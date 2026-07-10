বনমন্ত্ৰীৰ গৃহসমষ্টিতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

বনমন্ত্ৰীৰ গৃহসমষ্টিতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
নলবাৰীৰ শ্মশানত মৃতদেহ থৈ খৰিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওতে বন্য়হস্তীৰ আক্ৰমণ ।
Published : July 10, 2026 at 11:15 AM IST
নলবাৰী : বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ গৃহসমষ্টি নলবাৰীতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱৰাত জনগণ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । শ্মশানত সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা এজন লোকৰ বনৰীয়া হাতীৰ গছকত মৃত্য়ু হোৱাৰ পিচতেই ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি জিলাখনৰ কটাহকুছি গাঁৱৰ প্ৰায় ৭০ বছৰীয়া অন্নৰাম কলিতা নামৰ লোকজনে ওচৰৰে এজন লোকক সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈ খৰিৰ বাবে যোজা চলাই থাকোতে বনৰীয়া হাতীৰ সন্মুখীন হয় ।
হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা অন্নৰাম কলিতা নামৰ লোকজনে গাওঁৰে এগৰাকী লোকক ৰাইজৰ সৈতে পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰত সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল । শ্মশানত মৃতদেহ থৈ খৰিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওতে আদবাটত এটি দাতাল হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । লগে লগে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় অন্নৰাম কলিতাই । লগতে বন্যহস্তীয়ে অতৰ্কিতে তাত থকা আন লোকসকললৈও চোচা লয় ।
পিছত সেইসকল লোকে পাগলাদিয়াৰ বুকুত জঁপিয়াই নিজৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰে । আনহাতে সৎকাৰ কৰিবলৈ নিয়া লোকজনৰ মৃতদেহ পিছত ৰাইজে ঘৰলৈ ওভতাই আনিবলৈ বাধ্য় হয় । ইপিনে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকজনক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছতে বনবিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
বনবিভাগৰ লোকক নিশা ৰাইজে জবাবদিহি কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ।
বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," কেৱল মাত্ৰ কেইটামান ফটকা ফুটায়েই বন বিভাগে দায়িত্ব সামৰিছে । বন বিভাগে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিয়েই দায়িত্ব পালন কৰিব খুজিছে । আমাক সাহাৰ্য নালাগে,জীৱনৰ নিৰাপত্তাহে লাগে । আমি বন বিভাগক যদি সেই পইচাখিনি দিও আমাৰ নিহত লোকজনৰ জীৱন ঘুৰাই দিব পাৰিব নে?"
উল্লেখ্য় যে বিগত বছৰৰ পৰা নলবাৰী জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ । যোৱাবছৰো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক । পুনৰ এইবাৰ কটাহকুছিত সংঘটিত হোৱা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণক লৈ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে । বন বিভাগে কিয় তাৰ পৰা হাতীৰ জাকক খেদিব পৰা নাই তাক লৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰে । অসমৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ দৰে এই অঞ্চল সমূহকো অলপমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বন্যহস্তীৰ পৰা ৰক্ষা কৰাবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু
কলিয়াবৰত উপদ্ৰৱ চলাই কুঁৱাত পৰিল বনৰীয়া হাতী