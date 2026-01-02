ETV Bharat / state

গুলীৰ শব্দত কঁপি উঠিল শীতৰ পুৱা; সমুখ সমৰত নামিল আৰক্ষী আৰু ৰাইজ

ডিব্ৰুগড়ত গৰুচোৰক আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ । আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ সংঘাত । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা ।

গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 2, 2026 at 12:10 PM IST

ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰু আৰু ছাগলী চোৰে টোপনি কাঢ়িছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ । বিলাসী বাহনেৰে আহি নিতৌ গোহালিৰ পৰা চোৰে লৈ যায় গৰু আৰু ছাগলী । চোৰৰ উপদ্ৰৱ দেখি এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ । নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ মাজতে এইবাৰ গৰুচোৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ডিব্ৰুগড়ত । গৰুচোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে স্থানীয় আৰক্ষীক । আনকি ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয় । এই ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান নতুন গাঁৱৰ ।

জানিব পৰা মতে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু আৰু ছাগলীচোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । যাৰ বাবে ৰাইজে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত নিশা পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে । সেই সময়ত ৰাইজে এখন বাহনসহ সন্দেহযুক্ত গৰুচোৰক কৰায়ত্ত কৰে । কিন্তু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে । ৰাইজৰ পৰা সন্দেহযুক্ত গৰুচোৰক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিয়াৰ পিছতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

ক্ষোভিত ৰাইজে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে । পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি হোৱাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ দল ।

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই যদিও স্থানীয় ৰাইজে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান নতুন গাঁৱত বিগত এটা সপ্তাহৰ পৰা গৰু চুৰি হৈ আছে । বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী লৈ আহি গোহালিৰ পৰাই গৰু লৈ গৈছে চোৰে । আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱৰাত আমি যুৱকসকলে আলোচনা কৰি চোৰ ধৰা‌ৰ বাবে একত্ৰিত হৈ পুৱতি নিশাৰ পৰা পহৰা দিছিলোঁ । পুৱতি নিশা এখন গাড়ী আহিছিল । বহু সময় গাড়ীখন গাঁৱৰ মাজৰ পথত ৰৈ পুনৰ ঘূৰি যাওঁতে আমি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁলোকে পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । পিছত বেৰিকেড দিয়াত গাড়ীখন ৰৈ যায় যদিও লোককেইজন গাড়ীৰ পৰা নামি অহা নাছিল । গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । কিছু সময়ৰ পাছত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ যুৱককেইজনক যাবলৈ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সোধা-পোছা নকৰাকৈ যাবলৈ দিলে । কিয় যাবলৈ দিয়া হ'ল বুলি আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাত আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ ওপৰতহে গুলী চলাবলৈ লৈছে ।"

গৰু চোৰক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ সংঘাত (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে গৰুচোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে । কিন্তু গাড়ীখনত অহা যুৱককেইজন কি উদ্দেশ্যেৰে গাঁওখনলৈ আহিছিল ? সঁচাকৈয়ে সেইকেইটা গৰুচোৰ আছিল নেকি ? আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত হে সকলো কথা স্পষ্ট হ'ব ।

