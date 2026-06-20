কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰচুপনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰচুপনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু
পথৰ দাঁতি বাগিৰ পৰিল বলেৰ পিকআপ বাহন, দুজন লোকৰ মৃত্যু, সাতজন আহত ৷
Published : June 20, 2026 at 9:54 PM IST
গোলাঘাট : শনিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰচুপনত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । মালবাহী বলেৰ পিকআপ বাহনত বিজেপি দলৰ সভালৈ গৈ থাকাৰ সময়তে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, বৰপুঙৰৰ চকীহোলাত বিজেপি দলৰ সভালৈ প্ৰায় ১৩ যাত্ৰী কঢ়িয়াই AS 23 CC 5199 নম্বৰৰ এখন বলেৰ পিকআপ বাহনত গৈ আছিল ৷
তেনেতে বৰচুপনত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে বাহনখন । উক্ত দুৰ্ঘটনাত মাৰিয়া ৰংফাৰপি আৰু হাৰ্টিচন কামছা নামৰ দুজনকৈ লোক নিহত হৈছে ৷ নিহত লোককেইজন মাতৃ-পুত্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে দুৰ্ঘটনাত সুৰেণ ৰংপি, সঞ্জীৱ বে, বিউটি কামচাপি, জিম ইংতি, ফ্ৰৰিং ৰংপিপি, ৰহিলা চিংনাৰপি, বাচাপি তেৰাংপি নামৰ লোককেইজন গুৰুত্বৰ ভাৱে আহত হয় ।
ইফালে আহত আটাইকেইজনকে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়,"শনিবাৰে বৰপুঙৰ পৰা চকীহোলাত বিজেপি দলৰ এখন সভাত এখন বলেৰ পিক আপ বাহনত ১৩ জন পুৰুষ মহিলা গৈ আছিল ৷ তেনেতে বৰচুপন নামৰ ঠাইত বাহনখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ৷ ফলত দুজন ঘটনাস্থলীত নিহত হয় ৷ আনহাতে সাতজনত লোক আহত হৈছে ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, যি সময়ত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে যানবাহনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ কাৰ আশীৰ্বাদত মালবাহী বাহনত যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ সাহস কৰিছে একাংশ চালকে ? নে কেৱল বিশেষ দলৰ সভালৈ আহিবলৈ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় মালবাহী বাহন । এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইয়া হ'ব লক্ষণীয় ।
লগতে পঢ়ক : অসমক শান্তিপূৰ্ণ ৰাজ্য হিচাপে গণ্য ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী