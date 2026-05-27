ETV Bharat / state

মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া: ৪০-৫০ খন গাঁৱলৈ অনি সংকেত

ভেটি মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম । নাই স্থায়ী সমাধান ।

Terrible erosion of the Brahmaputra at Kardoiguri in Majuli
নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: প্ৰৱল খহনীয়াই বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অশনি সংকেত ৷ অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই নিতৌ নিঃশেষ কৰিছে কোনো নহয় কোনো একোটা অঞ্চলৰ ভূমি ৷ নৈপৰীয়া ৰাইজে বিনীদ্ৰ ৰজনী কোটোৱাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ । সেয়েহে ৰাইজে স্থায়ী সমাধান বিচাৰি নৈৰ পাৰতে সাব্য়স্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ।

ভেটি মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ :

চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও আজিৰ তাৰিখতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে । মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তটো অব্যাহত আছে খহনীয়া । এই খহনীয়াৰ কবলত পৰি বহু হাজাৰ বিঘা মাটি ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে । বহু পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে । নিজ হাতে গঢ় দিয়া ঘৰখন নিজহাতে ভাঙি পেলাবলগীয়া হৈছে ।

নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

স্থায়ী আৰু বিজ্ঞানসন্মত সমাধানৰ দাবী :

ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হোৱা ৰাইজৰ দুচকুত নাই নিদ্ৰা ৷ চৰকাৰৰ আশ্বাস অথবা আঁচনি নালাগে, নৈপৰীয়া মাজুলীবাসীক লাগে নিজৰ ভেটি মাটি আৰু কৃষিভূমি ৰক্ষাৰ স্থায়ী আৰু বিজ্ঞানসন্মত সমাধান ৷ নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্য়াহত থকাত এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে । চৰকাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ কৰিলে ক্ষোভ ।

নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

স্থায়ী সমাধানৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ :

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, " ২০০১ চনত ইয়াত প্ৰৱল খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । আমি এইবাৰকে ধৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে অন্য় স্থানলৈ ঘৰ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ ওলাইছো । আঠমাহ পূৰ্বে আমি বিধায়কক আবেদন কৰি খহনীয়াৰ বিষয়ে জনাইছিলো । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগকো এইবিষয়ে অৱগত কৰিছিলো । তেওঁলোকে ইয়ালৈ চৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ আহিছে যদিও কোনো স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । ইয়াত পাৰ্কুপাইনেৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও ব্য়ৰ্থ হৈছে আৰু আমিও কোনো সুফল পোৱা নাই ।"

Terrible erosion of the Brahmaputra at Kardoiguri in Majuli
নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

৪০-৫০ খন গাঁও খহনীয়াৰ কৱল :

আন এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৪০-৫০ খন গাঁও খহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে । আগতে কেইবাৰ খহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে তাৰ হিচাপ নাই । ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে বাৰিষাৰ সময়ত নিম্নমানৰ পাৰ্কুপাইন পেলাই আঁচনিৰ নামত কেৱল ভেকো ভাওনাহে কৰি আহিছে।" তেওঁ চৰকাৰী ধনৰ শৰাধ বন্ধ কৰি কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত অতি সোনকালে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শৈল্য স্পাৰ বা জিঅ’টিউবৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

Terrible erosion of the Brahmaputra at Kardoiguri in Majuli
নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া (ETV Bharat Assam)

মাজুলীৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'র্ডে বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে যদিও আজি পৰ্যন্ত মাজুলীৰ এটুকুৰা মাটিও ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সক্ষম হোৱা নাই । মাজুলীৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে নামনি মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে চৰম পৰিস্থিতিৰ । জলসম্পদ বিভাগ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডৰ গাফিলতিত অতিষ্ঠ হৈ অৱশেষত নদীৰ পাৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ।

লগতে পঢ়ক:‘হিমন্ত মামা আমাৰ বিদ্যালয়খন খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰক’, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ

নাৱত উঠি খহনীয়াৰ বুজ ল’লে বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে

মাজুলীলৈ আহি স্বচক্ষে খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰীক আহ্বান মাজুলীবাসীৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ব্ৰহ্মপুত্ৰ
খহনীয়া
ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড
EROSION IN MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.