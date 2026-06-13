নিশাৰ ভিতৰতে গোহালি খালী; চোৰৰ উপদ্ৰৱত মৰিগাঁৱত অসহায় দৰিদ্ৰ পৰিয়াল

নিশাৰ ভিতৰতে গোহালি খালী; চোৰৰ উপদ্ৰৱত মৰিগাঁৱত অসহায় দৰিদ্ৰ পৰিয়াল
কম দিনৰ ভিতৰতে এটা পৰিয়ালে হেৰুৱালে ৬ টাকৈ গৰু । যাৰ মূল্য ৪ লক্ষাধিক হ'ব ।
Published : June 13, 2026 at 4:30 PM IST
লাহৰীঘাট : মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰু চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰায় প্ৰতিদিনে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত গৰুচুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এইবাৰ স্থান ধিঙৰ মোৱামাৰীৰ বিৰিঙাবাড়ী গাঁও । গাঁওখনৰ লতিবুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত শুকুৰবাৰে নিশা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল । এটা দুটা নহয় নিশাৰ ভিতৰতে চোৰে ৰহমানৰ গোহালিৰ পৰা ৫ টাকৈ গৰু লৈ গ'ল । পুৱা শুই উঠি গোহালিত গৰু নেদেখি পৰিয়ালটো আচৰিত হৈ পৰে । পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ ভৰসা গাই গৰুকেইজনী চোৰে লৈ যোৱাত এতিয়া পৰিয়ালটো দিশহাৰা হৈ পৰিছে ।
তেওঁলোকে জনোৱা মতে গাখীৰ বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধনেৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলে । সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ খৰচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এয়াই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ জীৱন-জীৱিকাৰ অন্যতম ভৰসা । কিন্তু নিশাৰ ভিতৰতে পৰিয়ালটোৰ সকলো আশা, সকলো সপোন থানবান হৈ গ'ল । পৰিয়ালটোৰ এজন সদস্যই কয়, "আমি বিচাৰি আছোঁ পোৱা নাই । ৫ টা গৰু লৈ গৈছে । ঈদৰ আগতো এটা গৰু চুৰি হৈছে । এজাহাৰ দিছোঁ । এই ঘটনাত স্থানীয় লোক জড়িত আছে । ৫ টা গৰুৰ মূল্য ৩ লাখ টকা হ'ব ।"
কিছুদিন পূৰ্বেও লতিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত চুৰি হৈছিল । তেতিয়া এটা গৰু চোৰে লৈ গৈছিল । যাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ লোকসকল নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে । গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে । এজন স্থানীয় লোকে কয়, "এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিলে কি হ'ব ? দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ চলিব ? গাখীৰ বিক্ৰী কৰিয়ে পৰিয়ালটো চলি থাকে । আমাৰ ইয়াত ভিডিপি আছে কিন্তু পহৰা নিদিয়ে ।"
এই ঘটনাটোৱে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকৰো সৃষ্টি হৈছে । ভুক্তভোগী পৰিয়াল আৰু অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চুৰি হোৱা গৰুবোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :