সীমান্তত সশস্ত্ৰ চি আৰ পি এফক দা-লাঠিৰে আক্ৰমণ নগাৰ

পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ কৰাক লৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনা ।
Published : February 15, 2026 at 3:00 PM IST
সৰুপথাৰ: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনা । দুয়োখন ৰাজ্য়ৰ সীমান্তত উত্তেজনা অব্য়াহত থকাৰ মাজতেই চি আৰ পি এফক দা-লাঠিৰে আক্ৰমণ কৰিলে নগাই। আগ্ৰাসী নগাৰ যুদ্ধংদেহী ৰূপ দেখি দুখোজ পিচুৱাবলৈ বাধ্য় হৈছে চি আৰ পি এফ ।
এইবাৰ নগাই চোকা অস্ত্ৰ লৈ চি আৰ পি এফৰ লগত সন্মুখ সমৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে । পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ কৰিবলৈ অহা চি আৰ পি এফক দা, লাঠি , কেটেপা লৈ আক্ৰমণ কৰি খেদি পঠিয়ালে নগাই ।
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ মতে চেইনপুৰ আৰু নগাৰ মতে ৰালান বস্তিত পুনৰ নগাৰ দপদপনি অব্য়াহত । পূৰ্বতে নগাই নিৰ্মাণ কৰা পেট্ৰ'ল পাম্প দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল । ইয়াৰ মাজতেই অসম ভূমিত নগাই স্থাপন কৰা পেট্ৰ'ল পাম্প পুনৰ অসম চৰকাৰ তথা সৰুপথাৰ সমজিলা সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ অনুমতিৰ অবিহনে আৰম্ভ কৰিছে নগাই ।
ইয়াৰ পিছতেই অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । চি আৰ পি এফে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱাত নগাই তেওঁলোকক চোকা অস্ত্ৰ, কেটেপা, দা-লাঠিৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰে। বৰ্তমানলৈকে নিৰ্লিপ্ত হৈ আছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন । অসহায় হৈছে চি আৰ পি এফ ।
এতিয়া সীমান্তৰ বিবাদমান এলেকাত নগাৰ কথাই হৈ পৰিছে আইন । নগাই সীমান্তত যি কয় সেয়া অসমে মানিব লাগিব । কিয়নো চি আৰ পি এফ'কো কেৰেপ নগৰে নগাই । অসমৰ মতে চেইনপুৰ আৰু নগাৰ মতে ৰালান বস্তিত শনিবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো । হাতত অস্ত্ৰ থকাৰ পিছতো চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অসহায়বোধ কৰিছে । নগাৰ ভয়ত পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে সশস্ত্ৰবাহিনী ।
চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ অসহায়বোধ :
এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ সমজিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হেমন্ত বৰাই কয়, "পূৰ্বতে এই পেট্ৰ'ল পাম্পটো নাগালেণ্ড আৰু অসম প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । তাৰ পিছত বৰ্তমান পুনৰ পাম্পটো খোলাক লৈ সশস্ত্ৰবাহিনী চি আৰ পি এফে বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে নগা লোকসকলে চোকা অস্ত্ৰ, কেটেপা, লাঠি লৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । হাতত অস্ত্ৰ থকাৰ পিছতো চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে অসহায়বোধ কৰিছে । নগাৰ ভয়ত পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে সহস্ত্ৰবাহিনী ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যদি চি আৰ পি এফ বাহিনীকে নগাই দমন কৰিছে তেন্তে সাধাৰণ জনতাক কি কৰিব । দুদিন পূৰ্বে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানত নগাই গেট স্থাপন কৰাৰ ঘটনা মাৰ নাযাওঁতেই চেইনপুৰত পুনৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । গতিকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে এই বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি সীমান্তৰ জনতাৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষা কৰক ।"
সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোৱা নাই অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তলৈ :
চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, "গোলাঘাট জিলাৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৫ বছৰে সীমান্তলৈ নাহিল । নিজৰ ঘৰৰ সীমাতেই লাগি থকা তথা নিজৰ জিলাৰ সীমান্ততেই দেখা পোৱা ন'গল । নিজৰ গাদী কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইটোৱেই মন্ত্ৰীগৰাকীক লাগে । চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগেদি কও যে পৰৱৰ্তী সময়ত উৰিয়াম সীমান্তলৈ আহিলে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব । সীমান্ত মন্ত্ৰী হৈ তেখেতে আজিলৈকে সমস্যা সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই । জনসাধাৰণৰ হৈ মাত মাতিব পৰা নাই। গতিকে স্বেইচ্ছাই তেখেতক পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ।"