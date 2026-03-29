যোৰহাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে শিক্ষকে
যোৰহাটত নিশা দুই গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক স্থানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড । জুই ধোঁৱাই প্ৰাণ ল'লে এজন শিক্ষকৰ ।
Published : March 29, 2026 at 9:42 AM IST
যোৰহাট: যোৰহাটত এদিনৰ ভিতৰতে সংঘটিত হয় তিনিটাকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা । শনিবাৰে সন্ধিয়া ভাগত সম্ভৱতঃ বৃহৎ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী আকাৰত ক্ষুদ্ৰ কৰি ডেম্পত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে সাজু কৰি থকাৰ সময়ত সেয়া বিস্ফোৰণ হৈ নুৰ মহম্মদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ লগতে ইকবাল আহমেদ নামৰ এটি আঠবছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু হয় ।
এই ঘটনাৰ কেইঘন্টামান পিছতে যোৰহাটৰ দুটাকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক স্থানত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড । শনিবাৰে নিশা যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত পুৰণা বালিবাটত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । এই অগ্নিকাণ্ডত জুইৰ ধোঁৱা সহ্য কৰিব নোৱাৰি তজমুল হক বৰবৰা নামৰ এজন শিক্ষক মৃত্যু মুখত পৰে । শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত যোৰহাটৰ পুৰণি বালিবাটৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত হঠাতে জুই সূত্ৰপাত ঘটে ।
জুই লেনিহান শিখাৰ ক'লা ধোঁৱাই ছানি ধৰে বৃহৎ অঞ্চলটো, সকলো ফালে দেখা যায় মাথো ধোঁৱা আৰু ধোঁৱা । এই ধোঁৱাৰ গ্ৰাসত পৰি তজমুল হক বৰবৰা নামৰ এজন শিক্ষক অসুস্থ হৈ পৰে । ততাতৈয়াকৈ শিক্ষকজনক ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ জৰিয়তে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে ।
পুৰণি বালিবাটৰ অগ্নিকাণ্ডৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই পুনৰ অন্য এক ব্যৱসায়িক স্থান লাচিত বজাৰত সংঘটিত হয় আন এক অগ্নিকাণ্ড । এই অগ্নিকাণ্ডত এখন সুৰাৰ দোকানৰ লগতে অন্য কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুই গ্ৰাসত পৰে । ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় । আৰক্ষী প্ৰশাসনে জনোৱা মতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় ।
আনহাতে চহৰখনত এটাৰ পিছত আন এটা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে । উল্লেখ্য যে দুয়োটা স্থানত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ।