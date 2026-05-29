ক্ষেত্ৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা: ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা বলেৰ'ৰ, নিমিষতে প্ৰাণ গ'ল চাৰিজনৰ

ক্ষেত্ৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা: ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা বলেৰ'ৰ, নিমিষতে প্ৰাণ গ'ল চাৰিজনৰ
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত 'অৰুণাচল চৰকাৰ' বুলি লিখা আছে ৷ দুৰ্ঘটনাত নিহত আটাইকেইজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
Published : May 29, 2026 at 3:30 PM IST
সোণাপুৰ: শুকুৰবাৰে মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ২২ মাইলত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত এগৰাকী মহিলাসহ চাৰিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্য ঘটে ৷ ঘটনা অনুসৰি, শুকুৰবাৰে তেতেলীয়াৰ ২২ মাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এ এছ ০১ ইউচি ১৬৩৩ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী এখন বলেৰ' বাহনে ৷ ফলত বলেৰ'খনৰ চাৰিজন যাত্ৰীৰে মৃত্যু হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত তেতেলীয়াৰ ২২ মাইলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এএছ ০১ ইউচি ১৬৩৩ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক ৰৈ আছিল । সেই সময়তে গুৱাহাটী অভিমুখী তীব্ৰবেগী এআৰ ০১ কিউ ০০৪২ নম্বৰৰ এখন বলেৰ' বাহনে হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আৰু পথৰ কাষত ৰৈ থকা ট্ৰাকখনৰ পিছফালে খুন্দা মাৰে ।
উল্লেখ্য যে, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত অৰুণাচল চৰকাৰ বুলি লিখা আছে ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দুৰ্ঘটনাত নিহত আটাইকেইজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈক নিহতসকলৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷ ইফালে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ৷ মৃতদেহকেইটাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়, "দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে, এটা প্ৰচণ্ড শব্দ হৈছিল ৷ ট্ৰাকখনৰ পিছফালে সোমাই গৈছে তীব্ৰবেগী বলেৰ' বাহনখন ৷ দুজন লোক থিতাতে মৃত্যু হৈছিল যদিও দুজন লোক কিছু সময় জীৱিত হৈ আছিল ৷ কিন্তু উদ্ধাৰ কৰা হয় মানে তেওঁলোকৰো মৃত্যু হয় ৷ আটাইকেইজন হয়তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছিল ৷ "
