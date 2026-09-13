প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰাত কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-গৱেষকৰ
তদন্তৰ সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰ পাছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি কেন্দ্ৰক প্ৰশ্ন ।
Published : September 13, 2026 at 1:12 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-গৱেষকসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিছে । তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিঙৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত হোৱা বুলি উত্থাপিত বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক অনিয়মৰ তদন্তৰ অগ্ৰগতি আৰু ফলাফল স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছে ।
কেন্দ্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই আবেদন পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৩ৰ ধাৰা ৯ অনুসৰি ভিজিটৰৰ দ্বাৰা ২০২৫ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰত জাৰি কৰা কাৰ্যালয় স্মাৰকৰ জৰিয়তে এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰা হৈছিল । সমিতিখনক তিনিমাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতিখনৰ অধ্যক্ষ আছিল মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক এন লোকেন্দ্ৰ সিং । সদস্য হিচাপে আছিল নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক জগদীশ কুমাৰ পাটনায়ক আৰু ইউজিচিৰ সচিব অধ্যাপক মনীষ আৰ যোশী । ছাত্ৰসকলৰ দাবী অনুসৰি, তদন্ত সমিতিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে; কিন্তু ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চত নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা উকলি যোৱাৰ ছমাহতকৈ অধিক সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তদন্তৰ ফলাফল আৰু তাৰ ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই।
আবেদনত ছাত্ৰসকলে কয়, “এতিয়া বিভাগটোৰ সন্মূখত প্ৰশ্নটো আমাৰ অভিযোগ শুনা হ’ল নে নাই সেইটো নহয়; বৰং তদন্তৰ সিদ্ধান্ত কি হ’ল আৰু ইয়াৰ পাছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব সেইটোহে ।” ছাত্ৰসকলে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ মাজেৰে গৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিয়া দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত, ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা গঠিত তথ্য-অনুসন্ধান সমিতি, যিখনে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰত বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছিল, শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দুটাকৈ পৃথক দল আৰু ২০২৬ চনৰ ২০ জানুৱাৰীত বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা ভিজিটৰিয়েল তদন্ত সমিতি অন্যতম ।
ইফালে, শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা নিযুক্ত হৈ ২০২৬ চনৰ ৭ জানুৱাৰীত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা প্ৰ’ আচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বাভাৱিক প্ৰশাসনিক কাম-কাজ পুনৰ চলাই নিয়াত ভূমিকা লোৱাৰ বাবে ছাত্ৰসকলে প্ৰশংসা কৰে । অৱশ্যে তেওঁলোকে এইবুলি সকীয়াই দিয়ে, “প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিকতাক কোনো কাৰণতে জবাবদিহিতাৰ সৈতে একাকাৰ কৰিব নালাগে ।”
এই আবেদনখনত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কেইবাটাও অমীমাংসিত বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত উপাচাৰ্যৰ বাসগৃহ আৰু অতিথিশালা মেৰামতিৰ নামত ধন ব্যয় কৰাৰ অভিযোগ, ছাত্ৰ কল্যাণমূলক কাম-কাজৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ধন নথকা, হোষ্টেলত অত্যধিক ভিৰ, অকামিলা পানী বিশুদ্ধকৰণ ব্যৱস্থা, বন বিভাগৰ অনুমতি অবিহনে বাঁহবাৰী কটা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জলাশয় প্ৰদূষিত হোৱাৰ অভিযোগ উল্লেখযোগ্য।
তদুপৰি শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, ইউজিচি আৰু অন্যান্য পুঁজি যোগানকাৰী সংস্থাৰ পৰা পাবলগীয়া অনুদান এতিয়াও মুকলি নকৰাৰ বিষয়টোও ছাত্ৰসকলে উত্থাপন কৰিছে । ছাত্ৰসকলৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ পিছুৱাই দিয়া । ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া দীক্ষান্ত সমাৰোহ প্ৰথমে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক বাতিল কৰা হয় যদিও নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । ফলত ২০২৫ চনৰ লগতে ২০২৬ চনৰ বেটচকলৈও অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ছাত্ৰসকলে প্ৰশ্ন কৰে যে বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা বাবেই যদি দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়া হয়, তেন্তে সেয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা নেকি । কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাহিলে ছাত্ৰসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ লগতে তদন্তকাৰী চৰকাৰী দলসমূহৰ ওচৰত ইতিমধ্যে দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ আৰু প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে।
তেওঁলোকৰ দাবী অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ১৯ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত নাগৰিক অভিৱৰ্তনতো এনে পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ইতিহাসৰ কথাও আবেদনখনত উল্লেখ কৰি ছাত্ৰসকলে কয় যে ১৯৮৫ চনৰ অসম চুক্তিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । সেয়ে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক অনুভূতিৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হ’বলৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ।
ইফালে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থাও অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিঙৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অনুপস্থিতিৰ সময়ছোৱাত তেওঁক সম্পূৰ্ণ দৰমহা প্ৰদান কৰি থকাৰ বিধিগত ভিত্তিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । সংস্থাটোৰ সভাপতিয়ে কয় যে উপাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদিত ছুটীৰ পৰিমাণ সীমিত ।
লগতে পঢ়ক:শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মৌনতাক লৈ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰশ্ন, কেতিয়ালৈ উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা ল’ব ?
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাত প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ভূমিকা আছে : ৰাজ্যপাল