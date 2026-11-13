কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, কমেও ২০ জনৰ মৃত্যু

কাজিৰঙাৰ কঁহৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, কমেও ২০ জনৰ মৃত্যু
কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ ট্ৰেভেলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷
Published : November 13, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 4:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ ৰঙাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ এখন ট্ৰেভেলাৰ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত শুকুৰবাৰে বিয়লি এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত কমেও ২০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷
আহতসকলক কঁহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ নগাঁও অভিমুখে আহি আছিল যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰখন (AS 02 AC 6690) ৷ ট্ৰেভেলাৰখনত ৩৫জনতকৈ অধিক যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল KA 01 AT 0977 নম্বৰৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখন ৷
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি আছিল ট্ৰেভেলাৰখন আৰু বিপৰীতে যোৰহাট অভিমুখী আছিল ট্ৰাকখন ৷ তেনেতে দুই বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ট্ৰেভেলাৰখনত কলেজীয়া ছাত্ৰীসহ ৩৫ গৰাকীতকৈও অধিক লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ ছাত্রীসকল নগাঁৱৰ কাজিৰঙা মহাবিদ্যালয়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈছে ৷ আনকি ঘটনাস্থলীত এনে এক ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় যে মন্ত্ৰী বৰাৰ কনভয়ৰ গাড়ীৰেও বহু আহত যাত্ৰীক হাস্পতাললৈ ততাতৈয়াকৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ৷ সংকটজনক অৱস্থাত কেবাজনকো যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে ৷