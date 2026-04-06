মৰিয়নীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ : গুলীয়াই মাৰি থৈ গ'ল গৰু

মৰিয়নীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ : গুলীয়াই মাৰি থৈ গ'ল গৰু
এয়াই প্ৰথম নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২০০ ৰো অধিক গো-ধন নিধন কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই ৷
Published : April 6, 2026 at 7:05 PM IST
যোৰহাট: মৰিয়নীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ অসমত প্ৰৱেশ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তই পশুধন নিধন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ সোমবাৰে অসমৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ ৯নং লাইনৰ নিবাসী আজেশ চবৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ গো-ধন নিধন কৰাক লৈ মৰিয়নীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ অভিযোগ অনুসৰি, নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত ঘাঁহ খাই থকা অৱস্থাতে নগা দুৰ্বৃত্তই গৰুটো গুলীয়াই হত্যা কৰে আৰু লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে ৷
স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নগা দুৰ্বৃত্তই নিধন কৰা গৰুটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে নগা দুৰ্বৃত্ত ৷ ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ অনুসৰি, "নগা দুৰ্বৃত্তই অসমৰ মাটিত প্ৰায়ে প্ৰৱেশ কৰি পশুধন নিধন কৰি লয় যোৱাৰ চেষ্টা কৰে ৷ কিন্তু ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰে নগা দুৰ্বৃত্তক ৷ ইফালে নগা দুৰ্বৃত্তই বাধা দিয়া ৰাইজক মাৰণাস্ত্ৰ দেখুওৱাই ভয় ভাবুকি দিয়ে ৷ এয়াই প্ৰথম নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২০০ ৰো অধিক গো-ধন নিধন কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই ৷"
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ ইফালে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নাগালেণ্ডৰ চেয়াৰমেন আৰু অসমৰ গাঁওবুঢ়াৰ মাজত আলোচনা হৈছিল ৷ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা আছিল যদিও বৰ্তমানলৈ তেনে হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ উল্লেখ্য যে, নগাই মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই সীমান্তৰ ৰাইজক ভয় ভাবুকি দিয়ে বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ কৰে ।
সীমান্তমূৰীয়া দিচৈ, দিচৈভেলী আৰু তিৰুহিলচৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি নগাই বেদখল কৰা অভিযোগ থকা পিছত এতিয়া নগাই অসম ভুমিত উপদ্ৰৱ চলাইছে ৷ পোহনীয়া গৰু-ছাগলী গুলীয়াই আঁতৰি যোৱা পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷
