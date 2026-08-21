ETV Bharat / state

গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নামত কিয় অসমৰ লোকক টাৰ্গেট কৰা হ'ল সেয়া মেঘালয় চৰকাৰে জানিব : অতুল বৰা

অৰ্থনৈতিক অৱৰোধক লৈ দুয়ো ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত ৷ ক'লে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে ৷

ASSAM MEGHALAYA BORDER
দুয়োখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা অব্যাহত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে অৰ্থাৎ দ্বিতীয়দিনাও উত্তপ্ত হৈ আছে অসম-মেঘালয় সীমান্ত ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ গাড়ী চালকৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ বাবে দুদিন ধৰি উত্তপ্ত হৈ আছে যোৰাবাট অঞ্চল ৷ সমগ্ৰ বিষয়টো মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মীমাংসাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ৷

শুকুৰবাৰে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে ৷ যিহেতু অসম-মেঘালয়ৰ যুগমীয়া সম্পৰ্ক আছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত কোনো লোকৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যৰ ৰাইজে যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নলয় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ৷"

মন্ত্ৰী বৰাই কয়,"কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কাজিয়াই সীমা বিবাদৰ ৰূপ লয় ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ পৃথক ৷ মেঘালয়ত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই ভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত কিয় গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ নামত মেঘালয়ত অসমৰৰ লোকক টাৰ্গেট কৰিলে সেয়া নাজানো ৷ সেইটো মেঘালয় চৰকাৰে জানিব ৷"

সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী বৰাই কয়, "বৰ্তমান যোৰাবাটত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যি দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা কৰা হ'ব ৷ মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যিহেতু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"আমি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰো ৷ কিন্তু দল বা সংগঠনত কিছুমান এনে মানুহ থাকে যাৰ বাবে সম্পৰ্ক বিনষ্ট, সা-সম্পত্তিৰ লগতে জীৱনো হেৰুৱালগীয়া হয় ৷ বৰ্তমান আলোচনা চলি আছে, শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব ৷"

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত তাপাট-লাপাংগাপ খণ্ড ভূমিক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ কৃষকৰ মাজত সংঘাত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক:শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনা সন্দৰ্ভত কনৰাড চাংমাৰে আলোচনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, অতুল বৰাক নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব

TAGGED:

অসম মেঘালয় সীমান্ত
মন্ত্ৰী অতুল বৰা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মেঘালয়
ASSAM MEGHALAYA BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.