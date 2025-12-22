তুলিৰামৰ সাম্ৰাজ্যত লংকাকাণ্ড; প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে পিতৃগৃহ

তুলিৰামৰ সাম্ৰাজ্যত লংকাকাণ্ড; প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে পিতৃগৃহ
কাৰ্বি আংলঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ।
Published : December 22, 2025 at 6:55 PM IST
নগাঁও : সোমবাৰে প্ৰতিবাদৰ নামত উত্তপ্ত হৈ পৰে পাহাৰীয়া কাৰ্বি ভূমি । কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাটাও সংগঠনে একত্ৰিত হৈ বিগত প্ৰায় এপষেক ধৰি সাব্যস্ত কৰি আছিল প্ৰতিবাদ । দেওবাৰে এজন প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাক লৈ সোমবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।
সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ডংকামকামৰ পূৰ্বৰ বাসগৃহ অৰ্থাৎ পিতৃগৃহত প্ৰতিবাদকাৰীসকল প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে । লগে লগেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে উত্তেজিত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদৰ নামত উপস্থিত হোৱা উত্তেজিত লোকে অগ্নিসংযোগ কৰে তুলিৰামৰ বাসগৃহত ।
বিগত এপষেক ধৰি সাব্যস্ত কৰা প্রতিবাদৰ ফলত সোমবাৰে উত্তাল হৈ পৰে কাৰ্বি আংলঙৰ ডংকামকাম । বিগত এবছৰে কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাটাও সংগঠনে চৰকাৰৰ ভূমিনীতি অনুসৰি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা অনা কাৰ্বি লোকক বহিষ্কাৰৰ দাবীত বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ । কিন্তু কাৰ্বি স্বায়ত্তপৰিষদে বিষয়টোক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ।
অৱশেষত এপষেক ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে পৰিষদে কোনো আলোচনাত মিলিত নোহোৱাত অধিক ক্ষোভিত হৈ পৰে সংঠনকেইটা । যাৰ পৰিণতিত অৱশেষত অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পাহাৰীয়া কাৰ্বিভূমিত । তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়েও লাঠিচালনা, গুলীচালনা কৰাত পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে । ফলত কেইবাজনো লোক হতাহতি হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে অগ্নিসংযোগ কৰা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহৰ কোনো লোক এই মুহূৰ্তলৈকে হতাহতি হোৱাৰ খবৰ অহা নাই । এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰালৈকে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ।