ETV Bharat / state

চৰম পন্থা নে হত্যা ? যোৰহাটৰ দেৱাস্মৃতাৰ হৈছিল কি ?

এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু । স্বামী পৰিয়ালে কয় এয়া চৰম পন্থা, মাতৃৰ অভিযোগ এয়া হত্যা । প্ৰকৃত ঘটনাটো কি ? এক প্ৰতিবেদন ।

Tense situation over a woman's mysterious death in Jorhat
চৰম পন্থা নে হত্যা ? যোৰহাটৰ দেৱাস্মৃতাৰ হৈছিল কি ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 17, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : যৌতুক নে আন বিষয় ? এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু যোৰহাটত তীব্ৰ উত্তেজনা । স্বামীগৃহত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ । কিন্তু বোৱাৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ অভিযোগ এয়া হত্যাকাণ্ড । পৰিকল্পিতভাৱে স্বামীৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰিছে বোৱাৰীগৰাকীক । কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনা কি সেয়া এতিয়া সোমাই পৰিছে গভীৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ।

ঘটনাৰ বিৱৰণ :

শুকুৰবাৰে যোৰহাট লাহদৈগড় অঞ্চলৰ মইনাপৰীয়াত উদ্ধাৰ হয় এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ । মৃত বোৱাৰীগৰাকীৰ নাম দেৱাস্মিতা বৰা । দেৱাস্মিতাৰ বিয়া হৈছিল লাহদৈগড় অঞ্চলৰ মইনাপৰীয়াৰ আকাশ জ্যোতি বৰাৰ সৈতে । শুকুৰবাৰে বিয়লিভাগত স্বামীগৃহৰ এটা কোঠাত দেৱাস্মিতাৰ মৃতদেহ চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বুলি সদৰী কৰিছিল স্বামীগৃহৰ লোকে । লৰালৰিকৈ দেৱাস্মৃতাক জেএমচিএইছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছিল ।

শনিবাৰে সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ :

দেৱাস্মৃতাৰ এই মৃত্যুক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই মাতৃয়ে । শনিবাৰে জেএমচিএইছত বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সময়তে গৰজি উঠিল দেৱাস্মৃতাৰ মাতৃ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একাংশ । সেই সময়তে দেৱাস্মৃতাৰ পৰিয়াল আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালৰ একাংশৰ মাজত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ বাক-বিতণ্ডা । জেএমচিএইছ চৌহদত বিৰাজ কৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । দেৱাস্মৃতাৰ পৰিয়ালৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড, আনহাতে তেওঁৰ স্বামীৰ পৰিয়ালৰ মতে চৰম পন্থা বাছি লৈছে দেৱাস্মৃতাই ।

দেৱাস্মৃতাৰ মাতৃৰ অভিযোগ :

এই বাক-বিতণ্ডাৰ মাজতে দেৱাস্মৃতাৰ মাতৃয়ে তুলিলে এক গুৰুতৰ অভিযোগ । দীৰ্ঘদিন ধৰি যৌতুকৰ দাবীত স্বামীগৃহত বোৱাৰীগৰাকীক অত্যাচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মাতৃয়ে । লগতে তেওঁ এইটোও অভিযোগ কৰে যে এনেদৰেই অত্যাচাৰ কৰি দেৱাস্মৃতাক হত্যা কৰি ইয়াক অন্য ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে স্বামীৰ পৰিয়ালে । দেৱাস্মৃতাৰ কণমানি সন্তানটি এই ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালে ।

দেৱাস্মৃতাৰ মাতৃৰ ভাষ্য ? (ETV Bharat Assam)

দেৱাস্মৃতাৰ মাতৃয়ে ক্ষোভ উজাৰি সাংবাদিকৰ আগত কয়,"তাইৰ তিনিবছৰীয়া ল'ৰাটোক সুধিলো, মাক কোনে মাৰিলে ? সি কৈছে তিনিটা, নবৌয়েক, ককায়েক, বাপেক । কিন্তু ল'ৰাটোৰ কথাটো কিয় বিশ্বাস নকৰিলে ? সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে সদায় সঁচা কথা কয়, কেতিয়াও মিছা কথা নকয় । তেওঁলোক ইমান বুধিয়ক মানুহ, মাৰি লৈ বোৱা চাদৰ এখনে দুৱাৰডলিত ওলমাই থৈছে ।" আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰে মাতৃয়ে ।

প্ৰশাসনক কি আহ্বান মাতৃৰ ? (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে কি কয় :

সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "যিটো ঘটনা ঘটিছে, সেইটো এটা অনাহুত ঘটনা, এটা বেয়া লগা ঘটনা । ইতিমধ্যে আমি কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ । মৃত মহিলাগৰাকীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে । ঘৰলৈ নিও বুলি, মৃত মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে দাবী কৰিছে । স্বামীৰ ওপৰত সন্দেহ থকা বুলি মহিলাগৰাকীৰ মাকে কৈছে, আমি সেই দিশটো চাই আছোঁ । ইতিমধ্যে তেওঁক আটক কৰা হৈছে বাকীখিনি তদন্ত চলি থাকিব ।"

আৰক্ষীৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মইনাপৰীয়াস্থিত দেৱাস্মৃতাৰ স্বামীগৃহৰ স্বামী আৰু একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে দেৱাস্মৃতাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দেৱাস্মৃতাৰ পৰিয়ালে । এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে স্পষ্ট হ'ব সকলোখিনি ।

লগতে পঢ়ক: ডিব্ৰুগড় চহৰত লাগিল হাহাকাৰ, কিন্তু কিয় ?

উত্তৰ-পূব ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল কৰিড'ৰ : মণিপুৰত উদ্বেগ বৃদ্ধি

TAGGED:

বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু
যৌতুক দাবী
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
MYSTERIOUS DEATH OF WOMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.