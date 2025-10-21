বৈকুণ্ঠৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিনক স্বাগতম; তেজপুৰৰ কালীপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস

বৈকুণ্ঠৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিনক স্বাগতম; তেজপুৰৰ কালীপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস
তেজপুৰৰ মধ্যপাৰাৰ কালীপূজা কমিটীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ স্বৰ্গ যাত্ৰাৰ বিষয়বস্তুৰে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে লিখা হৈছে #JusticeForZubeenGarg ।
Published : October 21, 2025 at 1:28 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰ চহৰৰ এখন ব্যতিক্ৰমী কালীপূজা । তেজপুৰৰ মধ্যপাৰাৰ দক্ষিণা কালীপূজা কমিটীয়ে আয়োজন কৰে এই ব্যতিক্ৰমী কালীপূজা ।
সোমবাৰে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু, হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এমাহ এদিন উকলি যায় । কিন্তু দুৰ্গাপূজাৰ দৰে এইবাৰ কালীপূজা কমিটীসমূহৰ মাজতো নাই কোনো উল্লাস বা অত্যাধুনিকতা । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই বিভিন্ন স্থানত তেওঁক স্মৰণ কৰিছে ।
তেজপুৰৰ মধ্যপাৰাৰ কালীপূজা কমিটীয়ে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে জুবিন গাৰ্গৰ স্বৰ্গ যাত্ৰা । এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপেৰে এই স্বৰ্গ যাত্ৰা বিষয়বস্তুৰ লগত লিখা হৈছে #JusticeForZubeenGarg । লগতে লিখা হৈছ 'বৈকুণ্ঠৰ সাংস্কৃতিক জগতলৈ জুবিনক স্বাগতম'। ইয়াৰ দ্বাৰা জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
এই বৈকুণ্ঠৰ সাংস্কৃতিক জগতত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ ত্ৰিমূৰ্তি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ লগতে গণশিল্পী খগেন মহন্ত, দীপালী বৰঠাকুৰ, ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, দৰদী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ স্বৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি স্থাপন কৰি হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ পিঠিত গীটাৰ লৈ যাত্ৰা কৰা এক দৃশ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
এই পৰিকল্পনা পূজা কমিটীৰ এগৰাকী সদস্য নৰেণ ঘোষৰ । তেওঁ ইটিভি ভাৰতক কয়, "এই বিষয়টো মোৰ মনত আছিল আৰু মোৰ ল'ৰাই বিষয়টো উপস্থাপন কৰে । লগতে কমিটীৰ সকলো সদস্যই একেলগে যোৱা চাৰিদিন ধৰি নিৰ্মাণ কৰি আজি কিছু সময় পূৰ্বে সমাপ্ত কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আমি দুৰ্গাপূজাৰ আগতে জুবিনক হেৰুৱালোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ এমাহ পিছতো অসমৰ কোনো লোকে জুবিনক পাহৰিব পৰা নাই । কাৰণ আমি আমাৰ হিয়াৰ আমঠুক হেৰুৱালোঁ । আমি এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে জুবিন আমাৰ মাজত নাই । আৰু জুবিনক আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ এই বিষয় উপস্থাপন কৰিছোঁ ।"
পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলৰ ছবি উপস্থাপন কৰিছোঁ । ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, গণশিল্পী খগেন মহন্ত, দীপালী বৰঠাকুৰ ,ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, দৰদী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ সকলোৱে স্বৰ্গলৈ গৈ এখন শিল্পী জগত বনাইছে আৰু আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক তালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে ।"
আনহাতে, এঞ্জেল হালডাৰ নামৰ আন এগৰাকী সদস্যই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পদচিহ্ন স্থাপন কৰি আমি সকলোৱে যাতে আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰো সেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ।"
ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এমাহ হ'ল, কিন্তু আজিও তেওঁ ন্যায় পোৱা নাই । সেইবাবেই আমি #JusticeForZubeenGarg ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যাতে এই বাৰ্তা সকলোলৈকে যায় । তাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনোৱা হৈছে ।"