ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি দুলীয়াজানৰ টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

ৰহস্যজনক অৱস্থাত বিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰক উদ্ধাৰৰ পাছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু । ন্যায় বিচাৰৰ দাবীত পৰিয়ালৰ লোকৰ বিদ্যালয় চৌহদত উত্তাল প্ৰতিবাদ ।

Duliajan student death case
ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি দুলীয়াজানৰ টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 10:08 AM IST

ডিব্ৰুগড় : ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলীয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলিস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত বুধবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । ন্যায়ৰ দাবী জনাই ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিদ্যালয়খনত সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।

ঘটনা অনুসৰি, যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰত সৃষ্টি হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । ৰহস্যজনক অৱস্থাত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছিল । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, বিদ্যালয়ৰ শৌচালয়ত ছাত্ৰগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ কৰা চেষ্টা কৰিছিল । তেনে সময়ত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে ।

ছাত্ৰৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি দুলীয়াজানৰ টিংৰাই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

তাৰ পিছত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ খবৰৰ ভিত্তিত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ লোক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যায় । উক্তদিনাৰ পৰা বুধবাৰৰ বিয়লিলৈকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা ছাত্ৰজনে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানে ।

ইফালে ছাত্ৰগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ দুলীয়াজানৰ টিংৰাই চাৰিআলিস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়লৈ আনি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ দল মোতায়েন কৰা হয় যদিও ক্ষোভিত ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষী বিষয়াক সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ জবাবদিহি কৰে ।

ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে কান্দি কান্দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "যদি মোৰ ল'ৰাই আত্মহত্যা কৰিছিল, কিয় আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হ'ল । কিয় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক খবৰ নিদিলে । মোৰ ল'ৰাক ইয়াত পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ, তাক হত্যা কৰা হ'ল । মোক উচিত ন্যায় লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰৰ মণিপুৰী বস্তি অঞ্চলৰ শিবু দাসৰ পুত্ৰ আছিল । সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ এই ঘটনাৰ পাছতেই স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে । ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিদ্যালয়ৰ চৌহদত থকা ছাত্ৰাবাসত থাকি অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ এই ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে । পৰিয়ালৰ দাবী, এয়া এক পৰিকল্পিত ঘটনা ।

অৱশ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাক লৈ বুধবাৰে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা যাব । পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই পৰিয়ালটোক ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

