গঠন কৰি দিছিল । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব নাৰায়ণ কৰকে ধৰি ৩ জনীয়া কমিটীৰ গঠন কৰি দিছিল ।"
ডেকাই লগতে কয়, "এই কমিটীখনে কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাজ্যপালক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু ৰাজ্যপালে ২২ অক্টোবৰ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । আমাৰ কাৰণে আশ্চৰ্যৰ কথা যে ২২ অক্টোবৰৰ পৰা আহি আজি ডিচেম্বৰৰ ৭ তাৰিখ পালেহি । কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা দুৰ্নীতিৰ তদন্ত হ'লনে নাই সেই সন্দৰ্ভত আমি একো নাজানো । ইয়াৰ বিপৰীতে শাসক পক্ষৰ লগতে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন বিষয়াক লগ কৰা হ'ল, কিন্তু সকলোৱে মাত্ৰ আশ্বাসহে দিলে ।"
উল্লেখ্য যে, ৪ দিন আগতে শম্ভু নাথ সিঙে দিল্লীত থাকি ভাৰ্ছুৱেলযোগে এখন ব'ৰ্ড অৱ মেনেজমেণ্টৰ বৈঠকৰ আহ্বান কৰে বুলি ডেকাই উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "সেই বৈঠকখন ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছিল । কিন্তু সেয়া প্ৰকৃততে হয় নে নহয় সন্দেহৰ অৱকাশত আছিলো । কিন্তু পিছত জানিব পাৰিলো যে হয়, কাৰণ যিজন ব্যক্তি পলাতক অৱস্থাত আছে, তেওঁ ব'ৰ্ড অৱ মেনেজমেণ্টৰ বৈঠক আহ্বান কৰিছিল আৰু আমাৰ ভিতৰৰ ৩ জন সদস্যই যোগদান কৰোতে তেওঁলোকক বাহিৰ কৰি দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ কাৰণে আশ্চৰ্যকৰ কথা আছিল একেবাৰে কনিষ্ঠ অধ্যাপিকা জয়া চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰ' উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি কৰিছে । কিন্তু এই খবৰ বিয়পি যোৱাৰ লগে লগেই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । সকলো ছাত্র-ছাত্ৰী ওলাই আহে লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকল পূৰ্বৰে পৰা আছিলেই । এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠে আৰু সেইদিনাই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন অনুসৰি যেতিয়া উপাচাৰ্য বেছিদিন অনুপস্থিত বা নাথাকে তেতিয়া এই নিয়ম অনুসৰি জেষ্ঠ অধ্যাপকক দায়িত্ব দিয়া হয় আৰু সেইমতে অধ্যাপক ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "শনিবাৰে যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বিনিত যোশী আৰু ৩ জনীয়া দলটো আহিলে, কিন্তু তাৰ আগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল আৰু জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্যই দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিম বুলি আগ্ৰহী হৈছিল আৰু সাময়িকভাৱে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল ।"
তেওঁ কয়, "কেন্দ্ৰীয় দলটোৱে অহাত আমি বহুত আশাবাদী আছিলো । কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰা আৰু আমাৰ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাৰ পৰা নিশ্চিত হ'ল যে তেওঁলোকে জয়া চক্ৰৱৰ্তীক হে প্ৰ' উপাচাৰ্য হিচাপে পূৰ্বৰ ব'ৰ্ড অৱ মেনেজমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত মানি ল'বলৈ প্ৰকাৰন্তৰে পতিয়ন যোৱাবলৈ আহিছিল ।"
অমৰজ্যোতি চৌধুৰী, মানৱেন্দ্ৰ ভূঞা আৰু অধ্যাপক ধ্ৰুৱ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এইসকল অতি জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বতে প্ৰ' উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে বুলি ডেকাই উল্লেখ কৰে । গতিকে সাংবিধানিক যি নীতি সেয়া ভংগ কৰি ইমানখিনি অধ্যাপক থাকোতে এগৰাকী কনিষ্ঠ অধ্যাপকক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় লাগি আছে শম্ভু নাথ সিঙে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
তেওঁ কয়, "ইমান অভিযোগৰ কথা আলোচনা নকৰি এগৰাকী কনিষ্ঠ অধ্যাপকৰ প্ৰ' উপাচাৰ্য দিয়াৰ বাবে মানি ল'বলৈ ক'ব তেওঁলোক আহিছিল অৱশ্যে শনিবাৰে তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে যে শম্ভু নাথ সিঙৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব ।"
ডেকাই লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছেল শনিবাৰে নিশা । তেওঁলোক ওলাই যাবলৈ অহাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰায় ৩ ঘণ্টা পথ অৱৰোধ কৰি ৰাখে ।
অৱশেষত তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লিখিত আশ্বাস প্ৰদান কৰে । কিন্তু শম্ভু নাথ সিং বাধ্যতামূলক ছুটীত যাব লাগে বা তেওঁক আঁতৰাব লাগে তেনেধৰণৰ কোনো কাম তেওঁলোকে কৰা নাই ফলস্বৰূপে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজ আৰু অনাশৈক্ষিক সমাজৰ লগতে অসমৰ সকলো লোককে মৰ্মাহত কৰিছে বুলি ডেকাই উল্লেখ কৰে । ফলস্বৰূপে ছাত্ৰ সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰে আৰু পৰীক্ষা বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
