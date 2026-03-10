শক্তিশালী কাহিনীৰ বলত মোবাইল ফোনত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰও অস্কাৰলৈ যাব পাৰে : ৰীমা দাস
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ৰূপালী জয়ন্তী । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত-বিনিময় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ।
Published : March 10, 2026 at 8:43 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এক উখল-মাখল পৰিৱেশ । কিয়নো মঙলবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগে (MCJ) বিভাগটোৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰে । এই অনুষ্ঠানৰ অংশ স্বৰূপে বিভাগটোৱে বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ ভিত্তিক আলোচনা, কৰ্মশালা আৰু মত-বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী অতি বিশেষ বুলি গণ্য কৰা হৈছে । কিয়নো ১০ মাৰ্চৰ দিনটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এই দিনটোতে ১৯৩৫ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ জয়মতীয়ে, যাৰ নিৰ্দেশনা কৰিছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই । ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পিতৃ বুলিও গণ্য কৰা হয় ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আয়োজিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশ লয় প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে । তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতেও এক আন্তঃক্ৰিয়ামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰে । তেওঁ স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে নিজৰ যাত্ৰা আৰু আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিসৰৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে মত প্ৰকাশ কৰে ।
আন্তর্জাতিক পৰ্যায়ত সমাদৃত চলচ্চিত্ৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ (Village Rockstars), বুলবুল কেন ছিং (Bulbul Can Sing) আৰু তৰা'জ হাজবেণ্ড(Tora’s Husband)ৰ বাবে সুপৰিচিত ৰীমা দাসে সীমিত সম্পদৰ মাজতো কেনেদৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি, কাহিনী কোৱাৰ কৌশল আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ সত্যতা বজাই ৰখাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰে ।
আকাংক্ষী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক উৎসাহিত কৰি তেওঁ কয়, “নিজৰ কাহিনীত বিশ্বাস ৰাখক আৰু নিজৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক ।” কাহানিও চলচ্চিত্ৰ বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন নকৰা ৰীমা দাসে উল্লেখ কৰে যে চলচ্চিত্ৰ এক বিশ্বজনীন ভাষা আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ চলচ্চিত্ৰকাৰসকলক তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত “হৃদয়ৰ নিস্তব্ধ কণ্ঠস্বৰ” শুনিবলৈ আহ্বান জনায় ।
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে শৃংখলা, শিল্পীসুলভ নিষ্ঠা আৰু দৰ্শকৰ সমৰ্থন থাকিলে আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰও বিশ্বমঞ্চত সফলতা লাভ কৰিব পাৰে । “মোবাইল ফোনত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰও শক্তিশালী কাহিনীৰে অস্কাৰলৈকে পোৱাটো সম্ভৱ । মূল কথা হৈছে সৃষ্টিৰ সততা আৰু আন্তৰিকতা ।” এই বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগটোৱে প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু চলচ্চিত্ৰ গৱেষক প্ৰাণজিৎ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত এক বিশেষ কৰ্মশালাৰো আয়োজন কৰে । এই কৰ্মশালাত তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কৌশল, গৱেষণা পদ্ধতি, আখ্যান গঠন, নৈতিক কাহিনী কোৱা আৰু সমাজ-ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ ব্যাখ্যাত তথ্যচিত্ৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে বিশদভাৱে অৱগত কৰে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ঐতিহ্যক সন্মান জনাই 'জয়মতী 'আৰু 'ইন্দ্ৰমালতী' আদি প্ৰাচীন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কিছুমান দুষ্প্ৰাপ্য দৃশ্য আৰু আৰ্কাইভেল ফুটেজ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । লগতে শ্বিলঙৰ পৰা তেজপুৰলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ শেষ দিনত ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ এক দুষ্প্ৰাপ্য দৃশ্যও প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, যিয়ে দৰ্শকসকলক গভীৰভাৱে আপ্লুত কৰে ।
গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ বিভাগীয় মুৰব্বী ডঃ মনোজ দেউৰীয়ে কয় যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিভাগটোৰ ২৫ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ উদযাপন আৰম্ভ কৰা হৈছে । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসত বিশেষ গুৰুত্ব থকা দিনটোতে এই উদযাপনৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠানটো অধিক অৰ্থবহ হৈ উঠিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।