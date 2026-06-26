ETV Bharat / state

নগাৰ ওচৰত সেও মানিলে অসম প্ৰশাসন? ভাঙি দিয়া হ'ল ফলক

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মৰিয়নীত নগাৰ আগ্ৰাসন অব্য়াহত ।

Tense situation regarding Land dispute on Assam Nagaland Border in Moriani
নগাৰ ওচৰত সেও মানিলে অসম প্ৰশাসনে, বাধ্য় হ'ল নিৰ্মীয়মান ফলক ভাঙিবলৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা লোকৰ পুনৰ আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে । বিগত কেইবাদিন ধৰি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ মৰিয়নীত নগাৰ তাণ্ডৱ অব্য়াহত থকাত শংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তৱৰ্তী জনগণ । এইবাৰ অসমৰ আৰক্ষী, প্ৰশাসনৰ সন্মুথকেই জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ কৰাই নহয়, নিৰ্মীয়মান পথৰ ফলক ভাঙিবলৈও বাধ্য় কৰালে ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি মৰিয়নীৰ ৬১ নং কাটনি পঞ্চায়তৰ ২নং ৱাৰ্ডৰ নাগাজাংকাত এমজি এনৰেগাৰ অধীনত চলি আছিল জব কাৰ্ড কাম । সেই সময়তেই উক্ত অঞ্চলত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ নগা প্ৰশাসনৰ সৈতে পহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি আহিল নগা লোক । অসমৰ শ্ৰমিকক কাম বন্ধ কৰিবলৈ হুমকি দিলে নগাই ।

Tense situation regarding Land dispute on Assam Nagaland Border in Moriani
নগাৰ ওচৰত সেও মানিলে অসম প্ৰশাসনে, বাধ্য় হ'ল নিৰ্মীয়মান ফলক ভাঙিবলৈ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিচতেই অসমৰ মাটিত চলি থকা কাম নগাই বন্ধ কৰা প্ৰতিবাদত আটছা আৰু আছাই সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । পিচত আকৌ কাম আৰম্ভ হ'ল যদিও সেই স্থানত পুনৰ নগা প্ৰশাসনৰ সজাতি দলৰ লগতে স্থানীয় নগা লোক উপস্থিত হয় ।

সমানে সমানে উক্ত স্থানত উপস্থিত মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া,মৰিয়নী সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াসহ সজাতি দল । দুয়োপক্ষৰ মাজত চলিল বাৰ্তালাপ । নগা প্ৰশাসনে অসমৰ মাটিত চলি থকা জব কাৰ্ড কাম বন্ধ কৰিবলৈ দিলে নিৰ্দেশ আৰু অসহায় ৰূপত চাই থাকিল অসম প্ৰশাসন ।

শেষত কাম বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি আঁতৰি গ'ল নগা প্ৰশাসনৰ দলটো । থাকি গ'ল অসম প্ৰশাসনৰ দলটো ।

নগা প্ৰশাসনৰ ওচৰত সেও মানি অসম প্ৰশাসনৰ দলটোৱে ভাঙি পেলালে অসমৰ পথ নিৰ্মাণ ফলক । ৬১ নং কাটনি পঞ্চায়তৰ অধীনত নাগাজাংকাত চলি থকা পঞ্চায়তৰ এমজি এনৰেগাৰ অধীনত নিৰ্মীয়মান পথৰ ফলক ভাঙিবলৈ বাধ্য় হয় ।

সেই কাম সমাপ্ত কৰি অসহায়ভাৱে নিজ নিজ কাৰ্যালয় ঘুৰি আহিল অসম প্ৰশাসনৰ দলটো । নগা ওচৰত অসম প্ৰশাসনৰ আত্মসমৰ্পণ কৰা ঘটনাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসমৰ মাটিত নগাই চলোৱা আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ পথ অৱৰোধ কৰা লগতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হুংকাৰ দিছে বিভিন্ন দল-সংগঠনে ।

এই সন্দৰ্ভত আটছাৰ যোৰহাট জিলা সমিতি সম্পাদক ৰিংকু মিস্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়," অসমৰ মাটিত থকা এমজি এনৰেগাৰ ফলক ভাঙি থৈ অহা কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ দিছো । নগাই পূৰ্বৰ পৰাই অসমৰ মাটিত আগ্ৰাসন চলাই আহিছে আৰু সীমান্তৰ অসমীয়া ওপৰত ভয়-ভাবুকি দেখুৱাই আহিছে । সেই ঘটনাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰো ,তাৰ পিছত তেওঁলোক শান্ত হয় যদিও পুনৰ আকৌ নগা অতপালি বৃদ্ধি পায় । মৰিয়নী সীমান্তত নগাই চলাই অহা আগ্ৰাসন আৰু নিৰীহ ওপৰত দেখুওৱা ভয় -ভাবুকি সন্দৰ্ভত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিম আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম । যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে দেখুওৱা দুৰ্বলতা আৰু অসমৰ মাটিত এমজি এনৰেগা ফলক ভাঙি দিয়া কাৰ্যক গৰিহণা দিছো । কাৰণ ফলকখন অসমৰ মাটিতে আছিল ।"

তেওঁ লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় সমিতি ,জিলা সমিতি আৰু শাখা সমিতিসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি শীঘ্ৰে নগা আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত: চিআৰপিএফ শিবিৰ ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ তাণ্ডৱ, বন্ধ কৰিলে জব কাৰ্ডৰ কাম

TAGGED:

এমজি এনৰেগা
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত
আটছা
ASSAM NAGALAND BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.