উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তাল অৰুণাচল : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে চিয়াঙত হিংসাত্মক ঘটনা

উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তাল অৰুণাচল : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে চিয়াঙত হিংসাত্মক ঘটনা
প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্প সম্পৰ্কে জনসাধাৰণৰ মতামত ল'বলৈ দুদিনীয়াকৈ চিয়াং আৰু উজনি চিয়াং ভ্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ । বিধায়কৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ ।
Published : October 1, 2026 at 7:40 PM IST
তেজপুৰ : পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত উত্তেজনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । বুধবাৰে য়িংকিয়ঙত টুটিং-য়িংকিয়ং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা আলো লিবাঙৰ বাসগৃহত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ঘটনাত বাসগৃহৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে বিধায়কজনৰ এখন বাহনত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ চিয়াং আৰু উজনি চিয়াং জিলাৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোক লৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই ঘটনাই পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত কৰি তুলিছে ।
আনহাতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গ্ৰামোন্নয়ন, পঞ্চায়তীৰাজ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী ওজিং টাছিঙে ১ অক্টোবৰত য়িংকিয়ং আৰু চিয়াং তথা উজনি চিয়াং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংঘটিত হিংসা, অগ্নিসংযোগ আৰু অন্যান্য ঘটনাক লৈ চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ শেহতীয়া চিয়াং ভ্ৰমণৰ সময়ত বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ সৈতে অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহৰ বিষয়েও ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । ইটিভি ভাৰতে বিধায়ক আলো লিবাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ ফোনযোগে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁ ফোনত সঁহাৰি নিদিলে । অৱশ্যে তেওঁৰ অ'এছডিয়ে বুধবাৰে য়িংকিয়ঙত ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে এবিকেইউৰ প্ৰতিবাদ
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে আদি বানে কেবাং ইউনাইটেডেও প্ৰকল্পক লৈ নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । সংগঠনটোৱে প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱিত অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা আৰু শীৰ্ষ চৰকাৰী নেতৃত্বৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আলোচনাৰ সুযোগ লাভ কৰাত অসুবিধা হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
পাছিঘাটত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত আদি বানে কেবাঙৰ ইউনাইটেডৰ সভাপতি থমাছ বৰাং আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জিৰ্বো জামোহে কয় যে সংগঠনটোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুসহ শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়াৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইটানগৰলৈ গৈছিল ।
A two-day tour of the Siang Valley to engage with our people on the need for a Pre-Feasibility Report for a proposed water-regulation and storage project. A crucial step towards strengthening our resilience to upstream water-related risks. pic.twitter.com/GcHoJLMqFH— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) October 1, 2026
সংগঠনটোৰ দাবী অনুসৰি পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিয়াং ভ্ৰমণৰ সময়ত স্থানীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিক চৰকাৰী নেতৃত্বৰ সৈতে সাক্ষাতৰ সুযোগ দিয়া হ'ব বুলি জনোৱা হৈছিল । কিন্তু চিয়াং অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিয়ে পোনপটীয়াকৈ সাক্ষাৎ কৰাৰ সুযোগ নাপালে বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰিছে ।
চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ'ৰাম (এছআইএফএফ) আৰু এবিকেইউৰ দৰে সংগঠনে প্ৰকল্পক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তো চৰকাৰী নেতৃত্বৰ সৈতে পোনপটীয়া আলোচনাৰ সুযোগ কিয় দিয়া নহ'ল বুলি সংগঠনটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে প্ৰকল্প সম্পৰ্কীয় প্ৰাৰম্ভিক সম্ভাৱ্য প্ৰতিবেদনৰ কাম বন্ধ কৰা আৰু প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত অঞ্চলত মোতায়েন কৰা নিৰাপত্তা বাহিনী প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰে । লগতে সংগঠনটোৱে প্ৰশাসনক শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ৰোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । কোনো ব্যক্তি বা গোটে আইন-শৃংখলা ভংগ বা অনিয়ম সংঘটিত কৰা প্ৰমাণিত হ'লে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে ।
পিএফআৰ (PFR) সম্পূৰ্ণ কৰাত চৰকাৰৰ গুৰুত্ব
আনহাতে অৰুণাচল চৰকাৰে প্ৰকল্পৰ প্ৰাৰম্ভিক সম্ভাৱ্য প্ৰতিবেদন (পিএফআৰ) সম্পূৰ্ণ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । চিয়াং অঞ্চলৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰে প্ৰকল্পটো ততাতৈয়াকৈ কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই । তেওঁৰ মতে বৰ্তমানৰ লক্ষ্য হৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰীভাৱে প্ৰকল্পটো সম্ভৱ হয় নে নহয় সেইটো নিৰ্ণয় কৰা ।
খাণ্ডুৱে কয়, "পিএফআৰৰ পিছত বিশেষজ্ঞসকলে যদি নিৰ্ধাৰণ কৰে যে প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি, তেন্তে তাৰ পিছত আৰু কোনো প্ৰক্ৰিয়া নাথাকিব ।" ব'লেঙত চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পিএফআৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় ৩ মাহ সময় লাগিব পাৰে ।
Another day, another important interaction with CBO members, government officers and officials from across the Siang Valley at Yingkiong.— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 30, 2026
Our discussion focused on the water risks facing the Siang Valley ie from the possibility of sudden, exceptionally high upstream flows… pic.twitter.com/nySD0VHQtJ
নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত এই মূল্যায়ন চলাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁৰ মতে মূল্যায়নত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চল-ভিত প্ৰকল্পটোৰ কাৰিকৰী সম্ভাৱনীয়তা, সম্ভাব্য স্থান আৰু ওপৰৰ অংশৰ পৰা পানী আকস্মিকভাৱে নামি আহিলে প্ৰকল্পটোৱে কিমান সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে, সেই বিষয়সমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব ।
প্ৰকল্পটো কাৰিকৰীভাৱে সম্ভৱ বুলি প্ৰতীয়মান হ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সামাজিক প্ৰভাৱ মূল্যায়ন (এছআইএ), পৰিৱেশ প্ৰভাৱ মূল্যায়ন (ইআইএ) আৰু বিস্তৃত প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন (ডিপিআৰ) প্ৰস্তুতৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
স্থানীয় লোকৰ মতামত লোৱাৰ আশ্বাস
মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৱে প্ৰকল্পটোক কেৱল এটা সাধাৰণ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হিচাপে বিবেচনা নকৰি ভাৰতৰ পানী, নিৰাপত্তা আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থৰ বৃহত্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰীভাৱে মূল্যায়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও উল্লেখ কৰে । একেসময়তে তেওঁ আশ্বাস দিয়ে যে পিএফআৰৰ পিছত প্ৰকল্পটো আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'লে প্ৰভাৱিত জনসাধাৰণৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা হ'ব ।
কাৰিকৰীভাৱে উপযুক্ত স্থান চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত গাঁও পঞ্চায়ত, গাঁও আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয় । ভূমি অধিগ্ৰহণ, ক্ষতিপূৰণ, স্থানান্তৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়সমূহো পৃথকে বিবেচনা কৰা হ'ব । সম্ভাব্য স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া গাঁওসমূহৰ নতুন স্থান বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতো স্থানীয় লোকৰ মতামত লোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । নতুন স্থানত পথ, বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ আৰু পানীকে ধৰি মৌলিক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদানৰ তেওঁ আশ্বাসো দিছে । লগতে ৰাজহুৱা শুনানি আৰু পৰামৰ্শ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সুযোগ জনসাধাৰণৰ থাকিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
চিয়াংবাসীৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি খাণ্ডুৱে কয় যে তেওঁ প্ৰয়োজন হ'লে এসপ্তাহ বা ১০ দিন পৰ্যন্ত অঞ্চলটোত থাকি বিভিন্ন গাঁৱলৈ গৈ জনসাধাৰণৰ অভিযোগ আৰু আপত্তি শুনিবলৈ সাজু । তেওঁ কয়, "আপোনালোকক সকলো কথা কোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য । আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন শুনাটো মোৰ কৰ্তব্য । এয়া আমাৰ দায়িত্ব ।"
১.৫ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকল্পটোৰ সম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে প্ৰকল্পটোত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে প্ৰায় ১.৫ লাখ কোটি টকা বিনিয়োগ হ'ব পাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই পৰিমাণ ২ লাখ কোটি টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে । তেওঁৰ মতে এনে বৃহৎ বিনিয়োগে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ বাবে সুযোগ, পথ নিৰ্মাণ, পৰিবহণ আৰু অন্যান্য আনুষংগিক খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰকল্পটোক লৈ চৰকাৰৰ পিএফআৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু স্থানীয় সংগঠনসমূহৰ প্ৰকল্প-সম্পৰ্কীয় কাম বন্ধ কৰি অধিক আলোচনাৰ দাবীৰ মাজত মতভেদ ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । এতিয়া পিএফআৰ সকলোৰে কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । চিয়াং অঞ্চলত পুনৰ কোনো ধৰণৰ উত্তেজনা বা সংঘাতৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰভাৱিত সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত পোনপটীয়া আৰু নিৰন্তৰ আলোচনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :