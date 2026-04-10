ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াবহ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম এখন গাঁও: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াবহ খহনীয়াত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম এখন গাঁও: পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা
খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰাত উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে ।
Published : April 10, 2026 at 2:43 PM IST
মাজুলী : বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে সত্ৰনগৰীত আৰম্ভ হৈছে প্ৰৱল খহনীয়া । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপে পৰিচিত নদীদ্বীপ মাজুলীত পুনৰ খহনীয়া আৰম্ভ হোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ । নদীদ্বীপটো খহনীয়াৰ কবলত পৰি সংকুচিত হ'বলৈ ধৰিছে । বিগত সময়ত খহনীয়াত পৰি বছৰে বহুলোক গৃহহীন হোৱাৰ লগতে হেৰুৱাইছে কৃষিভূমি ।
মাজুলীৰ চামগুৰি গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াবহ খহনীয়া আৰম্ভ হোৱাত শংকিত হৈছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল । চামগুৰি গাঁৱত খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰাত এতিয়া উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে । এই খহনীয়াৰ ফলত অতি কষ্টেৰে নিৰ্মাণ কৰা নিজৰ নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । খহনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম । পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়াৱহ যে গাঁৱৰ ৰাইজে নিশা শুবলৈ এৰি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়, "খহনীয়াই একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰ চাপিছে । ঘৰটো যোৱা বছৰ বনাইছিলোহে মাথোঁ । যোৱা বছৰো বিহুৰ আগতে এনে অৱস্থা হৈছিল । চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা বাবে আমি ইয়াত এই ঘৰটো নদীৰ কাষতেই নিৰ্মাণ কৰিছিলো ।"
কাণসাৰ নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ :
ইমানৰ পিছতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ড বা প্ৰশাসনৰ কোনো লোকে বৰ্তমানলৈকে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰা নাই । ভুক্তভোগী ৰাইজে ফোনযোগে যোগাযোগ কৰাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকাৰ দোহাই দি দায়িত্ব সামৰা বুলি অভিযোগ কৰি কয়, "এবছৰ নৌহওতেই কালিৰে পৰা ঘৰটোত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে । নিশা আমি উজাগৰে কটাবলগীয়া হৈছে । এখন মুৰ্গী ফাৰ্মো খহনীয়াত জাহ গৈছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ মানুহো ইয়ালৈ অহা নাই ।"
খহনীয়া ৰোধৰ নামত কেৱল ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নে বাস্তৱত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে, সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব । স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ দেখি আমি নিশা শুব পৰা নাই । গতিকে সময় থাকোতেই প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা এই অঞ্চলটোৰ অস্তিত্ব নাথাকিব ।"
লগতে পঢ়ক:এসময়ত ভেটিয়ে মাটিয়ে থকা এওঁলোকৰ দুটা দশকজুৰি এটাই ঠিকনা- মথাউৰি