অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অসম-অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৷ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত ৷
Published : August 10, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:37 PM IST
জোনাই/নগাঁও : অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ব্যক্তিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ সোমবাৰে গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী মিংমাঙৰ বদতিত সংঘটিত হৈছে এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো । ইতিমধ্যে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে অসমৰ ৮ জনকৈ ব্যক্তি ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ ভূমি বেদখল কৰিছিল ৷ ভূমি বেদখলকাৰী অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তক অসমৰ কেইবাগৰাকী লোকে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে দুই ফৈদৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় ৷ দুই ফৈদৰ কাজিয়াৰ ফলত ১৮ জন ব্যক্তি আহত হৈছে ৷ ইয়াৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলী চালনাৰ ফলত গুলিবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাবে ৮ জন লোক আহত হৈছে ৷
অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে দুৰ্গেশ্বৰ পাতিৰ, ৰোহিত দলে, নাগৰাজ দলে, বিজ্ঞেশ্বৰ পাতিৰ, পামে পেগু, সঞ্জয় টায়ুং, উৎপল দলে, জান দলে নামৰ ব্যক্তিকেইজন ৷ আহত ৮ জন লোকক প্ৰথমে গোগামুখ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সাতজনক ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কিন্তু অধিক সংকটজনক হোৱাৰ বাবে ইয়াৰে তিনিজনক ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷
ইফালে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অসম-অৰুণাচল সীমান্তত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । আনহাতে দুয়োখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ৷
অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "আমাৰ ভূমি অৰুণাচলী লোকে বেদখলৰ চেষ্টা কৰিছিল বাবে আমি বাধা দিছিলো ৷ তেতিয়াই আমাক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল ৷ গুলীচালনা কৰা লোকজন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি সোৱণশিৰি জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ পুত্ৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ওমাং অমলে ৷"
ইফালে অসম অৰুণাচল সীমান্তত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত অসমৰ কেইবাগৰাকী লোক আহত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছো ৷ বিষয়টো ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্য সচিব আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্য সচিবৰ মাজত আলোচনা হৈছে । ডিজিপিও আলোচনা কৰি আছে উত্তেজনা হ্ৰাস কৰি নিশ্চিতভাৱে অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব । মই অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছো, কোনো কাৰণতে যাতে অসমৰ মাটি আমি ক’তো এৰি দিবলগীয়া নহয় । অৰুণাচলীৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হোৱা অসমৰ আটাইকেইগৰাকী লোকৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব।"
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত অব্যাহত বানৰ সংহাৰ; শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মৃতকৰ সংখ্যাই, ১.৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত