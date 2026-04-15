মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচাত চৰকাৰী ভূমি পট্টাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত এজন শ্ৰমিকক আবণ্টন দিয়া ভূমি আৰু গৃহৰ দখলক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় ।
Published : April 15, 2026 at 10:42 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচাত বুধবাৰে চৰকাৰী ভূমি পট্টাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । চৰকাৰে চাহ জনজাতীয় লোকসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ শেহতীয়া পদক্ষেপৰ মাজতে ভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিবাদে এই উত্তেজনাৰ সূত্ৰপাত ঘটায় ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ৮৩ নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলটোত চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত এজন শ্ৰমিকক আবণ্টন দিয়া ভূমি আৰু গৃহৰ দখলক লৈ দুটা পক্ষৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় ।
মাৰ্ঘেৰিটা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক লক্ষ্মী চানিকাই কৰা অভিযোগ মতে, চৰকাৰে তেওঁক বিধিসন্মতভাৱে ভূমি পট্টা আৰু গৃহ প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এ চি জাল নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে উক্ত ভূমি আৰু গৃহটো অবৈধভাৱে দখল কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । লক্ষ্মী চানিকাই জনোৱা মতে, হাতত বৈধ চৰকাৰী নথিপত্ৰ থকাৰ পাছতো তেওঁ নিজৰ ন্যায্য সম্পত্তিৰ দখল ল’ব পৰা নাই ।
আনহাতে, অভিযুক্ত এ চি জালে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি দাবী কৰে যে, বাগিচাৰ পুৰণি প্ৰশাসনিক নিয়ম অনুসৰি কৰ্তৃপক্ষই উক্ত গৃহটো পূৰ্বতেই তেওঁক আবণ্টন দিছিল । এই বিপৰীতমুখী দাবীৰ বাবে বাগিচাৰ সাধাৰণ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত ব্যাপক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ চৰকাৰী পট্টাৰ আইনী বৈধতা আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰম্পৰাগত আবণ্টন ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা অমিলৰ বাবে জটিলতাই দেখা দিছে ।
বুধবাৰে পুৱা এই বিবাদে চৰম ৰূপ ধাৰণ কৰাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে । ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় । আৰক্ষীয়ে দুয়োপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি মধ্যস্থতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও কোনো স্থায়ী সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই ।
এই ঘটনাই চৰকাৰী ভূমি পট্টা আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত থকা কিছু আঁসোৱাহ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে থকা সমন্বয়ৰ অভাৱক প্ৰকট কৰি তুলিছে । ভৱিষ্যতে এনে সংঘাত পুনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । বৰ্তমান স্থানীয় ৰাইজে এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত মাৰ্ঘেৰিটা সমজিলা প্ৰশাসনৰ জৰুৰী হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে, যাতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ আইনী অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে ।
এই ঘটনাই অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ আনন্দ-উল্লাস অঞ্চলটোত ম্লান পেলায় । বৰ্তমানেও চাহ বাগিচা এলেকাধীন অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে ৷
