৫৪খন গীটাৰৰ সুৰেৰে তেজপুৰত জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, স্মৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে বৰপুখুৰীৰ পাৰত ভূমি আবণ্টন
হাৰ্টথ্ৰৱৰ ওপজা দিন উপলক্ষে জ্যোতি ভাৰতীৰ ঐতিহাসিক পকীত 'এটি নাম, এটি সুৰ আৰু অনন্ত অনুভৱ' শীৰ্ষক বিশেষ সাংগীতিক অনুষ্ঠান ।
Published : November 18, 2026 at 10:55 PM IST
তেজপুৰ: এটা নাম, অসংখ্য অনুভৱ । এটা কণ্ঠ, যাৰ সুৰত আজিও অসমীয়াৰ আবেগ, ভালপোৱা আৰু আত্মপৰিচয় প্ৰতিধ্বনিত হয় । সেইগৰাকী অসমীয়াৰ মৰমৰ শিল্পী হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ ৫৪ সংখ্যক ওপজা দিনটি বুধবাৰে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তেজপুৰতো সুৰ, সংগীত, নৃত্য আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আবেগঘন পৰিৱেশত পালন কৰা হয় ।
শিল্পীগৰাকীৰ বিগত বৰ্ষত হোৱা বিয়োগৰ পিছত এয়া দ্বিতীয়টো ওপজাদিন । সেয়েহে এই বিশেষ দিনটোত কেৱল জন্মদিন উদযাপনতে সীমাবদ্ধ কৰি নাৰাখি তেওঁৰ স্মৃতি আৰু সৃষ্টিৰাজি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰত কেইবাটাও ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনস্থ ঐতিহাসিক জ্যোতি ভাৰতী (পকী)ৰ চোতালত অনুষ্ঠিত হয় ‘এটি নাম, এটি সুৰ আৰু অনন্ত অনুভৱ’ শীৰ্ষক এক বিশেষ সাংগীতিক অনুষ্ঠান । আৰম্ভণিতে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলিৰে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু বৰছলাৰ বিধায়ক ঋতুবৰণ শৰ্মাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । জিলা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া অনচুমৈ বসুমতাৰীৰ উপস্থিতিত দুয়োগৰাকী বিধায়কে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে জ্যোতি ভাৰতীৰ এই বিশেষ উদ্যোগৰ শলাগ লয় ।
ইয়াৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় আৰু চিৰসেউজ গীতৰ সুৰেৰে ঐতিহাসিক জ্যোতি ভাৰতীৰ চৌহদ মুখৰিত হৈ পৰে । নৱাগত কণ্ঠশিল্পী পলৰাজ কলিতা, প্ৰান্তিক কৃষ্ণন, দেৱাশ্ৰুতি কাশ্যপ, ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল কাশ্যপ আৰু জুবিনাজ আমানৰ লগতে জ্যোতি ভাৰতীৰ শিল্পী আলিম্পন চৌধুৰী তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দিৱস কাশ্যপ আৰু ৰিমঝিম শইকীয়াই এটাৰ পিছত আনটো গীত পৰিৱেশন কৰি দৰ্শকক আপ্লুত কৰে ।
প্ৰতিটো গীতৰ মাজেৰে যেন পুনৰ এবাৰ উভতি আহিল শিল্পীগৰাকীৰ সুৰীয়া উপস্থিতি । জ্যোতি ভাৰতীৰ শিল্পী আলিম্পন চৌধুৰীয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানটোত বাণ থিয়েটাৰৰ সম্পাদক পংকজ বৰুৱাইও চমু বক্তব্য আগবঢ়ায় । আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত তেজপুৰৰ নৃত্যশিল্পী প্ৰেৰণা বৈশ্যৰ পৰিচালনাত পৰিৱেশিত সমবেত নৃত্যই অনুষ্ঠানটোত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । একেদৰে বালিপৰাৰ নৃত্যশিল্পী মিতালী শইকীয়াৰ পৰিচালনাত আন এটি সমবেত নৃত্যই উপস্থিত দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
ইফালে, তেজপুৰ জুবিনিয়ানছৰ উদ্যোগত তেজপুৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় শিল্পীগৰাকীৰ ওপজাদিন । পুৱাৰ ভাগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ বিভিন্ন স্মৰণীয় মুহূৰ্তৰ আলোকচিত্ৰৰে খেলপথাৰখন সুন্দৰকৈ সজাই তোলাৰ লগতে ৫৪খন গীটাৰৰ একেলগে ঝংকাৰে ব্যতিক্ৰমী সাংগীতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
এই আয়োজনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল জুবিন গাৰ্গে নিজ হাতেৰে তোলা তিনিখন বিশেষ আলোকচিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনী । ইয়াৰ উপৰি ৫৪খন গীটাৰৰ সুৰৰ মূৰ্চ্ছনাৰে কিশোৰ-কিশোৰীসকলে শিল্পীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰি তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে । জন্মদিনৰ এই বিশেষ ক্ষণত নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠ আৰু গীটাৰৰ সুৰত জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহ পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে ।
জন্মদিনৰ এই আয়োজনৰ সমান্তৰালকৈ তেজপুৰত শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো আহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে তেজপুৰ জুবিনিয়ানছক তেজপুৰ চহৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত এডোখৰ ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছে । সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে, শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে এই ভূমি আবণ্টনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । আজি শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো ওপজা দিনতে সংগঠনটোৱে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ভূমিখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথমটো ওপজা দিন । শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ ওপজা দিন উদযাপন কৰা হৈছে । তেজপুৰতো জুবিনিয়ানছৰ উদ্যোগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু জ্যোতি ভাৰতীৰ যুটীয়া উদ্যোগত বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
জুবিনিয়ানছৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, যোৱা বছৰ জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ পিছতে সংগঠনটোৱে শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত ভূমি আবণ্টনৰ অনুৰোধ জনাইছিল । সেই অনুসৰি এছডিএলএচিৰ জৰিয়তে তেজপুৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত এডোখৰ ভূমি আবণ্টনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । আজি ওপজা দিনৰ বিশেষ ক্ষণত সংগঠনটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই ভূমি গ্ৰহণ কৰে ।
আবণ্টিত ভূমিখিনিত ভৱিষ্যতে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৱান শিল্পীসকলৰ বাবে সংগীত চৰ্চা আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্য-কলাপৰ এক উপযুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইয়াক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপেও গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছে সংগঠনটোৱে ।
তদুপৰি, ভৱিষ্যতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে নিজা স্থান থকাৰ ফলত পথ বন্ধ কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতায়াতত অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে জুবিনিয়ানছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, সন্ধিয়াৰ পৰা নিশালৈ তেজপুৰ জুবিনিয়ানছৰ উদ্যোগত অসমৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীৰ অংশগ্ৰহণেৰে জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত আয়োজন কৰা হৈছে এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । সুৰ, সংগীত, নৃত্য আৰু স্মৃতিৰ এই সমাহাৰেৰে তেজপুৰত উদযাপিত হ’ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৪ সংখ্যক ওপজাদিন ।
এয়া কেৱল এগৰাকী শিল্পীৰ জন্মদিন উদযাপন নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ ভালপোৱা, অসমীয়া সমাজ-জীৱনৰ সৈতে থকা তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু সময়ৰ সোঁততো অম্লান হৈ ৰোৱা তেওঁৰ সাংগীতিক অৱদানৰ এক আবেগিক প্ৰকাশ । শৰীৰেৰে আঁতৰি গ’লেও সুৰেৰে যে তেওঁ আজিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত জীয়াই আছে, তেজপুৰৰ এই আয়োজন যেন তাৰেই এক উজ্জ্বল প্ৰতিফলন ।