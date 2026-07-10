ভুৱা চেক দি ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও: আহমেদাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰৱঞ্চক মহিলা
তেজপুৰৰ গহনা বিপণিৰ পৰা প্ৰৱঞ্চনাৰে ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও হৈছিল এগৰাকী মহিলা । আহমেদাবাদত আৰক্ষীয়ে সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
Published : July 10, 2026 at 8:10 PM IST
তেজপুৰ: শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত এক ভয়ংকৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰৱঞ্চনাৰে ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ চুৰি কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহযোগত আহমেদাবাদৰ পৰা তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত প্ৰৱঞ্চক মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । আৰক্ষীয়ে সোণখিনিও উদ্ধাৰ কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে যোৱা ৪ জুলাইত তেজপুৰৰ পাৰুল এণ্ড ছন্ছ তথা অঞ্জনা গ'ল্ড শ্বপলৈ সম্পৰ্কীয় মোমায়েকৰ সৈতে আহমেদাবাদ নিবাসী এগৰাকী মহিলা গহনা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল । তেওঁলোকে গহনাৰ মূল্য নগদ বা অনলাইনযোগে পৰিশোধ নকৰি গহনা বিপণিখনত ৩ খন চেক প্ৰদান কৰিছিল ।
বিপণিখনৰ নীতি অনুসৰি চেক গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল যদিও আত্মীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি অভিযুক্তসকলে বাকী ধন আৰটিজিএছৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰাৰ আশ্বাস দিছিল । সেই বিশ্বাসতে বিপণিখনৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰায় ৫৮ লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা লৈ যায় ।
কিন্তু বেংকত চেককেইখন জমা দিবলৈ যাওতেই সমগ্ৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । কাৰণ সেই চেককেইখন ভুৱা আছিল । সেই চেকৰ সৈতে সংযুক্ত বেংক একাউণ্ট ২০২৪ চনৰ পৰাই নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল । লগে লগে বিপণিখনৰ কৰ্তৃপক্ষই তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । কিন্তু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহে যে মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে আহমেদাবাদলৈ ৰাওনা হৈছে । ইফালে মহিলাগৰাকীয়ে আহমেদাবাদৰ এখন গহনা বিপণিত সোণখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় ।
এই তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পিছতে গুজৰাট আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু অৱশেষত মহিলাগৰাকীক হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক অংকিতা শৰ্মাই কয়, "অনুসন্ধানৰ সময়ত আমি গম পালো যে মহিলাগৰাকী ৫ তাৰিখে আহমেদাবাদলৈ ৰে'লত ৰাওনা হ'ল । মহিলাগৰাকী বিশ্বনাথৰ যদিও গুজৰাটত থাকে । গোপন সূত্ৰৰ পৰা গম পালো যে মহিলাগৰাকী ৰে'লৰ পৰা নামি এখন গহনা বিপণিলৈ যায় আৰু তাত ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা গহনাখিনি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰে । আমি লগে লগে আহমেদাবাদৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলোঁ । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা দল আৰু আমাৰ তেজপুৰ সদৰ থানাৰ এটা দলো তালৈ ৰাওনা হয় । গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহযোগত আমি মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । তেওঁ ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছে ।"
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰৱঞ্চনাৰে লৈ যোৱা সকলোখিনি সোণৰ গহনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । ইফালে ঘটনাটোক লৈ তেজপুৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ; আৰক্ষীৰ গুলীত ধৰাশায়ী দুই অভিযুক্ত