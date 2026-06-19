জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও
দুঘণ্টাত জলমগ্ন হৈ পৰিল জোনাইৰ কেইবাখনো গাঁও ৷ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও ৷
Published : June 19, 2026 at 8:32 PM IST
জোনাই : শুকুৰবাৰে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ফেনে-ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিল জোনাইৰ দিখাৰী আৰু দেপী নৈৰ পানী ৷ দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জামুগুৰী অঞ্চলসহ বুৰাই পেলালে কুৰিখনৰো অধিক গাঁও ৷ লগতে জোনাই সদৰ সংযোগী একমাত্ৰ পথটো চিঙিলে বাঢ়নি পানীয়ে ৷
দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন হোৱাত কুঁৰিখনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া নিৰুপায় হৈ পৰিছে ৷ ৰাইজৰ মাজত উপযুক্ত বাসস্থান,খাদ্যকে ধৰি নানান সমস্যাৰ লগতে পহু-ধনৰ খাদ্য সংকট দেখা পোৱা গৈছে ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ওফন্দি উঠা দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জামুগুৰীসহ কুৰিখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবল পৰিছে ৷ ফলত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ লগতে মানুহৰ থকা খোৱা সমস্যাই দেখা দিছে ৷ সেয়ে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"
বানৰ কবলত পৰা ৰাইজে ঘৰ সম্পত্তি এৰি নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলীলৈ ঢাপলি মেলিছে ৷ আনহাতে জোনাই ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গালিঘাটত দেপী নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ দেপী নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৭ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ৷ ফলত গৃহহীন পৰিয়ালসমূহে নিশা কটাব লাগিব মুকলি আকাশৰ তলত ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা খৰশ্ৰুতা দেপি নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াত গালিঘাটত ৭ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী নৈ বুকুত জাহ গৈছে ৷ গৃহহাৰা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷ ইফালে দেপি নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়ালৈ চাই একাংশ পৰিয়ালে আতংকিত হয় নিজে সজা মৰমৰ ঘৰখন ভাঙি স্থানন্তৰ কৰিছে নিৰাপদ স্থানলৈ ৷"
ভুক্তভোগী ৰাইজে কয়,"খহনীয়া ৰোধৰ বাবে তিনিদিনৰ পূৰ্বে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে ৷ গৰাখহনীয়া ৰুধৰ বাবে চাৰ্ভে কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে ৷ কিন্তু তেওঁলোক অহা তিনিদিনৰ পাছত দেপি নদীৰ এই ভয়াবহ ৰূপ দেখা পোৱা গ'ল ৷"
লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী