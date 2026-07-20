ETV Bharat / state

উজনি অসমত ভয়ংকৰ বান, তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল

উজনি অসমত হোৱা ভয়াবহ বানৰ বাবে ৰে'ল বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা ৷ বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল ৷

TERRIBLE FLOOD AT UPPER ASSAM
তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰে’ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে । বানৰ প্ৰবল সোঁতে একাধিক স্থানত ৰে’লৱে ট্ৰেক উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে চুমকৈ এনএফআৰে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তিনিচুকীয়াৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া প্ৰায় ১০খন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

বাতিল হোৱা ৰে’লসমূহৰ ভিতৰত আছেঃ

তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল (ETV Bharat Assam)
  1. 12423 নং ডিব্ৰুগড়-নতুন দিল্লীৰ মাজত চলা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ
  2. 22504 নং বিবেক এক্সপ্ৰেছ
  3. 15910 নং পঞ্জাৱ-ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত চলা এ এ এক্সপ্ৰেছ
  4. 20505 নং ডিব্ৰুগড়-নতুন দিল্লীৰ মাজত চলা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ
  5. 13281 নং ডিব্ৰুগড়- বিহাৰৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰৰ মাজত চলা এক্সপ্ৰেছ
  6. 15960 নং ডিব্ৰুগড়-হাৱাৰাঘাটৰ মাজত চলা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ
  7. 55914 নং তিনিচুকীয়া-যোৰহাটৰ মাজত চলা যাত্ৰীবাহী
  8. 15604 নং লিডু-গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰা ইন্টাৰ চিটি এক্সপ্ৰেছ
  9. 15927 নং ৰঙিয়া-তিনিচুকীয়াৰ মাজত চলাচল কৰা ইন্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, অন্যতম

ৰে’লৱে বিভাগে জাৰি কৰা জাননী মতে, বানপানীৰ তীব্ৰ সোঁতে একাধিক স্থানত ৰে’লপথৰ তলৰ মাটি খহাই নিয়াৰ লগতে ট্ৰেক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাক গুৰুত্ব দি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশসমূহত ইতিমধ্যে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে যদিও পানী কমাৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম আগবঢ়াব পৰা যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

আনহাতে, আকস্মিকভাৱে ৰে’ল বাতিল হোৱাৰ ফলত তিনিচুকীয়া ৰে’ল ষ্টেচনত বহু যাত্ৰী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকৰি আৰু অন্যান্য জৰুৰী কামত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বহু লোক বিকল্প ব্যৱস্থা বিচাৰি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলাত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অধিক জটিল হৈ পৰিছে । বহু ঠাইত নদ-নদীৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়া ৰে’ল যোগাযোগ ব্যৱস্থাতো স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে ।

পৰিস্থিতিৰ ওপৰত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে আৰু জিলা প্ৰশাসনে নজৰ ৰাখিছে। যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ ৰে’লৰ চলাচলৰ স্থিতি নিশ্চিত কৰিহে ষ্টেচনলৈ অহাৰ বাবে ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

TAGGED:

তিনিচুকীয়া
উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে
ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ
ইন্টাৰ চিটি এক্সপ্ৰেছ
TERRIBLE FLOOD AT UPPER ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.