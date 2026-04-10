ভোটো শেষ, আৰক্ষীও হাজিৰ : লুৰীণজ্যোতিৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তালাচী
অজাপৰ সভাপতিৰ ঘৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ৷ কোনো ধৰণৰ জাননী নোহোৱাকৈ অজাপৰ সভাপতি লুৰীণৰ বাসগৃহত তালাচী আৰক্ষীৰ ৷
Published : April 10, 2026 at 5:06 PM IST
Updated : April 10, 2026 at 5:42 PM IST
ডিব্ৰুগড় : শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড় বৰপথাৰৰ গদাপানীস্থিত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বাহগৃহত আৰক্ষীৰ তালাচী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ৷ যাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ উল্লেখ্য যে, ভোটগ্ৰহণৰ দিনা খোৱাং সমষ্টিৰ কোটোহাত বিজেপি আৰু অজাপ কৰ্মীৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনা । ইয়াৰ পাছতে ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছিল যদিও কোনো ব্যক্তি বা সামগ্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
অজাপ কৰ্মীৰ অভিযোগ, কোনো ধৰণৰ জাননী নোহোৱাকৈ অজাপৰ সভাপতি লুৰীণৰ বাসগৃহত তালাচী চলাই আৰক্ষীয়ে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে গগৈৰ বাসগৃহটোৰ প্ৰতিটো কোঠা তালাচী কৰাৰ পাছত কোনো ব্যক্তি বিচাৰি নোপোৱাত একাংশ লোকে আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰে । খোৱাং সম জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দলে তালাচী অভিযান চলাইছিল যদিও ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ দেখি সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, "এইটো কেনেকুৱা আইন । বলপূৰ্বকভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ পিছত ঘৰৰ মালিকক মাতি চহী কৰাইছে । আমি যেতিয়া আৰক্ষীক প্ৰশ্ন সুধিছো তেওঁলোক পলাইছে । আমি যেতিয়া তেওঁলোকক কি পালে দেখুওৱালৈ কৈছিলো তেওঁলোকে একো নেদেখুৱালে । তেওঁলোকে কোনোবা ল'ৰা এজনক বিচাৰি আহিছিল । তেওঁলোকে আমাক কোনোধৰণৰ নটিচ দেখুওৱা নাই । আমাৰ মানুহক ভাবুকি দিছে তেওঁলোকে । এইটো অন্যায়ভাৱে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ পুলিচ প্ৰশাসন চলি আছে । এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ।"
বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত বসুমতাৰীয়ে কয়, "আমাৰ ল'ৰাক মাৰিলে । তাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কোনো ল'ৰাক এৰেষ্ট কৰা নাই ৷ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজতে মাৰপিট হৈছিল । বিধায়কগৰাকীৰ ভাতৃয়ে এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীক মাৰিছে কিন্তু, তেওঁলোকে আমাৰ মানুহক টাৰ্গেট কৰিছে । চক্ৰধৰ গগৈৰ ভাতৃগৰাকীয়ে যাকে পায় তাকে পিটিম বুলি কৈছে আৰু বিজেপিৰ দুলাল গগৈকো ৰাজপথতে মাৰধৰ কৰিছে । নিৰ্বাচনত যিহেতু হাৰিব তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এইবিলাক কৰিছে । আমাৰ লগত অন্যায় কৰিবলৈ বিচাৰিছে ।"
উল্লেখযোগ্য যে, ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে খোৱাঙৰ কোটোহাত অৱস্থিত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বাসগৃহৰ কাষতে সংঘটিত হৈছিল মাৰপিটৰ ঘটনাটো । বিধায়ক গৰাকীৰ বাসগৃহৰ কাষতে থকা এটা পৰিত্যক্ত গৃহত বহিঃৰাজ্যৰ কেইজনমান ব্যক্তি থকা বিষয়ে জানিব পাৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা দল সোধাপোছাৰ বাবে যাওঁতে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি আৰু পিছত মাৰপিটত লিপ্ত হয় ।
এই ঘটনাত বিজেপি নেতা প্ৰহ্লাদ পাণ্ডে, শিৱেন্দ্ৰ গুপ্তা, মৃণাল দাস আহত হয় । আনহাতে অজাপৰ সমুদ্ৰ বৰুৱা, চিত্ৰকমল সন্দিকৈ আৰু সাক্ষৰ বৰগোহাঁই আহত হয় । তদুপৰিও অজাপৰ এখন বাহন ভাঙি চূৰমাৰ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে ।
