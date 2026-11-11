আৰক্ষী চকী ঘেৰাও : মিকিৰগাঁৱত সন্দেহযুক্ত লোকৰ বসতি স্থাপনক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
স্থানীয় দালালে মৰিগাঁৱত বসতি স্থাপন কৰিবলৈ দিছে অবৈধ নাগৰিকক ।
Published : November 11, 2026 at 1:16 PM IST
মৰিগাঁও: সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে একাংশ স্থানীয় দালালে এনে লোকক আশ্ৰয় দিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে । এই দালালসকলে প্ৰথমে স্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা ভূমি ক্ৰয় কৰি অবৈধ নাগৰিকক থাকিবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
একাংশ দালালৰ সহায়ত মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত মিকিৰগাঁও অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত লোকে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
কেৱল সেয়াই নহয়, এই সন্দেহযুক্ত লোকে এতিয়া স্থানীয় খিলঞ্জীয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো তৰিছে । এই ঘটনাত ক্ষুব্ধ হৈ স্থানীয় শতাধিক লোকে জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকী ঘেৰাও কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
মৰিগাঁও জিলাৰ জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত মিকিৰগাঁও অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় লোককহে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
অঞ্চলটোত একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকৰ অবাধ প্ৰৱেশ আৰু বসতি স্থাপনক কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা অসন্তুষ্টিয়ে মঙলবাৰে ভয়াৱহ ৰূপ লয় । অঞ্চলটোৰ শান্তি-সম্প্ৰীতি নষ্ট হোৱাৰ আশংকাত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক উত্তেজিত ৰাইজে জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকী ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
ঘটনাক্ৰম আৰু প্ৰতিবাদৰ মূল কাৰণ
স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, মিকিৰগাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন জাতি-ধৰ্ণ-বৰ্ণৰ লোকে শান্তিৰে বসবাস কৰি আহিছে; কিন্তু শেহতীয়াকৈ একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকে অঞ্চলটোত বাহৰ পতি বসতি স্থাপন কৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিত ব্যাঘাত জন্মক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত গভীৰ শংকাৰ সৃষ্টি হয় ।
এই গুৰুতৰ সমস্যাটো সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰি এটা সমাধানলৈ অহাৰ প্ৰয়াস চলাইছিল । তেনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতেই অঞ্চলটোলৈ নতুনকৈ অহা অচিনাক্ত লোকৰ তিনিটা পৰিয়ালে ওলোটাই স্থানীয় ৰাইজৰ বিৰুদ্ধেই আৰক্ষী চকীত গোচৰ তৰে বুলি অভিযোগ উঠে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাটিত মিঞালোকে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । আমি কোনো কাৰণতে মিঞাক এই অঞ্চলটোত থাকিবলৈ নিদিও । এই সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰি বিষয়টো মীমাংসাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতেই সন্দেহযুক্ত লোকে আমাৰ বিৰিদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।" আন এজন স্থানীয় লোকে ক্ষোভেৰে কয়, " আমাৰ স্পষ্ট কথা, কোনো কাৰণতেই এই অঞ্চলটোত মিঞাক বসতি স্থাপন কৰিবলৈ নিদিও ।"
এই খবৰে জুইত ঘিউ ঢলাৰ দৰে কাম কৰে । নিজৰ অঞ্চলতে সন্দেহযুক্ত লোকৰ দ্বাৰা মিছা অভিযোগৰ সন্মুখীন হোৱাত উত্তেজিত হৈ মিকিৰগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ শতাধিক লোক জালুগুটি আৰক্ষী পহৰা চকীত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে । তেওঁলোকে সন্দেহযুক্ত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু বসতিৰ বৈধতা তদন্ত কৰাৰ দাবী জনায় ।
একে সময়তে, স্থানীয় ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰাৰ উদ্দেশ্যে দাখিল কৰা গোচৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈও ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰে । পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জালুগুটি পহৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বুজনি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে যদিও ৰাইজ নিজৰ স্থিতিত অলৰ-অচৰ হৈ থাকে ।
লগতে পঢ়ক :৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক
লক্ষ্য বেদখলমুক্ত অসম: ধুবুৰীৰ ৬৫০ বিঘা মাটিত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰ