ETV Bharat / state

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি, দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও

দুঘণ্টাত জলমগ্ন হৈ পৰিল জোনাইৰ কেইবাখনো গাঁও ৷ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও ৷

JONAI FLOOD
জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শুকুৰবাৰে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ফেনে-ফুটুকাৰে ওফন্দি উঠিল জোনাইৰ দিখাৰী আৰু দেপী নৈৰ পানী ৷ দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জামুগুৰী অঞ্চলসহ বুৰাই পেলালে কুৰিখনৰো অধিক গাঁও ৷ লগতে জোনাই সদৰ সংযোগী একমাত্ৰ পথটো চিঙিলে বাঢ়নি পানীয়ে ৷

দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে বাঢ়নি পানীত জলমগ্ন হোৱাত কুঁৰিখনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া নিৰুপায় হৈ পৰিছে ৷ ৰাইজৰ মাজত উপযুক্ত বাসস্থান,খাদ্যকে ধৰি নানান সমস্যাৰ লগতে পহু-ধনৰ খাদ্য সংকট দেখা পোৱা গৈছে ৷

দিখাৰী নদীৰ পানীয়ে বুৰালে কেইবাখনো গাঁও (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ৰাইজে কয়,"অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ওফন্দি উঠা দিখাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জামুগুৰীসহ কুৰিখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবল পৰিছে ৷ ফলত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ লগতে মানুহৰ থকা খোৱা সমস্যাই দেখা দিছে ৷ সেয়ে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷"

বানৰ কবলত পৰা ৰাইজে ঘৰ সম্পত্তি এৰি নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলীলৈ ঢাপলি মেলিছে ৷ আনহাতে জোনাই ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গালিঘাটত দেপী নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ দেপী নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল ৭ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ৷ ফলত গৃহহীন পৰিয়ালসমূহে নিশা কটাব লাগিব মুকলি আকাশৰ তলত ৷

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি (দেপি নদী) (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ৰাইজে কয়,"চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা খৰশ্ৰুতা দেপি নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াত গালিঘাটত ৭ টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী নৈ বুকুত জাহ গৈছে ৷ গৃহহাৰা পৰিয়ালসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৷ ইফালে দেপি নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়ালৈ চাই একাংশ পৰিয়ালে আতংকিত হয় নিজে সজা মৰমৰ ঘৰখন ভাঙি স্থানন্তৰ কৰিছে নিৰাপদ স্থানলৈ ৷"

ভুক্তভোগী ৰাইজে কয়,"খহনীয়া ৰোধৰ বাবে তিনিদিনৰ পূৰ্বে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে ৷ গৰাখহনীয়া ৰুধৰ বাবে চাৰ্ভে কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ লোকে ৷ কিন্তু তেওঁলোক অহা তিনিদিনৰ পাছত দেপি নদীৰ এই ভয়াবহ ৰূপ দেখা পোৱা গ'ল ৷"

লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী

TAGGED:

জোনাইত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি
দিখাৰী নৈ
দেপী নদী
ETV BHARAT ASSAM
JONAI FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.