জোনাইত চিয়াং নৈয়ে চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা, বান-খহনীয়া প্ৰতিৰোধী মথাউৰিলৈ ভাবুকি

জোনাইৰ বেৰা চাপৰি অঞ্চলত চিয়াং নৈৰ খহনীয়াই তীব্র ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ বিঘাই বিঘাই কৃষি ভূমি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে ।

জোনাইত চিয়াং নৈয়ে চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা (ETV Bharat Assam)
Published : April 28, 2026 at 10:31 AM IST

জোনাই : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বৰষুণ ৷ লগে লগে অসমত বাৰিষাৰ আগজাননী ৷ বান গৰাখহনীয়াই বিধ্বস্ত কৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে খহনীয়াৰ বাবে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে নৈ-পৰীয়া ৰাইজে ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা নৈ উপ-নৈয়ে তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ জোনাইত চিয়াং নৈৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ৷ চপৰা-চপৰে খহি আছে চিয়াং নৈৰ গৰা ৷

জোনাই সমজিলাৰ বেৰা চাপৰি অঞ্চলত বেৰাঘাটৰ চিয়াং নৈৰ খহনীয়াই বর্তমান তীব্র ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । প্ৰবল খহনীয়া হোৱাত নৈপৰীয়া ৰাইজে আতংকত দিন কটাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, বেৰাঘাটত চপৰা-চপৰে খহি আছে চিয়াং নৈৰ গৰা ‌। নৈৰ তীব্ৰ খহনীয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে দাঁতি-কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতি-পথাৰ, মূল্যৱান গছ-গছনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হৈছে ৷ বিঘাই বিঘাই কৃষি ভূমি নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে ।

জোনাইত চিয়াং নৈয়ে চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা (ETV Bharat Assam)

ইমানেই নহয় অঞ্চলটোত বান আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে মাজুলী সংযোগী উদ্দেশ্যেৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিও বৰ্তমান সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । যদি বৰ্তমানো নৈখনৰ খহনীয়া অব্যাহত থাকে তেতিয়া মথাউৰিটো ভাঙি পৰিব লগতে বৰ্তমান চিয়াং লালী নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা গাঁওসমূহলৈ তীব্র ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰে ৷

Jonai News
জোনাইত চিয়াং নৈয়ে চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ৰাইজে কয়, বেৰা জলডুবি, টাৰিমাজগাঁও, কেৰকেৰ, নলিনীপাম, বলুকাগুৰি, ৰাকুটকেমেৰে, ২নং চিৰাম পুৰীয়া, মধ্য লক্ষীপুৰ, ১নং চিৰামপুৰীয়া, মুদৈ, ডেবেৰা, গালীঘাট আদি গাঁৱকে ধৰি প্ৰায় কুৰিখনতকৈও অধিক গাঁও নৈৰ গৰাহত জাহ যোৱাৰ আশংকা আছে । সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰিষা পূৰ্বে বিজ্ঞানসন্মত আৰু স্থায়ীভাৱে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে।

