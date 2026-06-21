মৰিয়নীৰ নগাজাংকাত চেপা উত্তেজনা, নগা দুৰ্বৃত্তই পথ নিৰ্মাণত বাধা অসমৰ শ্ৰমিকক
অসমৰ ভূমিত নগা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডব, অসমৰ শ্ৰমিকক পথ নিৰ্মাণত বাধা প্ৰদান নগা দুৰ্বৃত্তৰ ৷
Published : June 21, 2026 at 1:20 PM IST
যোৰহাট : অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা ৷ অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এইবাৰ অসমৰ ৰাজহ ভূমি নগা দুৰ্বৃত্তই অধিগ্ৰহণৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ঘটনা অনুসৰি, মৰিয়নী সমষ্টিৰ সীমান্তবৰ্তী ৬১নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নগাজাংকাত দেওবাৰে অসমৰ ভুমিত অসমৰ শ্ৰমিকে জব কাৰ্ডৰ অধীনত পথৰ মেৰামতিৰ কাম কৰি আছিল ৷ তেনেতে একাংশ নগা দুৰ্বৃত্তই অসমৰ শ্ৰমিকক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ কয় ৷ ফলত সেই স্থান ত্যাগ কৰে অসমৰ শ্ৰমিকসকলে ।
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে মৰিয়নী সমষ্টিৰ সীমান্তবৰ্তী ৬১নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নগাজাংকাত পৰা জৰী তল সংযোগী পথচোৱা জব কাৰ্ডৰ অধীনত মেৰামিতৰ কাম চলি আছিল ৷ সেই সময়তে সশস্ত্ৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে উপস্থিত হৈ পথ মেৰামতিৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ অসমৰ শ্ৰমিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলত আতংকই বিৰাজ কৰিছে ।
ভুক্তভোগী শ্ৰমিকসকলে কয়,"হাতত অস্ত্ৰৰ লৈ নগা দুৰ্বৃত্তৰ দলে আমি কৰি থকা কামত বাধা দিয়ে ৷ সেই ভূমি তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই ৷ যাৰ বাবে কাম এৰি আহিবলগীয়া হয় ৷"
এইক্ষেত্ৰত মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী উত্থাপন কৰি স্থানীয় ৰাইজে কয়, "নগাই অসমৰ ভূমিতে অসমৰ মানুহক ভিন্ন ভাবুকি দি আহিছে ৷ নগাই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ দেখুওৱাই আমাক ভাবুকি দিব আমি কাম বন্ধ কৰি ঘৰলৈ আহিব লাগে ৷ নগাৰ এই কাণ্ডৰ বাবে আমি কাম বন্ধ কৰি দিছো ৷ ফলত অসমৰ ভূমিত থাকিও আজি নিৰাপত্তাহীনতা ভুগিছে অসমৰ শ্ৰমিক ।"
লগতে পঢ়ক :দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস : গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ যোগাভ্যাস