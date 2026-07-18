অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বিহালী অভয়াৰণ্যত পুনঃ গুলীয়াগুলি, এজন আহত

অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বিহালী অভয়াৰণ্যত পুনঃ গুলীয়াগুলি, এজন আহত
অসম-অৰুণাচল সীমান্ত বিহালী বনাঞ্চলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ বনৰক্ষীৰ সৈতে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীয়াগুলী ৷
Published : July 18, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 7:32 PM IST
বিশ্বনাথ : শনিবাৰে অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বিহালী অভয়াৰণ্যত পুনঃ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শনিবাৰে অভয়াৰণ্যখনৰ ডিকাল এলেকাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিশৰ পৰা অহা দুৰ্বৃত্তই বনকৰ্মীলৈ লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰে ৷ ফলত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ১৬ জুলাইত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বিহালী অভয়াৰণ্য পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতেই সীমান্তত নতুনকৈ উত্তেজনাৰ সূত্ৰপাতৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ।
ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, শনিবাৰে বনাঞ্চলত নিয়মীয়া তহলদাৰী বনৰক্ষীৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই প্ৰায় ২০ ৰাউণ্ড গুলী নিক্ষেপ কৰে । বনৰক্ষীয়েও তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দি প্ৰায় ৪০ ৰাউণ্ড গুলীচালনা কৰে ৷ দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা এই ঘটনাত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ।
এই সংঘৰ্ষৰ সময়তে প্ৰেমচন্দ বসুমতাৰী নামৰ এজন ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জানিব পৰা মতে পত্নীৰ সৈতে বাইকেৰে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত দুৰ্বৃত্তৰ এটা গুলীত বসুমতাৰীৰ পেটৰ বাওঁফালে লাগে । ইতিমধ্যে আহত বসুমতাৰীক প্ৰথমে গহপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
আহত বসুমতাৰীয়ে কয়,"ৰাজগড়ৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়তে লাংদানপাৰা পে'ট্ৰল পাস্পত তেল ভৰাই মাত্ৰ ৫০ মিটাৰ মান গৈছিলো ৷ তেনেতে এটা শব্দ শুনা পালো ৷ লগে লগে মোৰ পেটৰ পৰা তেজ ওলাই আহিছিল ৷ কোনে কিয় মোক মাৰিছিল মই নাযানো ৷ মই আৰু মোৰ পত্নী বাইকেৰে ৰাজগড়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিলো, তেনেতে এই ঘটনা ৷"
উল্লেখ্য যে, ১৫ জুলাইতো অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই একেই স্থানত বনৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল । ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ সীমান্ত এলেকাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে । বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাত অন্য কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক: বিদ্যুতৰ লুকা-ভাকুত অতিষ্ঠ ৰাইজ, বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খোৱাঙত প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ