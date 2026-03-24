NO FUEL ফলক ওলমিল : গেছ চিলিণ্ডাৰৰ সংকটৰ মাজতে এইবাৰ ডিপোত নোহোৱা হ'ল তেল
নিৰ্বাচনী বতৰৰ মাজতে তেজপুৰত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ তীব্ৰ সংকত । ব্যৱসায়ত পৰিছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ।
Published : March 24, 2026 at 7:01 PM IST
তেজপুৰ : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তেজপুৰতো বৰ্তমান বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ হোৱা দেখা গৈছে । যাৰ ফলত নগৰখনৰ দৈনন্দিন জীৱন আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । বিশেষকৈ এই নিৰ্বাচনী পৰিৱেশৰ মাজতে ই এক জটিল সমস্যা হিচাবে তেজপুৰত থিয় দিছে ।
ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ সংকট আংশিকভাৱে সমাধান হ’লেও, বজাৰত বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰায় নোহোৱাৰ দৰে উপক্ৰম হৈছে । ফলত হোটেল, ৰেষ্টোৰা, পথৰ কাষত থকা খাদ্য বিক্ৰেতাসকলো বিপদত পৰিছে । আনকি বহু ব্যৱসায়ীয়ে বাধ্য হৈ দোকান-ব্যৱসায় বন্ধ ৰাখিছে । আনহাতে কিছু ব্যৱসায়ীয়ে সীমিত ব্যৱস্থাৰে কাম চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
স্থানীয় হোটেল ব্যৱসায়ী এগৰাকীয়ে কয়, ''বাণিজ্যিক গেছ নাথাকিলে ব্যৱসায় চলোৱাটো অসম্ভৱ । যোৱা দুদিন ধৰি আমাৰ হোটেল বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছে, কাৰণ বাণিজ্যিক গেছৰ যোগান নাই ।''
ইয়াৰ সমান্তালভাৱে তেজপুৰত আন এক সমস্যাই গা কৰি উঠিছে । সোমবাৰৰ নিশা তেজপুৰত ইন্ধনৰ সংকটে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লয় । নগৰখনৰ কেইবাটাও পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ হৈ থকাৰ লগতে “No Fuel” লিখা ফলকো লগাই থোৱা দেখা যায় । ইয়াৰ ফলত খোলা থকা পাম্পত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা যায় ।
বৰ্তমানো সামগ্ৰিক এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই । তেজপুৰ চহৰৰ মাজত থকা হিমট সিং পেট্ৰ'ল পাম্প, নায়াৰা আৰু তেজপুৰ পেট্ৰ'ল পাম্প দীৰ্ঘদিন ধৰি “No Fuel” লিখা ফলক লগাই ৰখা দেখা গৈছে ।
ইন্ধন আৰু বাণিজ্যিক গেছৰ অভাৱ- এই দুয়োটা সংকতে এতিয়া পৰিবহণ, ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আৰু আনকি জৰুৰী সেৱাতো প্ৰভাৱ পেলাব ধৰিছে । বিশেষকৈ দৈনন্দিন ৰন্ধন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়সকলে দীৰ্ঘম্যাদী ক্ষতিৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
পূৰ্বতে ঘৰুৱা গেছৰ যোগান বুকিং মাহৰ ১৫ দিনত কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া সেয়া ২৫ দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । নিবাসীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত, বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত, প্ৰশাসনে কেনেকৈ এনে মৌলিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত কৰিব ?
চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বা সমাধানৰ পৰিকল্পনা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । এই পৰিস্থিতিত তেজপুৰৰ নাগৰিকসকলে এতিয়া তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে, যাতে বাণিজ্যিক গেছ আৰু ইন্ধনৰ স্বাভাৱিক যোগান পুনৰ স্থাপন কৰি জীৱন-জীৱিকা পুনৰ স্বাভাৱিক কৰা যায় ।
আনহাতে শোণিতপুৰৰ জিলা প্ৰশাসনে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে জনায় যে জিলাখনত বর্তমান পর্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ মজুত আছে আৰু নিয়ম অনুসাৰে গ্ৰাহকৰ বুকিঙৰ বিপৰীতে সংশ্লিষ্ট ৰন্ধন গেছ বিতৰকৰ জৰিয়তে যোগান ধৰি অহা হৈছে । সেয়েহে গ্রাহকসকলক শংকিত হৈ অযথা চিলিণ্ডাৰ বুকিং নকৰিবলৈ আৰু বুকিঙৰ বাবে ডিজিটেল মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
সকলো গ্রাহকক গেছৰ চাহিদা অনুপাতে যোদান ধৰাৰ বাবে জিলা প্রসাশনৰ তৰফৰ পৰা অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে । বিবৃতিত উল্লেখ কৰা মতে, ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি আদি নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে ক্রমে ৬০০১৫৫৮১১৪, ৭০২৮৫৯৯১১, ৯৫৭৭৩৫১১৬২, ৯১০১৯৯৭১২৩ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব ।
লগতে ৰাইজক কোনো উৰা বাতৰিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নহ'বৰ বাবেও প্ৰশাসনে অনুৰোধ জনায় । বিবৃত্তিত উল্লেখ কৰে- নগৰীয়া বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰন্ধন গেছ ৰিফিল বুকিঙৰ সময় সীমা ২৫ দিন আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৪৫ দিন ধাৰ্য কৰি গেছ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে চিলিণ্ডাৰ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । অপ্রয়োজনীয়ভাৱে অতিৰিক্ত চিলিণ্ডাৰ সঞ্চয় কৰা, মজুত কৰা বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি কৰাৰ যিকোনো প্রচেষ্টা আইন অনুসৰি দণ্ডনীয় অপৰাধ হিচাবে গণ্য কৰা হ'ব । এনেধৰণৰ অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হ'ব বুলিও জাননী জাৰী কৰে ।