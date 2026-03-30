গৌৰীপুৰত ভয়ানক পথদুৰ্ঘটনা: নিৰ্বাচনী কামত জড়িত বাহন দুৰ্ঘটনাত নিহত ১, আহত ২

গৌৰীপুৰত ভয়ানক পথদুৰ্ঘটনা: নিৰ্বাচনী কামত জড়িত বাহন দুৰ্ঘটনাত নিহত ১, আহত ২
ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত ১৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত হোৱাৰ উপৰি আহত হয় আন দুজন লোক ।
Published : March 30, 2026 at 5:48 PM IST
ধুবুৰী : নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক বেয়া খবৰ । নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহি দুৰ্ঘটনাত পতিত নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত ব্যক্তি । এই দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ মাটিয়াবগত ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । এই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ উপৰি আহত হৈছে আন দুজন লোক । আহত দুজনৰ ভিতৰত এজন চক্ৰ বিষয়াও আছে ।
সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো । নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত বিষয়াৰ এখন বাহনৰ সৈতে এখন ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোত নিহত লোকজন চাপৰৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী ৰোমিঅ' ঘোষ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে, দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা লোক দুজন ক্ৰমে চাপৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া শশীভূষণ ৰাজকোঁৱৰ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়া দীপাংকৰ অধিকাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে বাহনখনৰ চালকজনৰ নাম এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই । গুৰুতৰভাৱে আহত চক্ৰ বিষয়াসহ ব্যক্তি দুজনক ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আটাইকেইজনে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত চাপৰৰ পৰা ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি আছিল । সেই সময়তে গৌৰীপুৰৰ মাটিয়াবগ অঞ্চল পোৱাত উক্ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন আৰু চাৰিচকীয়া বাহনখন উদ্ধাৰ কৰি গৌৰীপুৰ থানালৈ লৈ লৈ যায় ।
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যক্তি দুজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।