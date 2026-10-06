ধ্ৰুপদী অসমীয়া গৱেষণা : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়-নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি

ধ্ৰুপদী অসমীয়া গৱেষণা : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়-নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি
ধ্ৰুপদী অসমীয়া গৱেষণা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ ৷
Published : October 6, 2026 at 9:43 PM IST
তেজপুৰ : অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পাছতে ভাষা, সাহিত্য আৰু ঐতিহাসিক সমলৰ সংৰক্ষণ তথা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে মঙলবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ‘Centre of Excellence for Studies in Classical Assamese’ স্থাপনৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনক নিৰ্বাচন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
চুক্তিখনৰ জৰিয়তে নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্বনে নিজৰ মূল্যৱান গ্ৰন্থ, দুৰ্লভ প্ৰকাশনা আৰু আৰ্কাইভে সমল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক দান কৰিছে ।অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ইতিহাস আৰু বিকাশৰ সৈতে জড়িত এই সংগ্ৰহসমূহ নতুন উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰটোৰ গৱেষণা কাৰ্যসূচীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমল হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সংগ্ৰহসমূহৰ সংৰক্ষণৰ লগতে ডিজিটাইজেচন, নথিভুক্তকৰণ আৰু গৱেষণামূলক ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । নন্দ তালুকদাৰে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা ঊনবিংশ শতিকাকে ধৰি বিভিন্ন সময়ৰ দুৰ্লভ গ্ৰন্থ আৰু প্ৰকাশনাই অসমৰ বৌদ্ধিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাবে বিশেষ মূল্য বহন কৰে । ফাউণ্ডেচনৰ গ্ৰন্থাগাৰক অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্ৰন্থ-সংগ্ৰহ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনত ভাৰত চৰকাৰে অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে । এই স্বীকৃতিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনতা, সাহিত্যিক ঐতিহ্য আৰু ঐতিহাসিক বিকাশক লৈ অধিক সুসংগঠিত গৱেষণাৰ পথ মুকলি কৰিছে । বিশেষকৈ পুৰণি গ্ৰন্থ, পাণ্ডুলিপি, আলোচনী আৰু অন্যান্য ঐতিহাসিক নথি সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটাইজ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ইয়াৰ পাছত অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
এই ক্ষেত্ৰত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠা শৈক্ষিক পৰিকাঠামোও উল্লেখযোগ্য । ২০১১ চনত বিশ্ববিদ্যালয়ত Centre for Assamese Studies স্থাপন কৰা হৈছিল । কেন্দ্ৰটোৱে পাণ্ডুলিপি, দুৰ্লভ গ্ৰন্থ আৰু ডিজিটাইজেশ্ব’নৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত, ২০১৯ চনত বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগ স্থাপন কৰা হয় ।
নতুন উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰটোৱে এই বিদ্যমান গৱেষণামূলক কাম-কাজক অধিক বিস্তৃত কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন, পাঠ সমালোচনা, ভাষাতাত্ত্বিক গৱেষণা, আৰ্কাইভ সংৰক্ষণ, ডিজিটাইজেশ্ব’ন, অনুবাদ আৰু অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰ কেন্দ্ৰটোৰ সম্ভাব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ হ’ব ।
এই চুক্তিখনৰ অধীনত লাভ কৰা নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ গ্ৰন্থ আৰু আৰ্কাইভেল সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা পৰিৱেশৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থী, গৱেষক আৰু ভাষা-সাহিত্যৰ অধ্যয়নত জড়িত ব্যক্তিসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক অধ্যাপক চন্দন গোস্বামী আৰু নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ হৈ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ সম্পাদক তথা সাংবাদিক মৃণাল তালুকদাৰে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে । এই অনুষ্ঠানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম-উপাচাৰ্য অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, শৈক্ষিক পৰিক্ৰমাৰ ডীন অধ্যাপক অসীম জ্যোতি ঠাকুৰৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু ডীনসকল উপস্থিত থাকে ।
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অধ্যাপক অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে কয়, ‘‘নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ সৈতে এই সহযোগিতাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যমান শৈক্ষিক সম্পদক অধিক সমৃদ্ধ কৰিব । ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ সংগ্ৰহত থকা মূল্যৱান গ্ৰন্থ আৰু আৰ্কাইভেল সমল গৱেষকসকলৰ বাবে অধিক সহজলভ্য কৰি তোলাৰ লগতে ইয়াক ডিজিটাইজ কৰি দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘উদ্দেশ্য কেৱল পুৰণি গ্ৰন্থ আৰু নথি সংৰক্ষণতে সীমাবদ্ধ নহয় । এই সমলসমূহক গৱেষণা, ডিজিটাইজেশ্ব’ন, শৈক্ষিক বিশ্লেষণ আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে এক সক্ৰিয় আৰু জীৱন্ত গৱেষণা-সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাই মূল লক্ষ্য ।’’
আনহাতে, নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ বাবে এই চুক্তিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগত সংগ্ৰহ কৰা অসমীয়া গ্ৰন্থ আৰু ঐতিহাসিক সমলসমূহক এক বিস্তৃত শৈক্ষিক পৰিসৰলৈ লৈ যোৱাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । ফাউণ্ডেশ্ব’নটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমীয়া গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ, সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটাইজেশ্ব’নৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে ।
অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ সময়ছোৱাত এই সহযোগিতাক ভাষা-সাহিত্যৰ ঐতিহাসিক সম্পদক প্ৰাতিষ্ঠানিক গৱেষণাৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে দেখা দিছে । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিকাঠামো আৰু নন্দ তালুকদাৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ সমৃদ্ধ গ্ৰন্থ-আৰ্কাইভৰ সংযোগে অসমীয়া ভাষাৰ অতীতক অধিক বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন, সংৰক্ষণ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰে ।