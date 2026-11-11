ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ সাতটাকৈ দবা লাইনচ্যুত

ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ সাতটাকৈ দবা লাইনচ্যুত
বুধবাৰে পুৱা নিৰ্ধাৰিত পথেৰে চলাচল কৰি থকা অৱস্থাতে ডিগাৰু অঞ্চলত হঠাৎ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
Published : November 11, 2026 at 9:27 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:08 AM IST
গুৱাহাটী/হাফলং: গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী ডিগাৰুত বুধবাৰে পুৱা ৬:৫৪ বজাত এক ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ডিগাৰু ৰে’ল ষ্টেচনৰ সমীপত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত ৰে’লখনৰ ইঞ্জিনসহ মুঠ সাতটাকৈ দবা ৰে’লপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি পৰে ।
ডিগাৰু ৰে’ল ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ল'ক'পাইলটজনে ৰে'লখনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাত বহু ৰে’লযাত্ৰী আহত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক সূত্ৰত প্ৰকাশ । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
প্ৰাথমিক খবৰ অনুসৰি, বুধবাৰে পুৱা নিৰ্ধাৰিত পথেৰে চলাচল কৰি থকা অৱস্থাতে ডিগাৰু অঞ্চলত হঠাৎ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ইঞ্জিনসহ সাতটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হোৱাত ৰে’লখনৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে । উক্ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ৰে’ল বিভাগৰ লগতে সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কেইবাটাও দবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । আহত যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত গুৱাহাটী–লামডিং ৰে’লপথত ৰে’ল চলাচল ব্যাহত হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে । তদুপৰি যাত্ৰীসকলক এখন বিকল্প ৰে'লৰে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ নিয়া হৈছে ।
https://t.co/JJW9sXXbS0— Northeast Frontier Railway (@RailNf) November 11, 2026
ইপিনে,ৰে'লপথৰ পৰা লাইনচ্যুত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুখন ৰে’ল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে । ১২০৬৭ নম্বৰৰ গুৱাহাটী-যোৰহাট টাউন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ পাণবাৰীত আৰু ১৫৬২৭ নম্বৰ কইম্বাটুৰ-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ পানীখাইটিত নিয়ন্ত্ৰণ কৰা বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়া কপিঞ্জল কিশোৰ শৰ্মাই এক বিবৃতি যোগে প্ৰকাশ কৰিছে ।
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দবাসমূহ আঁতৰাই ৰে’লপথ মেৰামতি কৰাৰ লগতে পুনৰ ৰে’ল চলাচল স্বাভাৱিক কৰাটো এতিয়া ৰে’ল কৰ্তৃপক্ষৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । কি কাৰণত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক:বিলংগিং : এ জাৰ্নি অৱ লাভ : তীব্ৰ হেঁচাৰ পিছতো কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল ছোনিয়া গান্ধী ?