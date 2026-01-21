ETV Bharat / state

অশান্ত হৈ আছে কোকৰাঝাৰ; ৰাজপথত টহল দিছে সেনাই-আতংকিত জনতাই ঢাপলি মেলিছে অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰলৈ

সোমবাৰে কাৰিগাঁৱৰ গৌৰীনগৰত হোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়াও উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে জিলাখনত ৷ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ ৷

কোকৰাঝাৰত পুনৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 10:34 AM IST

6 Min Read
কোকৰাঝাৰ: শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কোকৰাঝাৰত পুনৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি ৷ ১৯৯৬-৯৮ চনৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ দিশে ধাবমান হৈছে পৰিস্থিতি ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰিগাঁৱৰ গৌৰীনগৰত সংঘটিত এক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কোকৰাঝাৰত ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত আতংকিত জনতাই ঢাপলি মেলিছে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ । ইতিমধ্য়ে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হৈছে সেনাবাহিনী ।

অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ:

ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহলৈ আৰক্ষী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ কাৰিগাঁও আৰু আওদাং বজাৰ এলেকাৰ দুয়োটা সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে আতংকিত হৈ স্কুলত স্থাপন কৰা অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে ৷ কাৰিগাঁও হাইস্কুলত অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত উত্তৰ কাৰিগাঁও, বসনগাঁৱৰ আতংকিত প্ৰায় ৪৫০ লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে ৷ এই লোকসকলক জিলা প্ৰশাসনে খাদ্য যোগান ধৰা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছে ৷ আনপিনে বড়ো অধ্যুষিত আউদাং বজাৰতো চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰাত উক্ত গাঁওখনৰ বড়ো ৰাইজে নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে ।

কোকৰাঝাৰত পুনৰ অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত :

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিৎ সিঙসহ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল কাৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে । আনহাতে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক অখিলেশ সিঙে কাৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ আইন কাকো হাতত তুলি ল'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে বুলি সদৰী কৰিছে ।

কেইবাটাও গৃহ জ্বলাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে :

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখনকৈ মটৰচাইকেল জ্বলাই দিয়ে । তদুপৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বীৰছা কমাণ্ডোৰ অস্থায়ী শিবিৰ, নিৰ্মীয়মান বীৰসিং মুণ্ডা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প চৌহদত থকা শ্ৰমিকগৃহ আৰু কাৰিগাঁৱৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাৰ কেবাটাও গৃহ জ্বলাই দিয়াৰ লগতে দোকানৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কোনো কথা শুনিবলৈ মান্তি নহয় । প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শাৰী শাৰী বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ মাজত কেইবাখনো ভূটানৰ মালবাহী আৰু যাত্ৰীবাহী বাহনো আৱদ্ধ হৈ পৰে ।

গৃহ জ্বলাই দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অধিক উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত লাহে লাহে আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলৈ ধৰে । আৰক্ষীয়ে এইবাৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকল অলপ আঁতৰি যায় যদিও পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে । এনে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ মাজতে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক বিবেক ৰাজ সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলক অৱৰোধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়; কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকল মান্তি নহয় আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হেঁচা-ঠেলা আৰম্ভ হয় ।

আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ :

ইয়াৰ পিচত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰি ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এইবাৰ আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ কৰাত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াসহ দুজন আৰক্ষী জোৱান আহত হয় । পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে । কেবাঘণ্টা যুঁজি অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মোকলাবলৈ সক্ষম হয় । আৱদ্ধ হৈ পৰা যান-বাহনসমূহ সুৰক্ষা দি পাৰাপাৰ কৰে ।

সেনাৰ ফ্লেগমাৰ্চ :

ইপিনে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আনকি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ সোমাই খেৰৰ পুঁজি পৰ্যন্ত জ্বলাই দিয়ে । ইয়াৰ পিচত ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চৰ দুটা বাহিনীৰ লগতে চিআৰপিএফৰ বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় । সেনা বাহিনীৰ দলে কাৰিগাঁও এলেকাত ফ্লেগমাৰ্চ কৰাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বাতিল কৰা হৈছে ৷

শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান :

সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিমল কুমাৰ হেমব্ৰম আৰু সম্পাদক দীপাংকৰ হেমব্ৰমে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত বিষয়টো সাৱধানে নিষ্পত্তি নকৰিলে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ফালে গতি কৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰে । গণপ্ৰহাৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাসকলক ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰ আৰু আহতসকলক পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱা দিবলৈ দাবী জনাইছে । উভয় পক্ষৰ গাঁওসমূহত অধিক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চ নিয়োগ কৰিবলৈ দাবী জনাই শান্তিৰ বাবে দুয়োপক্ষকে লৈ আগবাঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

২১ জনক আটক :

উল্লেখ্য যে উক্ত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশাই ১৮ জন আৰু মঙলবাৰে ৩জনক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে । আটক হোৱা লোকসকল হ'ল ক্ৰমে

  • সত্যনাথ টুডু (৪৭),
  • গুদৰাই কিস্কু (৩০),
  • গুনি মাৰ্ডি (২৮), পৱন হেমব্ৰম(২২),
  • মংগল মুৰ্মু (২০),
  • ৰাজু বাস্কি (২৬),
  • সোণীৰাম মুৰ্মু (৩০),
  • ৰবিন হেমব্ৰম (৪৫),
  • সোবান মাৰ্ডি (৩৫),
  • ৰবিন ছ’ৰেন (২৫), ৰবি হাছদা (৩৮),
  • বাচিলিঅ’ছ ছ’ৰেন (২৩),
  • চাবাহ মুৰ্মু (৬০)
  • নিকোলাছ ছ’ৰেন (৩৫),
  • সোম হেমব্ৰম (১৮),
  • চেবাছ হেমব্ৰম (৪৪),
  • সুনীল টুডু (৩৫ ) আৰু
  • মন্টু মুৰ্মু (২৫)

ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হ'ল ?

উল্লেখ্য যে সোমবাৰে নিশা এক ভুল বুজাবুজিৰ পৰিণতিতে কাৰিগাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা এক-ডেৰ কিলোমিটাৰ নিলগৰ গৌৰীনগৰত এক ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । কাৰিগঁৱৰ পৰা আওডাং বজাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ বাবে ঠিকা লাভ কৰা বাৰোন্দা বসুমতাৰী নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ কেম্পৰ পৰা নিৰ্মাণ সামগ্ৰী আনিবলৈ বাৰোন্দা বসুমতাৰীৰ জোৱায়েক চিকনা জৗহৗলাও বিছমিট ওৰফে ৰাজা বসুমতাৰীয়ে আন দুগৰাকী নিজৰ শ্ৰমিকক লগত লৈ স্ক'ৰপিঅ' গাড়ীৰে ওলাই যায় । তেওঁলোক সামগ্ৰী লৈ ঘূৰি আহোতে গৌৰীনগৰৰ মানছিং এলেকাত একাংশ যুৱকে তেওঁলোকক গৰুচোৰ বুলি সন্দেহ কৰে আৰু গাড়ী ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে ।

সেইসময়তে স্ক'ৰপিঅ'খন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত গাড়ী ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰা দুই স্থানীয় বাসিন্দা মহেশ মুৰ্মু আৰু সুনীল মুৰ্মু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । ইয়াৰ পিছতে স্ক'ৰপিঅ' বাহনখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখন সৰু খাল এটাত বাগৰি পৰাত যুৱকৰ দলটোৱে স্ক'ৰপিঅ' বাহনত থকা লোকসকলক আক্ৰমণ কৰে । যুৱকৰ দলটোৰ আক্ৰমণত চিকনা জৌহালৌও বিস্মিত ওৰফে ৰাজা বসুমতাৰী ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ৷ আনহাতে প্ৰভাত ব্ৰহ্ম আৰু যুগিৰাজ ব্ৰহ্ম গুৰুতৰভাৱে আহত হয়।

দুৰ্ঘটনাত আৰু আক্ৰমণত আহত হোৱা চাৰিজনকে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । আনহাতে স্ক'ৰপিঅ'ৰ খুন্দাত আহত হোৱা সুনীল মুৰ্মু (৩২) নামৰ যুৱকজন মঙলবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুমুখত পৰে ।

