কলগাছিয়াৰ ৰাইজে ভঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মাদ্ৰাছা, পলাতক মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক
মইনবড়ী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ছিকাটাৰী পাথাৰ গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ স্থানীয় ৰাইজে উত্তেজিত হৈ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মাদ্ৰাছা ৷
Published : July 4, 2026 at 8:30 PM IST
জনিয়া : বৰপেটাৰ কলগাছিয়াৰ মইনবড়ী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ছিকাটাৰী পাথাৰ গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে জামিয়া দাৰুল উলুম ছিকাটাৰী পাথাৰ আফাজীয়া বানাত মাদ্ৰাছা নামৰ হাফিজীয়া মাদ্ৰাছাখন ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, মাদ্ৰাছাখনৰ হেড মুদাৰিছ আফাজ উদ্দিনে এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে উত্তেজিত হৈ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মাদ্ৰাছা গৃহ । ইফালে ৰাইজৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখা পাই পলাল মুদাৰিছ মৌলানা আফাজ উদ্দিন ।
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"হাফিজীয়া মাদ্ৰাছাখনৰ হেড মুদাৰিছ আফাজ উদ্দিনে এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছি ৷ মাদ্ৰাছাখনত প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰীয়ে ধৰ্মীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে যদিও শিক্ষকৰ এনে ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ৷ ফলত স্থানীয় ৰাইজে উত্তেজিত হৈ মাদ্ৰাছাখন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰি দিয়া হৈছে ৷ দুবছৰৰ পূৰ্বে অনুৰূপ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল মুদাৰিছে ৷"
আন এগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে কয়," লম্পট শিক্ষক আফাজ উদ্দিনে পূৰ্বে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছি ৷ পিছত ৰাইজ মেলত লম্পট শিক্ষকজনে ৰাজহুৱা ভাবে ক্ষমা খুজিছিল, ভবিষ্যতে এনে ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত নকৰে বুলি ৷ কিন্তু দুটা বছৰ পাৰ নহওতেই পুনৰ এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া ছাত্ৰীক আজি ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজে ভাঙি দিয়ে মাদ্ৰাছা ৷"
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত মইনবড়ী আৰু বালিকুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আফাজ উদ্দিনক ফাঁচী দিয়ক, আমাক ন্যায় লাগে আদি কৰি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
লগতে পঢ়ক :বিদ্যালয়ৰ শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি কৰিছে কোনে ?