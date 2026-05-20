স্বামীৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু নে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'ল অঞ্জু হাজৰিকাৰ ?

অসুস্থ হোৱা বুলি পত্নীক নিছিল চিকিৎসালয়লৈ । চিকিৎসকে ঘোষণা কৰিলে মৃত বুলি । মাতৃগৃহলৈ মৃতদেহ অনাৰ পিছতে ওলাল ৰহস্য ।

Tense situation over a womans mysterious death in Sivsagar
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 6:10 PM IST

শিৱসাগৰ: আকৌ ৰহস্য ! ৰাজ্যত সঘনে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে বোৱাৰী হত্যাৰ ঘটনা । কেতিয়াবা যদি যৌতুকজনিত কাৰণত আন কেতিয়াবা আকৌ অবৈধ প্ৰেমৰ পৰিণতিত । সৌ সিদিনা যোৰহাট, এইবাৰ শিৱসাগৰ, পুনৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু এগৰাকী বোৱাৰীৰ ।

শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ কাথপাৰত এগৰাকী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । উক্ত মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি মহিলাগৰাকীৰ মাতৃগৃহ দিচাংমুখ জেইল গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । স্বামী তিলক চুতীয়াই পত্নী অঞ্জু হাজৰিকাক যোৱা নিশা হত্যা কৰাৰ অভিযোগ জেইল গাওঁবাসীৰ ।

ঘটনাৰ বিৱৰণ:

সাত বছৰৰ পূৰ্বে অঞ্জু হাজৰিকাৰ বিবাহ হৈছিল যোৰহাটৰ তিলক চুতীয়াৰ সৈতে । ইতিপূৰ্বে বিবাহিত তিলকৰ প্ৰথমা পত্নীৰ তৰফৰ পৰা আছে দুটি সন্তান । দ্বিতীয় বিবাহ কৰি তিলক চুতীয়া আৰু অঞ্জু হাজৰিকা কাথপাৰ গাঁৱত ভাৰাঘৰত বাস কৰি আছিল । মঙলবাৰে নিশা তিলকে অঞ্জুৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি হোৱাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।

কিয় সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ:

চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছত স্বামী তিলকে কোনো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন নকৰাকৈ অঞ্জুৰ মৃতদেহ দিচাংমুখৰ মাতৃগৃহলৈ লৈ যায় । তেতিয়াই লাগিল অথন্তৰ, জেইল গাঁৱত ঘৰৰ লোকে অঞ্জুৰ শৰীৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে আঘাতৰ চিন । ফলত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ।

আত্মীয়ৰ অভিযোগ:

এই সন্দৰ্ভত মৃত মহিলাগৰাকীৰ ভগ্নীয়ে কয়,"তেওঁ মোক কৈছে যে মৃতদেহটো দিচাংমুখলৈকে লৈ যাব দিছে বুলি ক'লে । আমিও সঁচা বুলি ভাবি সাক্ষী হিচাপে চহী এটা কৰি দিলোঁ । ইতিমধ্যে তেওঁ এম্বুলেঞ্চ গোটাই থৈছেই । তাৰ পাছত ঘৰলৈ আহি চাইছোঁ, দাগ আছে ।"

স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ:

এই সন্দৰ্ভত জেইলগাঁৱৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"যেতিয়া ইয়াত হুলস্থূল হৈছে, কন্দা-কটা হৈছে, তেতিয়া মই আহি কাপোৰখন দাঙি চাইছোঁ, চকুত ডাঙৰকৈ ঘোচা মৰা চিন, চকুটো ফুলি ৰঙা হৈ আছে । গোটেই শৰীৰত কামোৰা, লাঠিৰে মৰা, তেজ মৰি থকা চিন আছে । প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত স্বামী:

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে স্বামী তিলকক জিম্মাত লৈ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । পিছে সংবাদমাধ্যমৰ আগত এই অভিযোগক নস্যাৎ কৰে অভিযুক্ত স্বামী তিলক চুতীয়াই ।

অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও এয়া হত্যা নে আকস্মিক স্বাভাৱিক মৃত্যু সেই সন্দৰ্ভত মতামত প্ৰদান কৰা নাই । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিহে আৰক্ষীয়ে গম পাব এয়া হত্যা নে স্বাভাৱিক মৃত্যু ।

