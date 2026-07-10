ETV Bharat / state

বনমন্ত্ৰীৰ গৃহসমষ্টিতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

নলবাৰীৰ শ্মশানত মৃতদেহ থৈ খৰিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওতে বন্য়হস্তীৰ আক্ৰমণ ।

tense situation regarding man killed in a wild elephant attack in Nalbari
বনমন্ত্ৰীৰ গৃহসমষ্টিতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ গৃহসমষ্টি নলবাৰীতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱৰাত জনগণ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে । শ্মশানত সৎকাৰ কৰিবলৈ যোৱা এজন লোকৰ বনৰীয়া হাতীৰ গছকত মৃত্য়ু হোৱাৰ পিচতেই ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি জিলাখনৰ কটাহকুছি গাঁৱৰ প্ৰায় ৭০ বছৰীয়া অন্নৰাম কলিতা নামৰ লোকজনে ওচৰৰে এজন লোকক সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈ খৰিৰ বাবে যোজা চলাই থাকোতে বনৰীয়া হাতীৰ সন্মুখীন হয় ।

বনমন্ত্ৰীৰ গৃহসমষ্টিতেই বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্য়ু হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা অন্নৰাম কলিতা নামৰ লোকজনে গাওঁৰে এগৰাকী লোকক ৰাইজৰ সৈতে পাগলাদিয়া নৈৰ পাৰত সৎকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল । শ্মশানত মৃতদেহ থৈ খৰিৰ বাবে ঘৰলৈ উভতিবলৈ লওতে আদবাটত এটি দাতাল হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে । লগে লগে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় অন্নৰাম কলিতাই । লগতে বন্যহস্তীয়ে অতৰ্কিতে তাত থকা আন লোকসকললৈও চোচা লয় ।

পিছত সেইসকল লোকে পাগলাদিয়াৰ বুকুত জঁপিয়াই নিজৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰে । আনহাতে সৎকাৰ কৰিবলৈ নিয়া লোকজনৰ মৃতদেহ পিছত ৰাইজে ঘৰলৈ ওভতাই আনিবলৈ বাধ্য় হয় । ইপিনে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকজনক স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছতে বনবিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

বনবিভাগৰ লোকক নিশা ৰাইজে জবাবদিহি কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে ।

বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," কেৱল মাত্ৰ কেইটামান ফটকা ফুটায়েই বন বিভাগে দায়িত্ব সামৰিছে । বন বিভাগে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিয়েই দায়িত্ব পালন কৰিব খুজিছে । আমাক সাহাৰ্য নালাগে,জীৱনৰ নিৰাপত্তাহে লাগে । আমি বন বিভাগক যদি সেই পইচাখিনি দিও আমাৰ নিহত লোকজনৰ জীৱন ঘুৰাই দিব পাৰিব নে?"

উল্লেখ্য় যে বিগত বছৰৰ পৰা নলবাৰী জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ । যোৱাবছৰো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক । পুনৰ এইবাৰ কটাহকুছিত সংঘটিত হোৱা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণক লৈ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে । বন বিভাগে কিয় তাৰ পৰা হাতীৰ জাকক খেদিব পৰা নাই তাক লৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীক ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰে । অসমৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ দৰে এই অঞ্চল সমূহকো অলপমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বন্যহস্তীৰ পৰা ৰক্ষা কৰাবলৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু

কলিয়াবৰত উপদ্ৰৱ চলাই কুঁৱাত পৰিল বনৰীয়া হাতী

ৰাণীত বনৰীয়া হাতীৰ বাবে বন বিভাগে কৰিছে নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ খেতি

TAGGED:

নলবাৰী
বন্যহস্তী
ইটিভি ভাৰত অসম
ELEPHANT ATTACK
MAN ELEPHANT CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.