উজনি অসমত ভয়ংকৰ বান, তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল

উজনি অসমত ভয়ংকৰ বান, তিনিচুকীয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ৰে’ল বাতিল
উজনি অসমত হোৱা ভয়াবহ বানৰ বাবে ৰে'ল বিভাগৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা ৷ বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল ৷
Published : July 20, 2026 at 6:23 PM IST
তিনিচুকীয়া : উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত অব্যাহত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰে’ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে । বানৰ প্ৰবল সোঁতে একাধিক স্থানত ৰে’লৱে ট্ৰেক উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে চুমকৈ এনএফআৰে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তিনিচুকীয়াৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া প্ৰায় ১০খন যাত্ৰীবাহী ৰে’ল বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
বাতিল হোৱা ৰে’লসমূহৰ ভিতৰত আছেঃ
ৰে’লৱে বিভাগে জাৰি কৰা জাননী মতে, বানপানীৰ তীব্ৰ সোঁতে একাধিক স্থানত ৰে’লপথৰ তলৰ মাটি খহাই নিয়াৰ লগতে ট্ৰেক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাক গুৰুত্ব দি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশসমূহত ইতিমধ্যে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে যদিও পানী কমাৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম আগবঢ়াব পৰা যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে, আকস্মিকভাৱে ৰে’ল বাতিল হোৱাৰ ফলত তিনিচুকীয়া ৰে’ল ষ্টেচনত বহু যাত্ৰী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকৰি আৰু অন্যান্য জৰুৰী কামত যাত্ৰা কৰিবলগীয়া বহু লোক বিকল্প ব্যৱস্থা বিচাৰি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলাত বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অধিক জটিল হৈ পৰিছে । বহু ঠাইত নদ-নদীৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়া ৰে’ল যোগাযোগ ব্যৱস্থাতো স্পষ্টভাৱে পৰিলক্ষিত হৈছে ।
পৰিস্থিতিৰ ওপৰত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱে আৰু জিলা প্ৰশাসনে নজৰ ৰাখিছে। যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ ৰে’লৰ চলাচলৰ স্থিতি নিশ্চিত কৰিহে ষ্টেচনলৈ অহাৰ বাবে ৰে’লৱে কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো