ETV Bharat / state

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ তাণ্ডৱ, বন্ধ কৰিলে জব কাৰ্ডৰ কাম

পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ দিচৈ ভেলী বনাঞ্চলৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । অসমৰ প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াৰ উপস্থিততেই নগাই কাম বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

Tense situation on Assam Nagaland border in Mariani
অসম-নাগালেণ্ড সীমাত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ কৰিলে নগালোকে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 12:14 PM IST

|

Updated : June 26, 2026 at 12:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: দীৰ্ঘদিনীয়া অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব সেয়া এতিয়াও হোৱা নাই নিশ্চিত । সেয়েহে সময়ে সময়ে অসমৰ ভূমি নগাই দখল কৰা তথা নগাৰ আগ্ৰাসনক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ আহিছে সংঘাত । ইয়াৰ মাজতেই পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ দিচৈ ভেলী বনাঞ্চলৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত ।

দিচৈ ভেলী বনাঞ্চলৰ বহু ভূমি দখল কৰাৰ পিছত এতিয়া অসমৰ ৰাজহ গাঁৱত চলি থকা জব কাৰ্ডৰ কামো বন্ধ কৰিলে নগাই । আশ্চৰ্যজনক কথা যে অসমৰ প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াৰ উপস্থিততেই কাম বন্ধ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমাত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ কৰিলে নগালোকে (ETV Bharat Assam)

অসমতকৈ বেছি ভূমি এৰি দিছে নাগালেণ্ডক :

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাইজৰ দলৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম দেখি আমি হতাশ হৈছো, মৰিয়নী মোককচাং পথ অসমক যিদৰে দিয়া হৈছে, তাৰ তুলনাত বহুগুণে বেছি নাগালেণ্ডক এৰি দিয়া হৈছে । সেইখিনি কথা লৈ তৰ্ক- বিৰ্তক চলি আছে আৰু দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে যোৱা কেইবাদিন অসমৰ নাগাজাংকাত জব কাৰ্ডৰ কাম চলি আছে আৰু নাগালেণ্ডৰ লোকৰ লগতে নগা প্ৰশাসনে ইয়াত আহি বাধা দিছে । তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুবাইছে আৰু কাম বন্ধ কৰাইছে, খোদ অসম প্ৰশাসনৰ লোকৰ সন্মুখত । জব কাৰ্ডৰ কাম চলি থকা স্থানৰ পৰাই নাগালেণ্ডে তেওঁলোকৰ সীমা বুলি দাবী কৰে ।"

নাগালেণ্ডে বান্ধি দিলে সীমা :

ড৹ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "তেওঁলোকে এতিয়া সীমা বান্ধি দিছে, ইয়াৰ পিছফালে কাম কৰিব নোৱাৰিব । মহিলাসকলে আগতেও কাম কৰিছে আৰু বৰ্তমানো চলি আছিল । অসমৰ নাগাজাংকা অঞ্চলত জব কাৰ্ডৰ অধীনত চলি থকা কাম যদি নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে কাম বন্ধ কৰায় আৰু তেওঁলোকে খেদি পঠিওৱা দৰে কাম কৰিছে । অসমৰ প্ৰশাসন আহিছে যদিও আমাৰ ৰাইজৰ পক্ষত তথা অসমৰ পক্ষত মাত মাতিব পৰা নাই । এখোপ ওপৰলৈ গৈ তেওঁলোকে এটা সীমাৰেখা তৈয়াৰ কৰিছে,যাৰ সিপাৰে কোনো কাম কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু অনাগত সময়ত তেওঁলোক পুনৰ আগৱাঢ়ি আহিব যে সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি ।"

নাগাজাংকা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান :

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰি কয়,"ঘটনাস্থলীলৈ যোৱা বিষয়াসকলে স্থানীয় লোকসকলক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰমিকসকলক কাম স্থগিত ৰাখিবলৈ কোৱাহে শুনিছো । এনেকৈ চলি থাকিলে নাগালেণ্ডৰ সীমা ক্ৰমাগতভাৱে বাঢ়ি গৈ থাকিব । ইয়াৰ লোকসকলে ভয়-শংকাৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব, কাৰণ সিপাৰৰ পৰা অহা লোকে আলোচনাৰ সময়তো প্ৰায়ে দা লৈ আহে । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰিয়নীৰ নগাজাংকা ভ্ৰমণ কৰি নাগালেণ্ড সীমাৰ পৰিস্থিতি চাই যাওক কিদৰে আছে । লগতে এক সমাধান সূত্ৰ উলিয়াই এক সুস্থ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰক,কাৰণ উত্তৰ পূবৰ এজন বলিষ্ঠ নেতা হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানে । সেয়েহে তেওঁ সেইখন ৰাইজক সৈমান কৰক । কাৰণ নগা আগ্ৰাসন চাবলৈ যোৱাৰ সময়ত নগা দুৰ্বৃত্তই মৰিয়নীৰ বিধায়কলৈ লক্ষ্য কৰিও গুলী নিক্ষেপ কৰিছিল । তেনেহ'লে সাধাৰণ লোকৰ অৱস্থা কি হ'ব সেয়া উপলব্ধি কৰক ।"

Tense situation on Assam Nagaland border in Mariani
অসম-নাগালেণ্ড সীমাত জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ কৰিলে নগালোকে (ETV Bharat Assam)

মৰিয়নীত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস :

উল্লেখ্য় যে বুধবাৰে দল সংগঠনৰ উপস্থিতিত অসমৰ ভূমিত পুনৰ অসমৰ শ্ৰমিকে জব কাৰ্ডৰ অধীনত কাম কৰাৰ পিছতেই মৰিয়নীত পুনৰ নগাৰ সন্ত্ৰাস আৰম্ভ হয় । অসমৰ পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান কৰি পুনৰ ভাবুকি দিয়ে নগা দুৰ্বৃত্তই । আটছা ,আছাৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতো কাণসাৰ নাই অসমৰ প্ৰশাসনৰ । নগাৰ সন্ত্ৰাস বন্ধ কৰাৰ দাবীত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই নিউসোনোৱালত মৰিয়নী মোককচাং পথ অৱৰোধ কৰিও পৃথকে পৃথকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল; কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলনৰ পিছতো নগাৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱক গতি লগাব পৰা নাই যোৰহাট জিলা তথা অসমৰ প্ৰশাসনে ।

মন কৰিবলগীয়া যে ৬১নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা পথ নিৰ্মাণত নগাই বাধা প্ৰদান কৰি অসমৰ পথটো নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰি একপ্ৰকাৰ আকোৰগোঁজ হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে নগাৰ ওচৰত অসহায় হৈ পৰে অসমৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন । অভিযোগ অনুসৰি মৰিয়নীৰ তিনিখনকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আশী শতাংশ ভূমিয়ে নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ পিছত এইবাৰ অসমৰ পথৰ ওপৰত দৃষ্টি আগ্ৰাসী নগাৰ । দল-সংগঠনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সত্বেও অসমৰ প্ৰশাসনৰ ৰহস্যজনক মৌনতাৰ সুযোগ লৈ মৰিয়নীৰ সীমান্তত আজিও অব্যাহত আছে নগাৰ দপদপনি ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়, "আজি এই স্থানত নগা প্ৰশাসন,নগা স্থানীয় লোক আৰু মৰিয়নী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত আলোচনা হয় যদিও কোনো সুফল নোলাল । অসম প্ৰশাসনৰ ওচৰত নগা লোকে মোক ভাবুকিও দিছে । এয়া অসমৰ মাটি, এয়া ইতিহাসে কয় আৰু ইন্টাৰনেটত এই স্থানৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰিলে অসম বুলিয়ে ওলায় ।"

লগতে পঢ়ক:উত্তপ্ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত: চিআৰপিএফ শিবিৰ ঘেৰাও স্থানীয় লোকৰ

অসমৰ দুখন গাঁৱলৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকি পত্ৰ, ১১০ টকাকৈ টেক্স বিচাৰিছে নগাই

Last Updated : June 26, 2026 at 12:27 PM IST

TAGGED:

যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা
জাতীয় যুৱ বাহিনী
ASSAM NAGALAND BORDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.