মানকাচৰত শিক্ষকৰ ঘৰত কোনে ফুটালে গুলী?
সুখচৰত এজন শিক্ষকৰ ঘৰত পুৱাই গুলীচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা । আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰিলে ঘটনাৰ ৰহস্য ।
Published : June 18, 2026 at 6:24 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : জিলাখনৰ হাটশিঙিমাৰীৰ সুখচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুৰ গাঁৱত হুলস্থূল পৰিৱেশ । এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰত কোনো অচিনাক্ত লোকে গুলীচালনা কৰাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে গাঁওখনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । অঞ্চলটোৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰে । কিন্তু শিক্ষক গাজী ৰহমান মণ্ডলৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি কোনে চলালে গুলী ?
ঘটনা সন্দৰ্ভত শিক্ষকজনে কয়, "মই পুৱা ফজৰৰ নামাজ পৰি উঠি শুই আছিলোঁ । মোৰ পত্নীয়ে ভাত বনাই আছিল । এনে সময়তে হঠাৎ এটা শব্দ হয় । পাছত দেখা পাওঁ কোনোবাই মোৰ ঘৰৰ খিৰিকীত গুলীয়াইছে । ফলত খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি যায় । বাহিৰত গৈ দেখোঁ কোনো নাই । চাইকেলৰ বলৰ নিচিনা আধা ভঙা গুলীৰ অংশ এটাও পালো । পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মোৰ কাৰো লগত কাজিয়া নাই । মই ভয় খাইছোঁ । আৰক্ষী আহি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।"
কিন্তু এজন শিক্ষকৰ সৈতে কাৰ শত্ৰুতা থাকিব পাৰে যে এনেদৰে গুলীচালনা কৰিব ! তেওঁ নিজেও কোনো লোকৰ সৈতে শত্ৰুতা নাই বুলি স্বীকাৰ কৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন ধৰণৰ জল্পনা-কল্পনাও অব্যাহত আছে । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে ।
আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা মতে এয়া কোনো গুলীচালনাৰ ঘটনা নহয় । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰেণুকুন্তলা শীতল কুমাৰে সংবাদমেলযোগে কয়, "আজি কোনো গুলীচালনা হোৱা নাই । সুখচৰ আৰক্ষীৰ লগতে জিলা আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিকৰ দলে খবৰ লাভ কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উক্ত ঘটনাটোৰ তদন্ত চলাই আছে । কোনোবা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ খেলা সামগ্ৰীৰে হয়তো ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ হৈছে । এয়াৰ গানৰ গুলী বুলি সন্দেহ কৰা গৈছে । আমি তদন্ত কৰি আছোঁ ।"
তদন্তৰ পাছতহে ঘটনাটো কি হৈছিল পোহৰলৈ আহিব বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ অঞ্চলটোত গুলীচালনা হোৱা বুলি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হয় যদিও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ইয়াক লৈ চিন্তিত নহ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে । উৰা বাতৰিৰ আশ্ৰয় নল'বলৈও তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :