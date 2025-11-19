প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা

প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তেজনা
গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পইচা দিলেহে চিকিৎসা হয় ! প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ পিছতে অভিযোগ পৰিয়ালৰ ।
Published : November 19, 2025 at 2:46 PM IST
গোলাঘাট : পুনৰ বিতৰ্কত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় । নৱজাতক আৰু প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা হাস্পতালখনত । সমগ্ৰ ঘটনাটোত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উঠিছে । জানিব পৰা মতে কিছুদিন পূৰ্বে চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত বৰপথাৰৰ এগৰাকী প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছিল । সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আন এক অনুৰূপ ঘটনা । যাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এমেৰীয়া চুৰেং নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
জানিব পৰা মতে গোলাঘাটৰ মুৰফুলনি চাহ বাগিচাৰ ৰাফেল খেৰীয়াৰ পত্নী এমেৰীয়া চুৰেং প্ৰসৱ বেদনাত থকাত পৰিয়ালৰ লোকে দিনৰ প্ৰায় ২ মান বজাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল । পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি তেনে এগৰাকী মহিলাক ২-৩ ঘণ্টা ধৰি চিকিৎসালয়ৰ বাৰাণ্ডাত এখন চকীত বহাই ৰাখিছিল নাৰ্চে । কোনো চিকিৎসা অবিহনে প্ৰসৱ বেদনাত চকীতে বহি আছিল মহিলাগৰাকী । পৰিয়ালৰ লোকৰ হেঁচাত অৱশেষত প্ৰসৱ কক্ষলৈ লৈ যোৱা হয় । কিন্তু ডেৰ ঘণ্টা ধৰি কোনো চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ । তেনে পৰিস্থিতিত প্ৰসূতিগৰাকীৰ লগতে নৱজাতকটিৰ মৃত্যু হয় ।
এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে পৰিয়ালৰ লোক তথা আত্মীয়ই । এই সন্দৰ্ভত মৃত প্ৰসূতিৰ স্বামী ৰাফেল খেৰীয়াই কয়, "চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে চাই গুচি যায় । তাৰ পাছত আমি কৈছোঁ যে প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ যন্ত্ৰণা বেছি হৈছে গতিকে নৱজাতকক বচাব নোৱাৰিলেও মাতৃক বচাই দিয়ক । কিন্তু মৃত্যু হোৱাৰ পাছত চিকিৎসকে আহি আমাক কৈছে যে নৱজাতকৰ লগতে প্ৰসূতিৰো মৃত্যু হৈছে । বহু সময় ইয়াতেই পৰি থাকিল, আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনালোঁ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই নাৰ্ছে ।"
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত মৃতকৰ আন এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "মোৰ ভাতৃৰ পৰিবাৰক ইয়াত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তাৰ পাছত বহু সময় ধৰি বাহিৰত বহাই থয় । প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ যন্ত্ৰণা বেছি হোৱাত বাৰম্বাৰ নাৰ্ছক অৱগত কৰো যদিও নাৰ্ছে একো নহয় বুলি কৈ তাতেই বহাই থৈ দিয়ক বুলি কয় । আমাক প্ৰায় ৩ ঘণ্টা সময় বাহিৰৰ চকীত বহাই থৈছে । সেই সময়ত চিকিৎসক নাই আৰু নাৰ্ছৰ ব্যৱহাৰ শুনি আমাৰ বেয়া লাগিল । চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিয়লি ৫ বজাত প্ৰসৱ কক্ষত নিয়াৰ পাছতো কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ধন দিলেহে চিকিৎসা হয় । কাৰণ ২০২২ চনত মোৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছিল আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছিল ।"
