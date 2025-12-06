লটাৰী খেলক লৈ ৰঙিয়াৰ ঢোলকুছিত লংকাকাণ্ড

লটাৰী খেলক লৈ ৰঙিয়াৰ ঢোলকুছিত লংকাকাণ্ড
সময়ত অনুষ্ঠিত নহ'ল লটাৰী খেল । উত্তেজিত লোকে প্ৰহাৰ কৰিলে উদ্যোক্তাক । ভাঙি জ্বলাই দিলে বিভিন্ন সামগ্ৰী ।
ৰঙিয়া : এখন লটাৰী খেলক কেন্দ্ৰ কৰি কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ঢোলকুছিত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি । সময়মতে খেল অনুষ্ঠিত নকৰাক লৈ ক্ষুদ্ধ ৰাইজে অগ্নিসংযোগ কৰিলে খেল অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যালয়ত । এগৰাকী উদ্যোক্তাকো প্ৰহাৰ কৰে উত্তেজিত লোকে । প্ৰহৃত লোকজন ঢোলকুছিৰে বাসিন্দা আৰু এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক । এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, ৰঙিয়াৰ সমীপৰ তথা তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ঢোলকুছি সত্যকাম সংঘ আৰু পুথিভঁৰাল উন্নয়নৰ নামত আয়োজন কৰা হৈছিল এখন লটাৰী খেল । লটাৰী খেলখন বৰপেটাৰ নুৰ আলম নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পুৰস্কাৰ হিচাপে আছিল বাছ, বিলাসী বাহন আৰু কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন । শুকুৰবাৰে লটাৰী খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ।
এই খেলখনৰ বৰঙণি পত্ৰসমূহ মূলত: বাক্সা, নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলাত বিক্ৰী কৰা হৈছিল । লগতে খেলখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰঙিয়াত স্থাপন কৰা হৈছিল ।
জানিব পৰা মতে ৰঙিয়াৰ বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলতো খেলখনৰ বৰঙণি পত্ৰসমূহ বিক্ৰী হৈছিল । স্থানীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে বহু লোকে খেলখনৰ বৰঙণি পত্ৰ ক্ৰয় কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰে খেলখনৰ বহুলভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিল । তেওঁলোকে নিজৰ চেনেলত ব্ল'গৰ জৰিয়তে খেলখন সম্পৰ্কে ৰাইজক ভুৱা আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
ইফালে আৰম্ভণিতে সকলো ঠিকেই চলি আছিল যদিও খেলখন সময়মতে অনুষ্ঠিত নোহোৱাত ঢোলকুছিৰ সত্যকাম সংঘৰ বাকৰিত শুকুৰবাৰে নিশা পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ।
খেল পৰিচালনা সমিতিৰ মূল ব্যক্তিসকল পলায়ন কৰাত লটাৰী খেলৰ বৰঙণি পত্ৰ ক্ৰয় কৰা একাংশ লোক উত্তেজিত হৈ পৰে । ক্ষুব্ধ একাংশ লোকে এজন উদ্যোক্তাক প্ৰহাৰ কৰে । বহু সময়লৈ লোকজনক আবদ্ধ কৰি ৰাখে উত্তেজিত লোকে । পৰৱৰ্তী সময়ত কাউৰবাহা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু লোকজনক উদ্ধাৰ কৰে ।
ইফালে আন একাংশ উত্তেজিত লোকে ওচৰতে থকা অঞ্চলটোৰ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ আচবাব জ্বলাই দিয়ে আৰু কেন্দ্ৰটোৰ খিৰিকীৰ আইনা পৰ্যন্ত ভাঙি পেলায় ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "খেলখন ৭ বজাত হোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু সময়ত নহ'ল । উদ্যোক্তাসকলে দেৰিকৈ পাতিবলৈ ওলাইছিল যদিও ৰাইজে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিলে বাবে খেলখন নহ'ল । লগতে কিছুমান লোকে বহুত বস্তু ভাঙি পেলালে ।"
ঘটনাটোৱে ঢোলকুছি অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনা আৰু অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পুৱাৰ ভাগতো কিছু লোকে ৰঙিয়াত থকা খেলখনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ উত্তেজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু কাৰ্যালয়ত কোনো লোক উপস্থিত নথকাত পৰিস্থিতি অৱনতি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ।
