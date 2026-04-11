ETV Bharat / state

ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তিতাবৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

তিতাবৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানতহে শান্তল শিক্ষাৰ্থী ৷

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : শনিবাৰে তিতাবৰস্থিত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃ্ষ্টিৰ হয় ৷

ঘটনা অনুসৰি, মাজুলী জেংৰাইৰ মণিমাধৱ দলে নামৰ ছাত্ৰজন বিগত তিনিমাহ ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল । অসুস্থ ছাত্ৰজনক উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ বিপৰীতে জ্বৰ-কাহ-চৰ্দিৰ ঔষধ দি দায়িত্ব সামৰিছিল তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই । আনকি বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অসুস্থ ছাত্ৰকজনক ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে ।

বৰঞ্চ ছাত্ৰজনে অসুস্থৰ অভিনয় কৰিছে বুলি কৈ অভিভাৱকৰ সৈতে ছাত্ৰজনক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ঘৰলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ ফলত দিনক দিনে মণিমাধৱ দলে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে ৷

আনহাতে দিনক দিনে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে দুৰ্বল হৈ পৰা খবৰ বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক ছাত্ৰগৰাকীৰ সতীৰ্থই জনাইছিল যদিও সামান্য জ্বৰ-কাহৰ ঔষধ খুৱাই চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিল ৷ যেতিয়া ছাত্ৰজনৰ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হৈ পৰা তেতিয়াহে বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই গম পায় তেতিয়াহে গা-লৰে তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ।

মণিমাধৱ দলেৰ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি হোৱা ততাতৈয়াকৈ অভিভাৱকক খবৰ দিয়ে । খবৰ পায় ছাত্ৰ জনৰ অভিভাৱক তিতাবৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসম মেডিকেল কলেজলৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে ছাত্ৰজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু ছাত্ৰজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী লৈ যাবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়ে অভিভাৱকক ৷

চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অসম মেডিকেল কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাই আনি থকা অৱস্থাতেই শুকুৰবাৰে মৃত্যুক আকোৱালি লয় মাজুলী জেংৰাইৰ ছাত্ৰ মণিমাধৱ দলে । ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱক আৰু তিতাবৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগ, ‘‘জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবেই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে মেধাবী ছাত্ৰ মণিমাধৱ দলেয়ে ।’’ যাৰ বাবে শনিবাৰে মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুত ক্ষোভিত হৈ পৰি তিতাবৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । মণিমাধৱ দলে ন্যায় বিচাৰি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি উত্তাল কৰি তোলে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ ।

ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ সহপাঠীৰ অভিভাৱকে কয়, "তেওঁ এইবাৰ মেট্ৰিক দিছিল ৷ মোৰ ভাইটিয়ে জনোৱা মতে, মণিমাধৱৰ জ্বৰ হৈ আছিল ৷ লগৰবোৰে তাক ঘৰলৈ যাবলৈ কৈ আছিল ৷ সেই মৰ্মে ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকক খবৰ দিয়া হ'ল ৷ কিন্তু নাৰ্চে কেৱল কিছু টেবলেট খাবলৈ দি ৰাখি থৈ দিলে ৷ কিন্তু তাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দিনক দিনে বেছি বেয়াৰ ফালেহে গতি কৰে ৷ তেতিয়া মণিমাধৱৰ সহপাঠীসকলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক কোৱাত লাহে লাহে ভাল হ'ব বুলি কৈ আছিল ৷ এদিন ৰাতি বেছিকৈ গা বেয়া হোৱাত মোৰ ভাইটিয়ে হাউচ মাষ্টাৰক সকলো কথা অৱগত কৰিছিল ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়া হাউচ মাষ্টৰে ইনচাৰ্জক ক’লে আৰু ইনচাৰ্জে অধ্যক্ষ নথকাৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰা যাবলৈ নিদিলে ৷ বৰঞ্চ অসুখৰ অভিনয় কৰিছে বুলি গা এৰা মন্তব্য কৰিছিল ৷ যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে তেতিয়াহে মণিমাধৱ দলেক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰা লৈ যাৱা পলম হোৱাৰ বাবে ৰাস্তাতে ঢুকাই থাকিল ৷"

ইফালে শনিবাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ দেখি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু ঘটনাস্থলীত তিতাবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে সমজিলা আয়ুক্ত বিপাঞ্চি দত্ত উপস্থিত হয় ৷ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এক দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰত প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকল শান্ত হৈ পৰে ৷

TAGGED:

যোৰহাট
জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়
তিতাবৰ আৰক্ষী
মণিমাধৱ দলৰ মৃত্যু
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.