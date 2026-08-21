গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নামত কিয় অসমৰ লোকক টাৰ্গেট কৰা হ'ল সেয়া মেঘালয় চৰকাৰে জানিব : অতুল বৰা

গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নামত কিয় অসমৰ লোকক টাৰ্গেট কৰা হ'ল সেয়া মেঘালয় চৰকাৰে জানিব : অতুল বৰা
অৰ্থনৈতিক অৱৰোধক লৈ দুয়ো ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত ৷ ক'লে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে ৷
Published : August 21, 2026 at 4:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ দ্বিতীয়দিনাও উত্তপ্ত হৈ আছে অসম-মেঘালয় সীমান্ত ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ গাড়ী চালকৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ বাবে দুদিন ধৰি উত্তপ্ত হৈ আছে যোৰাবাট অঞ্চল ৷ সমগ্ৰ বিষয়টো মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মীমাংসাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ৷
শুকুৰবাৰে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে ৷ যিহেতু অসম-মেঘালয়ৰ যুগমীয়া সম্পৰ্ক আছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত কোনো লোকৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ ৰাইজে যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নলয় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ৷"
মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কাজিয়াই সীমা বিবাদৰ ৰূপ লয় ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ পৃথক ৷ মেঘালয়ত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই ভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত কিয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ নামত মেঘালয়ত অসমৰৰ লোকক টাৰ্গেট কৰিলে সেয়া নাজানো ৷ সেইটো মেঘালয় চৰকাৰে জানিব ৷"
সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী বৰাই কয়, "বৰ্তমান যোৰাবাটত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যি দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা কৰা হ'ব ৷ মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যিহেতু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আমি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰো ৷ কিন্তু দল বা সংগঠনত কিছুমান এনে মানুহ থাকে যাৰ বাবে সম্পৰ্ক বিনষ্ট, সা-সম্পত্তিৰ লগতে জীৱনো হেৰুৱালগীয়া হয় ৷ বৰ্তমান আলোচনা চলি আছে, শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব ৷"
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত তাপাট-লাপাংগাপ খণ্ড ভূমিক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ কৃষকৰ মাজত সংঘাত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক:শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত কনৰাড চাংমাৰে আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, অতুল বৰাক নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব